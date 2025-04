Fonte: IED La concept Rapida è il frutto di una partnership tra IED Torino e Italdesign

IED Torino e Italdesign hanno svelato Rapida, una nuova concept car, realizzata dagli studenti del Master in Transportation Design, che punta a conquistare gli automobilisti più giovani, appartenenti alla Gen Z, proponendo un design innovativo e in grado di “ridefinire la sportività” andando a connettere i più giovani con “le emozioni e l’adrenalina delle sportscar leggendarie“.

Una partnership importante

Il progetto nasce dall’incontro tra il mondo della formazione accademica, con gli studenti di IED Torino, e quello dell’impresa, con Italdesign, azienda che opera sul mercato globale e che ha contribuito alla produzione di tantissimi modelli con partnership di rilievo con alcune delle più importanti Case produttrici come il Gruppo Volkswagen, Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lamborghini, Ferrari e molti altri ancora.

Il progetto è nato dal lavoro di alcuni giovani designer che, per circa sei mesi, hanno lavorato come in un vero e proprio centro stile, collaborando con docenti di IED e i tecnici di Italdesign per raggiungere il risultato finale di Rapida. L’obiettivo del progetto, come sottolineato nel comunicato stampa con cui la concept car è stata presentata al pubblico, è quello di “catturare l’immaginazione collettiva” oltre che di rivitalizzare “il settore delle sportive compatte che oggi non trova proposte“.

La Rapida è lunga 4,51 metri, larga 1,86 metri e alta 1,28 metri, con un interasse di 2,8 metri. La vettura si caratterizza per linee tese, una postura bassa e un assetto che gli autori del progetto definiscono “corsaiolo” evidenziando, ancora una volta, il carattere sportivo del progetto che ha un posteriore ispirato al mondo delle fastback e un abitacolo con configurazione 2+2.

Rapida, inoltre, è stata sviluppata per essere un modello versatile, in grado di adattarsi a diverse motorizzazioni (termico, ibrido e elettrico). Si tratta di un concept che è stato definito come “aperto” e che, pur con un’identità ben precisa, non fissa vincoli ed è pronto per essere adottato da un costruttore per la realizzazione di una sportiva compatta in grado di conquistare il pubblico più giovane.

Le immagini complete della concept sono disponibili su Instagram, con il post qui di sotto (scorrendo il carosello è possibile ammirare la vettura da tutte le angolazioni). Leggendo la descrizione del post è possibile consultare anche l’elenco dei giovani designer che hanno partecipato al progetto, contribuendo alla realizzazione di Rapida.

Paola Zini, Direttrice IED Torino, ha così annunciato il nuovo progetto: “Siamo orgogliosi di presentare Rapida, il frutto di una stimolante collaborazione con Italdesign che si concretizza qui a Torino, un territorio che ha fatto dell’automobile un simbolo di ingegno e creatività“. Dario Lauriola, Italdesign Exterior Designer e tutor, ha aggiunto: “Gli studenti del Master in Transportation Design dello IED volevano un’auto in cui riconoscersi e con cui sognare. Con Rapida hanno voluto rispondere alla mancanza di quelle piccole sportive che offrivano ai ragazzi degli anni ’90 esperienze di guida divertenti e sostenibili dal punto di vista economico“.

Dove vederla

La concept car è pronta per essere mostrata in pubblico, dopo la presentazione ufficiale avvenuta questa settimana. A partire dal prossimo 7 aprile e fino al successivo 13 aprile, infatti, la Rapida sarà esposta, in occasione del Fuorisalone di Milano 2025, presso lo spazio Italdesign in Opificio 31, in via Tortona 31. Successivamente, la Rapida si sposterà al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino dove sarà esposta a partire dal 15 aprile e fino al successivo 4 maggio. In questo caso, per tutti i dettagli relativi all’esposizione è possibile fare riferimento al sito ufficiale del museo (museoauto.com).