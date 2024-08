Come disdire il contratto Telepass in modo semplice e sicuro, scegliendo la modalità più adatta alle proprie esigenze e mantenendo il controllo sulle spese

Fonte: 123RF Telepass: evitare la penale nella chiusura del contratto

Con l’arrivo di nuovi concorrenti come UnipolMove e MooneyGo, è caduto il monopolio di Telepass nel settore dei pagamenti autostradali. Questi nuovi servizi, sebbene offrano un numero inferiore di funzionalità rispetto a Telepass, stanno spingendo molti consumatori a valutare l’opportunità di cambiare provider. La domanda che molti automobilisti si inevitabilmente pongono è: come disdire il contratto Telepass?

Disdire il Telepass, come fare

Per disdire il contratto Telepass, l’automobilista ha a disposizione diverse opzioni che permettono di scegliere la modalità più comoda:

disdetta online

disdetta telefonica

disdetta via posta

disdetta in negozio

Se si preferisci una gestione diretta è possibile andare in uno dei negozi fisici di Telepass, come i Punti Blu o altri centri di assistenza e richiedere la disdetta del contratto di persona.

Qualunque sia la modalità scelta è necessario restituire il dispositivo Telepass. L’utente può farlo in un ufficio postale, richiedendo il ritiro a domicilio o utilizzando un locker. In ogni caso bisogna effettuare la restituzione entro 20 giorni dalla revoca o risoluzione del contratto per evitare una penale di 25,82 euro.

Il contratto Telepass Base (Family) può essere disdetto in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi per la chiusura. Anche in questo caso, la mancata restituzione del dispositivo entro i termini indicati comporta l’applicazione della penale.

Annullare Telepass online: come farlo senza penale

Per disdire il contratto Telepass, l’utente ha a disposizione diverse opzioni, con la modalità online che si rivela la più conveniente in quanto richiede solo una connessione internet e un dispositivo.

L’utente può collegarsi al sito ufficiale di Telepass e accedere alla sezione dedicata alla gestione dei contratti, dove può selezionare il tipo di contratto che desidera chiudere e seguire le istruzioni indicate.

Contratto Telepass Base o Family

È possibile inviare una comunicazione via e-mail all’indirizzo gestionecontratto@telepass.com oppure utilizzare l’indirizzo Pec assistenza@pec.telepass.com. In alternativa, l’utente può compilare il form online, selezionando la richiesta di chiusura contratto” con dettaglio Telepass. Dopo aver effettuato la richiesta, il dispositivo Telepass deve essere restituito, recandosi in uno dei Punti Fisici di Telepass o spedendolo tramite raccomandata postale all’indirizzo: Telepass S.p.A., Via del Serafico 49, 00142 Roma.

Contratto Telepass Easy o Plus

Nel caso si voglia disdire sia il contratto Telepass Base o Family che il contratto Easy o Plus, l’utente deve seguire lo stesso procedimento online. Una volta compilato il form, il dispositivo deve essere restituito presso un Telepass Store, un Centro Servizi Telepass, un Telepass Point Eni Station o tramite raccomandata postale. Se l’utente vuole mantenere il dispositivo per il pagamento dei pedaggi ma disdire solo l’account Telepass Easy o Plus, è necessario accedere all’Area riservata del sito, selezionare Telepass Easy o Telepass Plus, cliccare su Contratto, Titoli di pagamento, Servizi di pagamento e infine Disattiva servizi di pagamento Telepass. La richiesta di chiusura va completata compilando il form con la voce chiusura contratto e specificando la chiusura del solo account Easy o Plus.

Contratto Telepass Pay X

Se l’utente intende disdire l’intero contratto, può compilare il form online selezionando chiusura contratto con dettaglio Telepass Pay X e restituire il dispositivo seguendo le stesse modalità indicate per gli altri contratti. Per disdire solo l’account Telepass Pay X, mantenendo il dispositivo per i pedaggi, l’utente deve seguire la procedura di disattivazione online, specificando nel form che vuole chiudere solo la componente Telepass Pay X, allegando un documento d’identità.

Disdetta Telepass in un punto fisico: come farlo senza addebiti aggiuntivi

L’automobilista che vuole disdire il contratto Telepass Base o Family in modo rapido e senza complicazioni può andare direttamente in uno dei Telepass Store, un Centro Servizi Telepass o un Telepass Point Eni Station. In queste sedi, il personale si occupa di tutte le operazioni per la chiusura del contratto.

Bisogna portare con sé il dispositivo Telepass, che dovrà essere restituito durante la procedura. La restituzione del dispositivo è un passaggio non aggirabile per completare la disdetta senza incorrere in costi aggiuntivi o penali.

Come interrompere il servizio Telepass via posta senza incorrere in penali

C’è anche la possibilità di disdire il contratto Telepass tramite posta ordinaria. Questa modalità richiede di compilare un modulo che può essere scaricato dal sito ufficiale dell’operatore. Una volta compilato, il modulo deve essere inviato come raccomandata all’indirizzo: Telepass S.p.A., Via del Serafico 49, 00142 Roma.

Dopo aver inviato la richiesta di disdetta ci sono due opzioni: consegnarlo in uno dei punti fisici autorizzati presenti sul territorio oppure spedirlo, sempre tramite raccomandata, allo stesso indirizzo utilizzato per la disdetta del contratto.

La soluzione della disdetta via telefono

Per disdire il contratto Telepass è poi disponibile un numero verde attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Componendo l’800 904 940 si può avviare la procedura di disdetta direttamente con l’assistenza telefonica.

In alternativa, se si preferisce essere contattati, è possibile compilare un form online inserendo nome, cognome, numero di telefono e codice fiscale. Nel modulo si può anche indicare l’orario preferito per essere richiamati. Durante la telefonata, un operatore guida il cliente attraverso il processo di disdetta del contratto Telepass, suggerendo la modalità più semplice e conveniente per completare la procedura.

Questa opzione è utile per chi preferisce un’assistenza personalizzata o ha bisogno di chiarimenti sui passaggi necessari per disdire il contratto Telepass.

I nuovi costi del Telepass

Dal primo luglio 2024, il canone del Telepass Base è di 3,90 euro al mese. Questa offerta comprende il telepedaggio, l’accesso all’Area C di Milano, il traghetto per lo Stretto di Messina, parcheggi convenzionati, strisce blu, e vignette elettroniche.

Se attivato entro il 2 maggio 2024, il canone del Telepass Plus è gratuito per i primi due anni; successivamente costa 4,90 euro al mese. Oltre ai servizi inclusi nell’offerta Base, Telepass Plus offre un cashback di 120 euro sui servizi di mobilità e ulteriori servizi di pagamento, tra cui carburante, ricarica elettrica, bollo auto, revisione, trasporti pubblici, e molto altro.

Con un costo di attivazione di 10 euro, Telepass Pay-Per-Use ha previsto una spesa di 2,50 euro per ogni mese di utilizzo fino al primo luglio 2024. Da quella data, il costo è di 1 euro al giorno per il telepedaggio e 1 euro al giorno per i servizi, applicato solo quando si utilizzano. Questo piano comprende i servizi dell’offerta Base ma permette di associare solo una targa.