Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati Ducati debutta nel GP d'Olanda di MXGP

Ci siamo abituati a vedere le moto di Borgo Panigale danzare e sfrecciare a pieno gas sulle piste di tutto il mondo, tracciando traiettorie furiose sugli asfalti più caldi del globo, ma adesso Ducati alza la posta e si tuffa in un’avventura nuova e fuori dai suoi canoni di sempre: il Mondiale Motocross. Il marchio motociclistico italiano, campione del mondo della MotoGP e della Superbike, farà il suo esordio nella MXGP il prossimo 17 e 18 agosto ad Arnhem, in Olanda. Ovviamente per un debutto del genere non poteva non esserci la più grande leggenda di questo sport, l’orgoglio nazionale Tony Cairoli, che sarà in sella alla Desmo450 MX.

L’esordio della Ducati Desmo450 MX

Tony Cairoli ha un curriculum che parla da solo: nove volte iridato e leggenda del Motocross. L’italiano porterà in gara in Olanda la Desmo450 MX, la moto che nel 2025 parteciperà al Mondiale MXGP ed entrerà in produzione, rappresentando l’ingresso della Casa di Borgo Panigale nel segmento delle off-road specialistiche. Il GP d’Olanda di Arnhem è un passaggio fondamentale per lo sviluppo della moto italiana, in vista della partecipazione all’intero Campionato nel 2025.



Il programma di sviluppo della Desmo450 MX continuerà poi il 31 agosto e primo settembre a Castiglione del Lago, quinta gara del Campionato Italiano, dove Alessandro Lupino guida la classifica generale a due prove dal termine dopo i brillanti risultati ottenuti nell’ultima prova del Campionato Italiano MX a Ponte a Egola. Nella gara toscana Cairoli, al suo rientro in gara, ha vinto la prima manche e Alessandro Lupino, conquistando l’assoluta, si è portato in testa al campionato, confermando così il livello di competitività già raggiunto dalla Desmo450 MX.

Le tappe di avvicinamento al mondiale

Dopo che Ducati aveva annunciato il 24 ottobre 2023 il proprio ingresso nel mondo del motocross con una gamma di modelli disponibili sul mercato nei prossimi anni, mentre la Ducati Corse Off-Road, divisione che si occupa dell’attività sportiva nel mondo delle ruote tassellate, è stata presentata a Madonna di Campiglio, durante l’evento Campioni in Pista. Nell’occasione vennero mostrati i due prototipi che sono attualmente nelle mani di Antonio Cairoli e Alessandro Lupino.



La Desmo450 MX è stata presentata sul palco del PalaCampiglio in veste racing con la livrea che sta impressionando nel Campionato Italiano Motocross Pro – Prestige MX1, dal Ducati Corse R&D – del Factory MX Team gestito da Corrado e Marco Maddii. L’obiettivo di questa prima stagione di gare è quello di acquisire dati ed informazioni in gara per contribuire allo sviluppo della Desmo450 MX che verrà messa in produzione nella seconda metà del 2025. Fino a questo momento le cose stanno procedendo secondo i piani, tanto che le moto di Borgo Panigale stanno raccogliendo dati e soddisfazioni – forse – anche più del previsto.

Adesso, però, bisogna affrontare un nuovo capitolo internazionale con il debutto in Europa, antipasto di uno spettacolo che il prossimo anno sarà ufficiale e continuo. Il Mondiale Motocross non sarà una vetrina e basta, perché Ducati ha l’ambizione di primeggiare sempre e comunque, in ogni campo, compresa una specialità nella quale sarà debuttante assoluta. La curiosità è tanta e legittima, ma la marea rossa è già pronta a tifare tutti gli alfieri della Casa.