Fonte: Ufficio Stampa Ducati La nuova serie speciale di Ducati è ufficiale

Nel corso degli ultimi mesi, Ducati ha svelato diverse novità per la sua gamma. La Casa italiana, dopo aver introdotto modelli come la Multistrada V2 e la nuova versione della Diavel V4, ha svelato, in questi giorni, un’ulteriore novità. Debutta ufficialmente, infatti, la nuova Ducati Panigale V4 Tricolore. Si tratta di una versione speciale, che sarà realizzata in tiratura limitata, con l’obiettivo di andare a omaggiare il Made in Italy, di cui la stessa Ducati è un vero e proprio simbolo. La nuova versione Tricolore ha una livrea inedita, con i colori della bandiera dell’Italia, che è stata realizzata da Drudi Performance e dal Centro Stile Ducati. Il modello, inoltre, punta a massimizzare il carattere sportivo, con una serie di accorgimenti e con un motore Desmosedici Stradale in grado di stupire in termini di prestazioni, anche nell’uso in pista.

Una serie speciale esclusiva

La Ducati Panigale V4 Tricolore è dotata di una livrea tricolore (bianco, rosso e verde) arricchita da elementi in bianco e nero che vanno a ricostruire la bandiera a scacchi, che rappresenta un chiaro riferimento all’anima sportiva di Ducati, da anni punto di riferimento anche nel mondo delle corse. Nella parte frontale, c’è spazio per il numero 1 mentre sulle fiancate la serie speciale include alcuni richiami ai modelli più sportivi, come la Panigale V4 R e la Multistrada Pikes Peak. La livrea rappresenta una reinterpretazione di quella proposta dalla 750 F1 del 1984, modello che ha dato inizio alla storia delle sportive Ducati.

Molto interessante è anche la dotazione tecnica che include i cerchi in fibra di carbonio a cinque razze, più leggeri rispetto a quelli forgiati della Panigale V4 S. C’ è poi da evidenziare la presenza dell’impianto frenante anteriore Front Brake Pro, costituito da due dischi Brembo T-Drive alettati da 338,5 mm di diametro e 6,2 mm di spessore. Si tratta di un sistema derivato dai componenti dell’impianto frenante utilizzato da Ducati in Superbike.

Di serie, inoltre, troviamo una frizione a secco, pedane regolabili in alluminio dal pieno, e modulo GPS. Ducati mette a disposizione una serie di accessori, come il coperchio frizione aperto in fibra di carbonio e il kit per la rimozione del portatarga, utili a chi acquisterà la Panigale V4 Tricolore pensato all’utilizzo in pista. Sotto la scocca, invece, c’è spazio per il motore Desmosedici Stradale da 1.103 cc. Il propulsore realizzato dalla Casa italiana è in grado di erogare 216 CV di potenza e 120,9 Nm di coppia ed è abbinato al cambio a sei rapporti con Ducati Quick Shift (DQS). La potenza massima è disponibile a 13.500 giri/min mentre la coppia motrice massima è disponibile a 11.250 giri/min.

Prezzo e disponibilità della serie speciale

La Nuova Ducati Panigale V4 Tricolore sarà realizzata in appena 1.000 esemplari. Per gli appassionati e i collezionisti, quindi, ci sarà la necessità di ordinare in tempi rapidi il modello che, esaurita la produzione prevista, uscirà dal mercato. Ducati ha già annunciato il prezzo di listino: la nuova serie speciale sarà venduta con un prezzo di 54.000 euro. Le consegne, invece, sono previste nel corso del 2025.