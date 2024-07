Fonte: 123RF La disdetta Telepass può essere effettuata online attraverso la pagina dedicata sul portale Telepass

Gli automobilisti che ù non sono d’accordo con le modifiche unilaterali del contratto e i conseguenti rincari delle tariffe, possono procedere con la disdetta Telepass. Chi lo ha fatto entro il 30 giugno 2024 non è andato incontro ad alcuna spesa aggiuntiva e né a penali entro il prossimo 30 giugno.

A partire dal primo luglio 2024, Telepass ha infatti modificato la sua proposta. In particolare, il canone del servizio Telepass Family è aumentato a 3,90 euro al mese. Telepass ha giustificato questo incremento con l’obiettivo di migliorare la qualità e la capillarità dei propri servizi sul territorio nazionale, promuovendo una mobilità urbana integrata. Il tutto avvien in un contesto in cui le alternative al Telepass, come UnipolMove e MooneyGo, offrono soluzioni competitive sul mercato.

Come disdire il servizio Telepass: procedura e consigli

Effettuare la disdetta del servizio Telepass è possibile attraverso diverse modalità, a seconda del tipo di offerta sottoscritta. Ricordarsi sempre di restituire il dispositivo Telepass per completare l’operazione. L’automobilista può farlo nei punti indicati o spedendolo all’indirizzo ufficiale.

Prima di procedere verificare eventuali condizioni specifiche legate al proprio contratto per evitare sorprese. Conservare quindi una copia di tutte le comunicazioni inviate e ricevute, compresi i numeri di protocollo delle chiamate e le ricevute delle raccomandate.

Disdetta Telepass Base

Per disdire il servizio Telepass Base, sono a disposizione varie opzioni:

telefonicamente: chiamando il numero verde 800.904.940, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17;

online: inviando una richiesta via email a gestionecontratto@telepass.com o all’indirizzo Pec assistenza@pec.telepass.com. In alternativa è possibile utilizzare il form online, selezionando la tipologia richiesta “Chiusura contratto” e specificando “Telepass”;

raccomandata: scaricando, compilando e inviando il modulo di disdetta a Telepass S.p.A. – Via del Serafico 49 – 00142 Roma.

Dopo aver inviato la richiesta bisogna restituire il dispositivo in un Telepass Store, un Centro Servizi Telepass o un Telepass Point, oppure spedirlo allo stesso indirizzo. Se il dispositivo viene restituito senza inviare la comunicazione precedente, la disdetta sarà comunque valida.

Disdetta Telepass Plus o Easy

Per le offerte Telepass Plus o Easy, le modalità di disdetta sono le seguenti:

telefonicamente: chiamando il numero verde 800.904.940, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17;

area riservata del sito: accedendo alla propria area riservata, selezionando Telepass Easy o Telepass Plus nel menù a sinistra, cliccando su Contratto nel menu a tendina, poi su Titoli di pagamento, quindi Servizi di pagamento e selezionando disattiva servizi di pagamento Telepass;

form online: Utilizzando il form online, selezionando “Chiusura contratto” e specificando “Telepass Easy/Plus”.

Per disdire il contratto relativo al dispositivo si seguono le stesse istruzioni valide per il Telepass Base.

Disdetta Telepass Pay X

Per chi ha sottoscritto il servizio Telepass Pay X, le modalità di disdetta sono:

telefonicamente: chiamando il numero verde 800.904.940, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17;

form online: inviando una richiesta tramite il form online, selezionando “Chiusura contratto” e specificando “Telepass Pay X”. È necessario attendere la risposta con tutte le indicazioni necessarie;

Per disdire il contratto relativo al dispositivo si seguono le stesse istruzioni valide per il Telepass Base.

Quali sono le nuove tariffe Telepass

Dal primo luglio 2024, il canone del Telepass Base è aumentato dai precedenti 1,83 euro a 3,90 euro al mese, con un incremento del 113%. Questo aumento comprende nuovi servizi e la possibilità di associare due targhe a ogni dispositivo, ma non due dispositivi alla stessa targa. C

hi utilizza il Telepass solo per pagare l’autostrada senza usufruire dei servizi aggiuntivi vedrà un aumento dei costi senza ricevere altri benefici.

Telepass Base

Al costo di 3,90 euro al mese, Telepass Base comprende telepedaggio, Area C Milano, traghetto Stretto di Messina, parcheggi convenzionati, strisce blu, vignette elettroniche.

Telepass Plus

A 4,90 euro al mese, i servizi inclusi di Telepass Plus sono telepedaggio, 120 euro di cashback sui servizi di mobilità, servizi del Telepass Base e ulteriori servizi per pagamento carburante, ricarica elettrica, bollo auto, revisione, food & drink, mezzi pubblici Roma e Milano, pullman, treni, taxi, navi, skipass, monopattini, bike sharing, scooter sharing, lavaggio auto, pagoPA, voli e Venezia Pass.

Telepass Pay-Per-Use

I costi di attivazione di Telepass Pay-Per-Use sono pari a 10 euro, a cui aggiungere 2,50 euro per ogni mese di utilizzo fino al primo luglio 2024, poi 1 euro al giorno per il telepedaggio e 1 euro al giorno per i servizi, solo quando utilizzati. I servizi inclusi sono stessi del Telepass Base, con possibilità di associare solo una targa, ovvero telepedaggio, Area C Milano, traghetto Stretto di Messina, parcheggi convenzionati, strisce blu, vignette elettroniche.

Cosa scegliere al posto del Telepass

UnipolMove è una delle principali alternative a Telepass con una serie di servizi competitivi. Il servizio base costa 1,50 euro al mese, ma esiste anche un’opzione pay-per-use a 0,50 euro per ogni giorno di utilizzo, con un costo di attivazione di 10 euro. Oltre al pagamento del pedaggio autostradale, UnipolMove permette di pagare l’Area C di Milano, i parcheggi convenzionati e altre opzioni di mobilità urbana. Il servizio permette di associare una sola targa per dispositivo, con la possibilità di cambiarla in qualsiasi momento.

MooneyGo, nato dalla collaborazione tra Enel e Intesa Sanpaolo, è un’altra opzione interessante. Questo servizio costa 1,50 euro al mese con un costo di attivazione di 5 euro. Per chi preferisce l’opzione pay-per-use, il costo è di 2,20 euro al mese se utilizzato, oltre ai 10 euro di attivazione. MooneyGo comprende il pagamento per l’Area C di Milano, i traghetti sullo Stretto di Messina e i parcheggi convenzionati. Permette di associare fino a due targhe per dispositivo e fino a tre dispositivi per account, se attivati online o tramite app.

La scelta tra Telepass, UnipolMove e MooneyGo dipende dalle esigenze dell’automobilista. Telepass offre una gamma più ampia di servizi, inclusi quelli internazionali, ma a un costo maggiore. UnipolMove e MooneyGo sono opzioni più economiche e offrono servizi sufficienti per chi usa il telepedaggio principalmente in Italia.

UnipolMove è ideale per chi cerca un abbonamento conveniente e una buona gamma di servizi urbani mentre MooneyGo è pensato per chi preferisce l’opzione pay-per-use e non vuole pagare un abbonamento mensile fisso.