Telepass ha annunciato l’aumento dei costi per tutti i suoi abbonamenti, con aumenti che in alcuni casi raddoppiano le tariffe attuali. Il canone del piano Base cresce da 1,83 a 3,90 euro mensili, mentre il piano Plus vede un aumento da 3 a 4,90 euro al mese, con un ulteriore rialzo fino a 5,14 euro per gli utenti iscritti prima del 15 aprile. Anche il modello Pay per use è oggetto di un ritocco verso l’alto, passando da un costo mensile di 2,50 euro a 1 euro al giorno. Il pacchetto Telepass X, che include servizi bancari con Banca nazionale del lavoro, vede quindi il proprio abbonamento mensile aumentare da 5,90 a 7,90 euro.

Questi aumenti arrivano in un momento in cui la concorrenza nel settore del pedaggio autostradale sta diventando sempre più agguerrita, segnando una svolta rispetto al passato. Da quando è stato introdotto nel 1990, il dispositivo Telepass è diventato sinonimo di pedaggio autostradale in Italia. Fino al 2019, l’azienda ha goduto di una posizione di quasi monopolio. La situazione è cambiata con l’introduzione della direttiva europea 520 del 2019 che ha creato il Servizio europeo di telepedaggio (Set), liberalizzando il mercato e facilitando l’entrata di nuovi operatori.

Dalla concorrenza sui pedaggi autostradali ai nuovi servizi

Il panorama del pedaggio autostradale in Italia ha subito una profonda trasformazione nel 2022, segnando l’arrivo di nuovi player che hanno infranto il monopolio quasi trentennale di Telepass. Questo cambiamento segue una lenta adozione della direttiva europea da parte dell’Italia, culminata solo dopo una procedura d’infrazione, che ha aperto il mercato a nuovi concorrenti come UnipolMove e MooneyGo.

UnipolMove, lanciato in aprile 2022 dal colosso assicurativo Unipol, e MooneyGo, frutto di una collaborazione tra Enel e Intesa Sanpaolo ufficializzata nel settembre 2023, sono le nuove sfide per Telepass, che nel luglio 2022 ha fatto segnare con un aumento delle tariffe del 55%.

Oggi il settore del pedaggio autostradale non si limita più solo ai dispositivi fisici come i Telepass. Le piattaforme si sono evolute in veri e propri ecosistemi di pagamento che propongono numerosi servizi accessori che vanno dal pagamento di parcheggi e carburante, fino al noleggio di biciclette e monopattini, oltre alla gestione delle aree a pagamento come l’Area C di Milano.

Questi servizi complementari sono al centro della nuova competizione nel settore e spingono le aziende a offrire sempre di più per attrarre clienti. Secondo Telepass, gli aumenti tariffari si giustificano con la moltiplicazione dei costi e con gli investimenti in tecnologie informatiche e digitali, necessari per ampliare l’offerta e migliorare i servizi di mobilità.

Telepass, MooneyGo, UnipolMove: differenze e punti in comune

Mentre MooneyGo e UnipolMove cercano di attrarre clienti con politiche di prezzo competitive, Telepass sta espandendo la propria offerta includendo una gamma sempre più ampia di beni e servizi che superano il semplice ambito automobilistico. Tra questi figurano l’acquisto di biglietti per treni e aerei, il Venezia Pass, gli skipass, le consumazioni nei punti Autogrill e i pagamenti dei tributi tramite PagoPA. Telepass si distingue anche per il suo sistema di “buy now, pay later”, che consente l’addebito sul conto corrente a tre mesi, una formula che sta guadagnando popolarità nell’ambito degli acquisti digitali in Italia.

Telepass offre questi servizi solo attraverso il suo abbonamento Plus, il più costoso della gamma. Gli utenti possono evitare il sovrapprezzo scegliendo di acquistare singolarmente i servizi tramite l’app di Telepass. Sebbene questa opzione possa sembrare comoda, mantenendo tutto sotto una sola iscrizione, molti utenti sembrano disposti a compiere uno sforzo aggiuntivo per risparmiare, specialmente considerando che il costo del piano Plus è superiore rispetto a quello dei concorrenti.

In termini di copertura del servizio di pedaggio, mentre MooneyGo offre prestazioni paragonabili a quelle di Telepass, UnipolMove è limitato dall’assenza di alcuni collegamenti, come le autostrade siciliane e il Tunnel Schio-Valdagno, oltre ai traghetti per lo Stretto di Messina, tutti in via di attivazione. Entrambi i competitor permettono il pagamento dell’Area C di Milano e delle strisce blu, e quanto ai parcheggi coperti, MooneyGo equipara l’offerta di Telepass mentre UnipolMove propone convenzioni proprie, sebbene ancora limitate.

A livello internazionale, Telepass sembra non avere ancora rivali: il servizio permette di pagare le vignette digitali in diversi paesi europei e, con l’acquisto del dispositivo europeo, è possibile transitare nei caselli di Croazia, Francia, Spagna e Portogallo con la stessa facilità di chi viaggia in Italia. Questo servizio richiede un costo una tantum di 10 euro per l’attivazione, più una tariffa mensile di 2,40 euro per ogni Paese attraversato durante l’uso.

Telepass, prezzi, servizi e dove abbonarsi

Telepass ha aggiornato le tariffe dei suoi abbonamenti per il pedaggio autostradale, introducendo nuovi costi e ampliando la gamma di servizi offerti. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere fra tre tipologie di abbonamento: Base, Plus e X, con prezzi rispettivamente di 3,90 euro, 4,90 euro e 7,90 euro al mese. Il servizio Pay per use è disponibile a 1 euro al giorno, con un costo di attivazione di 10 euro.

Per gli automobilisti che viaggiano frequentemente all’estero, Telepass offre un dispositivo europeo che consente l’accesso ai caselli autostradali di Croazia, Francia, Portogallo e Spagna. Questo servizio ha un costo mensile di 2,40 euro per ogni Paese, più una tariffa di attivazione di 10 euro.

Oltre al pedaggio autostradale, il piano Base di Telepass copre servizi come l’Area C di Milano, i traghetti per la Sicilia, le strisce blu e i parcheggi convenzionati. Con l’aggiunta di un sovrapprezzo, è possibile anche acquistare vignette per la circolazione all’estero.

L’abbonamento Plus estende i vantaggi del piano Base includendo servizi aggiuntivi come carburante, ricariche per veicoli elettrici, revisione auto, lavaggi, trasporti pubblici, taxi, biglietti per treni, navi, aerei, servizi di sharing per bici, scooter e monopattini, skipass, e pagamenti tramite PagoPA.

Per sottoscrivere un abbonamento o aggiornare il proprio piano, gli utenti possono accedere all’app di Telepass, visitare il sito ufficiale, recarsi presso i Telepass Point o gli Eni Store autorizzati.

UnipolMove, prezzi, servizi e dove abbonarsi

UnipolMove ha aggiornato i suoi piani di abbonamento e pay per use per il pedaggio autostradale, proponendo soluzioni economiche e una varietà di servizi aggiuntivi per i suoi utenti. L’abbonamento standard è ora disponibile al costo di 1,50 euro al mese, mentre l’opzione pay per use offre un costo giornaliero di 0,50 euro, con una tariffa di attivazione di 10 euro.

Per chi cerca la copertura per più di una targa, UnipolMove permette di aggiungere una seconda targa al costo aggiuntivo di 1 euro al mese. La copertura attuale non include la Sicilia e il Tunnel Schio-Valdagno.

I servizi aggiuntivi offerti da UnipolMove sono numerosi e variegati, coprendo diverse esigenze: dall’accesso all’Area C di Milano, ai parcheggi coperti e alle strisce blu, fino alla fornitura di carburante e servizi taxi. Gli utenti possono beneficiare di servizi come il pagamento del bollo, tagliando auto (disponibile solo in Lombardia), riparazione vetri, soccorso stradale, acquisto di skipass e gestione di pagamenti tramite PagoPA.

Per sottoscrivere un abbonamento o per maggiori informazioni, gli utenti possono accedere all’app di UnipolMove, visitare il sito web, recarsi presso le agenzie UnipolSai o acquistare direttamente da tabaccai autorizzati.

MooneyGo, prezzi, servizi e dove abbonarsi

Anche Mooney ha proceduto a un aggiornamento delle tariffe per i suoi servizi di abbonamento e pay per use. Gli utenti ora possono sottoscrivere un abbonamento mensile a 1,50 euro, con una tassa di attivazione di 5 euro mentre l’opzione pay per use è disponibile al costo di 2,20 euro al mese, più una tariffa di attivazione di 10 euro.

Questo servizio di pedaggio autostradale permette la registrazione di due targhe per ogni abbonamento, offrendo una copertura completa su tutto il territorio nazionale. Mooney non si limita solo al pedaggio autostradale ma estende i suoi servizi a opzioni aggiuntive, rendendo i viaggi più semplici e integrati per i suoi utenti.

Tra i servizi offerti, gli utenti possono accedere all’Area C di Milano, utilizzare i traghetti per lo Stretto di Messina e godere di parcheggi coperti convenzionati con Telepass. Mooney facilita la mobilità urbana offrendo accesso a strisce blu, mezzi pubblici, servizi taxi, treni, e sistemi di sharing per bici e monopattini.

Per sottoscrivere un abbonamento, gli interessati possono accedere all’app Mooney, visitare il sito ufficiale, o dirigersi verso uno dei punti vendita Mooney sparsi per il paese.