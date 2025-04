Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati Ducati Desmo450 MX: la nuova era di Ducati

Un’era inedita si apre per il prestigioso marchio di Borgo Panigale con la presentazione della Ducati Desmo450 MX, la sua prima moto da cross nella storia. Questo evento segna un giorno storico per Ducati, un’azienda guidata dalla filosofia di sperimentare nelle competizioni per poi trasferire le soluzioni vincenti ai modelli di produzione. Forte dell’esperienza maturata in MotoGP e Superbike da Ducati Corse, la Desmo450 MX nasce da un’attenta analisi del mercato, dei concorrenti e dei regolamenti tecnici FIM e AMA. Il risultato è una moto leggera e affidabile, equipaggiata con un motore a distribuzione Desmodromica ad elevate prestazioni e un’elettronica all’avanguardia per la categoria.

Pronta per ogni pilota

La Desmo450 MX è concepita per esaltare le capacità di guida di ogni pilota, dal professionista all’amatore, infondendo quella confidenza necessaria per superare i propri limiti. Grazie all’erogazione del suo motore, alla ciclistica raffinata e all’elettronica innovativa, questa moto promette performance elevate con un ridotto impegno fisico. La Desmo450 MX rappresenta il primo capitolo di una gamma completa di moto da fuoristrada specialistiche, con l’obiettivo di introdurre Ducati in nuovi segmenti di mercato, coinvolgere nuovi motociclisti e ampliare la comunità dei Ducatisti. Per prepararsi a questa nuova sfida, Ducati ha selezionato e formato i propri concessionari per garantire la massima professionalità e competenza in un territorio completamente nuovo per l’azienda.

Un motore speciale

Il fulcro della Ducati Desmo450 MX è il motore monocilindrico da 449,6 cm³ con distribuzione Desmodromica, un sistema esclusivo nel panorama del fuoristrada specialistico. Questa tecnologia, utilizzata su tutte le Ducati da competizione, inclusa la MotoGP, offre vantaggi significativi. Primo fra tutti, la possibilità di raggiungere regimi di rotazione molto elevati, garantendo un maggiore allungo che riduce la necessità di cambi marcia durante un giro, oltre a incrementare le probabilità di una partenza fulminea. Non a caso, i piloti ufficiali Seewer e Guadagnini hanno ottenuto l’Holeshot nella gara d’esordio del Campionato Mondiale Motocross in Argentina utilizzando un motore di serie con solo lo scarico completo Akrapovič, disponibile anche per gli appassionati nel catalogo Ducati Performance.

La Desmo450 MX vanta anche una curva di coppia molto robusta ai bassi regimi, assicurando grande spunto in uscita di curva, con un’erogazione lineare e un allungo inedito per la categoria. Questa curva di erogazione unica, che mette a disposizione del pilota il 70% della coppia massima già a 4.200 giri, rende la Desmo450 MX meno impegnativa e affaticante rispetto a una tradizionale 450, a beneficio delle prestazioni in pista e del divertimento. Ciò è reso possibile dalla distribuzione Desmodromica che, riducendo l’energia richiesta per l’apertura delle valvole, permette diagrammi di alzata più spinti anche con valvole di diametro elevato. Le misure di alesaggio e corsa di 96 x 62,1 mm hanno consentito l’utilizzo di valvole di aspirazione da 40 mm in titanio e valvole di scarico da 33 mm in acciaio, con stelo cavo riempito di sodio per ottimizzare lo scambio termico, incrementando affidabilità e costanza delle prestazioni.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati

Ciclistica raffinata e soluzioni all’avanguardia

Particolare attenzione è stata dedicata al sistema di raffreddamento, con radiatori dalla forma romboidale, una novità per il segmento che incrementa la superficie radiante del 6,5% rispetto a soluzioni tradizionali, migliorando il raffreddamento del motore e mantenendo la moto compatta per una maggiore libertà di movimento del pilota. La potenza massima del motore Desmo450 è di 63,5 CV a 9.400 giri, con una coppia massima di 53,5 Nm a 7.500 giri. Il limitatore è fissato a 11.900 giri, un nuovo punto di riferimento per la categoria.

La ciclistica della Desmo450 MX si basa su un telaio perimetrale in alluminio, scelto per la sua leggerezza e per permettere condotti di aspirazione e scarico più rettilinei, ottimizzando le prestazioni. I tecnici di Borgo Panigale sono riusciti a realizzare una struttura dal peso inferiore ai 9 kg con il minor numero possibile di saldature, raggiungendo gli obiettivi di leggerezza, affidabilità e rigidità. Il telaio, composto da soli 11 pezzi realizzati con elementi fusi, forgiati ed estrusi, contribuisce significativamente a contenere il peso della moto, che in configurazione pronta all’uso senza benzina è di 104,8 kg.

Le sospensioni e i freni della Desmo450 MX sono stati selezionati con cura. Ducati si è affidata all’esperienza di Showa per le sospensioni, completamente regolabili, con una. Per l’impianto frenante, Ducati ha collaborato con lo storico partner Brembo per sviluppare un sistema di riferimento anche nel Motocross. All’anteriore è presente una pinza flottante a due pistoncini e al posteriore una pinza a singolo pistoncino, con dischi freno Galfer da 260 mm all’anteriore e 240 mm al posteriore.

Tecnologia a supporto

L’esperienza di Ducati in MotoGP e Superbike ha permesso di introdurre sulla Desmo450 MX un sofisticato sistema di controllo della trazione (DTC), il primo al mondo su una moto da cross. Questo sistema è in grado di calibrare il taglio di potenza in base all’effettivo slittamento della ruota posteriore, garantendo efficacia, prontezza e linearità di intervento. Il Ducati Traction Control offre quattro differenti livelli di intervento. La dotazione elettronica include anche Launch Control ed Engine Brake Control, configurabili su diversi livelli e associabili a due Riding Mode personalizzabili tramite l’App X-Link. Il cambio è dotato di Quickshifter in innesto.

La Desmo450 MX sarà disponibile presso i concessionari europei selezionati a partire da giugno 2025, seguita dalla distribuzione in Nord America a luglio e successivamente nel resto del mondo. Con la Desmo450 MX, Ducati non solo entra in un nuovo segmento, ma porta con sé la sua inconfondibile impronta di innovazione, performance e passione italiana. Grazie al catalogo Ducati Performance, è possibile realizzare una replica della Ducati Desmo450 MX Factory guidata nel Mondiale MXGP. Sono disponibili parti speciali “Factory” ricavate dal pieno, come mozzi ruota e piastre di sterzo, oltre a scarico completo o silenziatore slip-on Akrapovič in titanio e pinze freno Brembo Racing. La lista degli accessori sarà progressivamente ampliata. Per completare il look, è disponibile una collezione tecnica realizzata in collaborazione con Drudi Performance.