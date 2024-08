Auto a 6 posti: quali sono le migliori

Fonte: Ufficio Stampa Dacia Ecco le migliori auto con almeno 6 posti

Scegliere una nuova auto con almeno 6 posti può essere una necessità per molti automobilisti. Per le famiglie numerose o per chi, per qualsiasi motivo, ha bisogno di trasportare più dei canonici 4 passeggeri c’è la necessità di scegliere con molta attenzione il modello su cui puntare. Il mercato delle quattro ruote italiano è ricco di opzioni e ci sono alcuni modelli che possono rappresentare un’ottima scelta per gli automobilisti alla ricerca delle migliori auto a 6 posti da acquistare oggi. Vediamo, quindi, alcuni dei modelli più interessanti disponibili oggi sul mercato.

L’economica a 7 posti

Tra le auto con almeno 6 posti più interessanti su cui puntare oggi c’è, senza dubbio, la Dacia Jogger, un modello di riferimento della gamma Dacia e uno dei veicoli più versatili sul mercato. La versione a 7 posti della Jogger è disponibile con un prezzo di listino a partire da 20.800 euro e con possibilità di abbinamento al motore 1.0 TCe GPL da 100 CV, con il benzina 1.0 TCe da 110 CV o ancora con il motore 1.6 Full Hybrid da 140 CV (con prezzi da 25.950 euro). Con oltre 4,5 metri di lunghezza, la Jogger rappresenta la scelta giusta per gli automobilisti alla ricerca di un’auto economica e con almeno 6 posti veri a bordo.

Fonte: Ufficio Stampa Dacia

Una multispazio completa (anche EV)

Le multispazio sono una delle opzioni da considerare per acquistare un’auto da almeno 6 posti. Un esempio ottimo per chi cerca questo tipo di veicolo è rappresentato dalla Toyota Proace City Verso, uno dei modelli più “pratici” e flessibili della gamma del costruttore nipponico. Il multispazio di Toyota è configurabile anche in versione a 7 posti, con l’aggiunta di una terza fila di sediolini. Quest’opzione è valida solo per alcune configurazioni, a partire dalla versione con motore 1.6 diesel da 130 CV che arriva a costare 31.250 euro, considerando l’aggiunta dei posti aggiuntivi. La Toyota Proace City Verso è disponibile, con 7 posti, anche in versione elettrica, a partire da 40.450 euro (con batteria da 50 kWh).

Fonte: Ufficio Stampa Toyota

Un SUV spazioso

La scelta giusta per gli automobilisti alla ricerca di un’auto da 6 posti può essere quella di puntare su di un SUV di grandi dimensioni, in grado di offrire tanto spazio a bordo oltre che tutta la comodità di una guida da posizione rialzata. Si tratta di una scelta ideale per le famiglie. Con circa 4,79 metri di lunghezza, la Peugeot 5008 rappresenta una delle migliori opzioni per acquistare un SUV con queste caratteristiche. La gamma è molto ricca e parte da 37.290 euro, con il motore PureTech Turbo 130 benzina. Ci sono, però, anche varianti mild hybrid benzina e diesel per soddisfare tutte le esigenze.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

La scelta premium

Tra le auto premium, per chi cerca un modello con almeno 6 posti, c’è la possibilità di puntare sulla Mercedes GLB. Il SUV compatto della Casa tedesca è lungo poco meno di 4,7 metri e consente l’aggiunta di una terza fila di sedili come optional da circa 1.500 euro. La gamma è molto ricca, includendo motorizzazioni benzina e diesel (con possibilità di elettrificazione) e una dotazione di serie da vero modello premium, con tanti accessori e la possibilità di personalizzare appieno il modello.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes

Per acquistare un modello con almeno 6 posti ci sono tante opzioni ed è possibile scegliere la vettura giusta in base alle proprie necessità, andando a selezionare le caratteristiche e la fascia di prezzo per poter ottenere un’auto comoda e in grado di ospitare tutti i passeggeri necessari.