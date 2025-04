Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA Telepass: azienda leader del telepedaggio

Telepass, parte del gruppo Mundys, ha lanciato Telepass Sempre, un nuovo servizio pensato per semplificare e integrare la mobilità sia urbana che extraurbana. Questa offerta amplia le funzionalità del tradizionale Telepass, includendo una vasta gamma di servizi senza costi aggiuntivi rispetto all’offerta Base (chiamata anche “Family“). Telepass Sempre si propone come una soluzione completa per chi si sposta frequentemente, offrendo comodità e risparmio di tempo in diverse situazioni.

Cosa offre il nuovo servizio

Telepass Sempre offre oltre 20 funzionalità che vanno ben oltre il semplice pagamento del pedaggio autostradale. Tra i servizi inclusi troviamo:

pagamento del pedaggio autostradale: permette di attraversare i caselli senza necessità di contante o altre applicazioni;

permette di attraversare i caselli senza necessità di contante o altre applicazioni; parcheggi convenzionati: offre l’accesso a numerosi parcheggi in tutta Italia, semplificando la sosta nelle aree urbane;

offre l’accesso a numerosi parcheggi in tutta Italia, semplificando la sosta nelle aree urbane; strisce blu: il pagamento dei parcheggi sulle strisce blu è integrato in oltre 360 località italiane, eliminando la ricerca di parcometri e monete;

il pagamento dei parcheggi sulle strisce blu è integrato in oltre 360 località italiane, eliminando la ricerca di parcometri e monete; Area C di Milano : l’accesso alla Zona a Traffico Limitato di Milano è reso più semplice, senza bisogno di ulteriori operazioni manuali;

l’accesso alla Zona a Traffico Limitato di Milano è reso più semplice, senza bisogno di ulteriori operazioni manuali; traghetto per lo Stretto di Messina: il servizio di traghetto è incluso nell’offerta, facilitando gli spostamenti tra Calabria e Sicilia;

il servizio di traghetto è incluso nell’offerta, facilitando gli spostamenti tra Calabria e Sicilia; pagamento carburante: è possibile pagare il rifornimento direttamente tramite l’app Telepass, offrendo una transazione rapida e digitale;

è possibile pagare il rifornimento direttamente tramite l’app Telepass, offrendo una transazione rapida e digitale; ricarica veicoli elettrici: Telepass Sempre consente di usufruire dei servizi di ricarica per veicoli elettrici in diverse località italiane;

Telepass Sempre consente di usufruire dei servizi di ricarica per veicoli elettrici in diverse località italiane; bollo e revisione: la gestione del pagamento del bollo auto e della revisione del veicolo può essere effettuata comodamente tramite l’app;

la gestione del pagamento del bollo auto e della revisione del veicolo può essere effettuata comodamente tramite l’app; skipass: L’accesso agli impianti sciistici è semplificato con il pagamento dello skipass direttamente tramite l’app Telepass;

L’accesso agli impianti sciistici è semplificato con il pagamento dello skipass direttamente tramite l’app Telepass; treni: offre la possibilità di prenotare e pagare biglietti ferroviari, integrando anche gli spostamenti su rotaia;

offre la possibilità di prenotare e pagare biglietti ferroviari, integrando anche gli spostamenti su rotaia; trasporto pubblico locale: è possibile pagare i biglietti per autobus, tram e metropolitane, rendendo più agevoli gli spostamenti urbani con i mezzi pubblici;

è possibile pagare i biglietti per autobus, tram e metropolitane, rendendo più agevoli gli spostamenti urbani con i mezzi pubblici; sharing mobility: Telepass Sempre dà accesso ai servizi di sharing mobility come bike sharing, car sharing e scooter sharing.

Questa vasta gamma di servizi rende Telepass Sempre uno strumento completo per la gestione della mobilità a 360 gradi, offrendo un’esperienza di spostamento più conveniente e integrata.

Come attivare Telepass Sempre

L’attivazione di Telepass Sempre è semplice e pensata sia per i nuovi clienti che per chi è già abbonato all’offerta Base (Family).

clienti già abbonati all’offerta Base (Family): gli utenti esistenti possono sbloccare tutti i servizi di Telepass Sempre facilmente tramite l’app Telepass, senza incorrere in costi aggiuntivi;

gli utenti esistenti possono sbloccare tutti i servizi di Telepass Sempre facilmente tramite l’app Telepass, senza incorrere in costi aggiuntivi; nuovi clienti:tramite canale fisico recandosi presso un Telepass Store, un Centro Servizi, un Vodafone Store, un Eni Live convenzionato o alcune banche. Dopo l’attivazione, è necessario configurare l’app Telepass; o direttamentetramite l’app.

Queste diverse modalità di attivazione rendono Telepass Sempre accessibile a un ampio pubblico, offrendo flessibilità nella sottoscrizione del servizio.

Costi e vantaggi economici

Il costo di Telepass Sempre è particolarmente vantaggioso, soprattutto per chi usufruisce attivamente dei numerosi servizi offerti. L’offerta prevede un canone zero per i primi 6 mesi per tutti i clienti che attivano il servizio entro il 31 marzo 2026. Successivamente, il servizio passa a un costo mensile di 3,90 euro, lo stesso prezzo dell’offerta Base (Family).

Questo canone mensile include diverse componenti di costo:

1,24 euro per i servizi di pagamento in App (come Ricarica Elettrica, Bollo, Carburante, Taxi e altro);

per i servizi di pagamento in App (come Ricarica Elettrica, Bollo, Carburante, Taxi e altro); 2,66 euro per i servizi inclusi nell’offerta Telepass Base (Pedaggi, Parcheggi Convenzionati, Area C di Milano, Traghetto per lo stretto di Messina e Vignette Elettroniche).

La fatturazione per l’offerta Telepass Base è trimestrale, a meno che le spese nel trimestre superino i 350 euro, nel qual caso la fatturazione diventa mensile con un addebito aggiuntivo di 3,72 euro mensili. Gli addebiti per il canone Telepass Sempre e per i servizi di pagamento in App avvengono l’ultimo giorno di ogni mese, ma a partire da maggio 2025 entrambi gli addebiti diventeranno trimestrali.

Telepass Sempre, allo stesso costo dell’offerta base dopo il periodo promozionale, offre un valore aggiunto significativo grazie all’ampia gamma di servizi inclusi, rendendo l’esperienza di mobilità più fluida, efficiente e conveniente. Per chi è già cliente Telepass Base, l’attivazione di Telepass Sempre rappresenta un upgrade gratuito e immediato a un pacchetto di servizi più completo. La possibilità di gestire molteplici pagamenti e servizi tramite un’unica app elimina la necessità di utilizzare diverse piattaforme o metodi di pagamento, semplificando la vita di chi si sposta frequentemente.