Fonte: Comunicato Stampa Talaria Le motocross Talaria Sting e xXx

Ci stiamo ormai sempre più abituando a vedere sulle strade delle nostre città mezzi elettrici di vario tipo, che sia automobili o scooter, autobus o camioncini. Ma la transizione a una mobilità più sostenibile non si ferma certo a questi mezzi di trasporto ma coinvolge qualsiasi tipo di veicolo che abbia almeno due ruote, anche le moto da cross. Prova ne sono le motocross elettriche della Talaria, la casa motociclistica specializzata proprio nella realizzazione di moto a zero emissioni che sanno essere comunque potenti. Andiamo allora alla scoperta dei modelli di motocross elettriche Talaria Sting e xXx vedendo quali sono le loro caratteristiche, il prezzo e altro ancora.

Talaria Sting TL4000 R L1e: le caratteristiche, la batteria e l’autonomia

Uno dei principali modelli di motocross elettrici della Talaria è certamente la Talaria Sting TL4000 R L1e. Ha un telaio in lega leggera forgiato combinato con varie componenti di alta gamma e freni a disco da 220 millimetri idraulici a quattro pistoni anteriori e posteriori.

Ma quando si parla di veicoli elettrici, qualsiasi essi siano, non si può non tenere in considerazione la batteria. Quella montata sulla Talaria Sting TL4000 R L1e è agli ioni di litio della LG ed è da 60V e oltre 4kW di potenza nominale e 9kW di picco. Aspetto tutt’altro che secondario, la batteria è estraibile: una comodità non da poco perché permette di ricaricarla anche a casa.

L’altro aspetto fondamentale quando si parla di veicoli elettrici di qualunque tipo è l’autonomia. In sella alla Talaria Sting TL4000 R L1e si possono percorrere circa 85 chilometri tenendo una velocità di 40 km/h (la velocità massima che può raggiungere è di 45 km/h). Chiaramente, se si aumenta la velocità media più la batteria si consume e l’autonomia quindi diminuisce.

Talaria Sting TL4000 R L1e: le dimensioni

La Talaria Sting TL4000 ha una lunghezza di 1,890 metri, è alta 1,115 metri e una larghezza, considerando il manubrio, di 0,815 metri. In tutto per un perso totale di 69 kg. Quel che è certo è che garantisce un gran divertimento sia sullo sterrato che sulle normali strade pubbliche asfaltate.

Talaria Sting TL4000 R L1e: il prezzo

Quanto costa la Talaria Sting TL4000 R L1e? Il prezzo di listino è di 6.490 euro. Prezzo che può calare approfittando degli ecobonus statali che, oltre che per le automobili, valgono infatti anche per le moto.

Talaria Sting TL4000 R MX: più potenza e velocità

C’è poi anche la versione Off-Road, ovvero lo Sting TL4000 R MX, che può contare tra le altre cose su un comparto di sospensioni idrauliche da 200mm di trave di derivazione motociclistica.

La batteria è sempre da 60 V e l’autonomia garantita è di 75 chilometri ma uno dei punti di forza è certamente la potenza che può arrivare a un massimo di 8.000 W. Tutta questa potenza le consente di raggiungere la velocità massima di 85 chilometri orari. Il prezzo è 5.690 euro.

Talaria Sting TL3000 L1e: le caratteristiche, la batteria e l’autonomia

Ha una potenza leggermente inferiore ma garantisce altrettanto divertimento la Talaria Sting TL3000 L1e. Anche questo modello ha un telaio in lega leggera forgiato combinato con altre componenti di gamma.

Per quel che riguarda la batteria, è da 60V e 3,5 kW di potenza (inferiore quindi a quella della Talaria Sting TL4000 R L1e) ed è sempre della LG e, soprattutto, anche in questo caso è estraibile, che come abbiamo visto è un vantaggio non da poco perché consente di poterla ricaricare anche a casa. Per quel che riguarda l’autonomia, quella dichiarata dal costruttore è di 60 chilometri viaggiando alla velocità di 40 km/h (anche in questo caso la velocità massima è di 45 km/h).

Talaria Sting TL3000 L1e: le dimensioni

Per quel che riguarda le dimensioni, non ci sono differenze rispetto alla Talaria Sting TL4000 R L1e. Ha una lunghezza di 1,890 metri, è alta 1,115 metri e una larghezza, considerando il manubrio, di 0,815 metri. Pesa però leggermente meno: 66 kg.

Talaria Sting TL3000 L1e: il prezzo

Il prezzo di listino della Talaria Sting TL3000 L1e è inferiore rispetto a quello della Talaria Sting TL4000 R L1e: la si può infatti acquistare a 5.990 euro.

Talaria Sting TL3000 MX: le caratteristiche

Anche in questo caso c’è anche la versione Off-Road, che è la Sting TL3000 MX, una motocross perfetta su ogni tipo di terreno e che è una delle migliori moto da enduro elettriche presenti sul mercato.

Ha un’autonomia di almeno 60 chilometri data dalla sua batteria da 60V e 38 Ah. La potenza massima è di 6.000 W che le consente di raggiungere la velocità massima di 75 chilometri orari. Per quanto riguarda il prezzo, quello di listino di questo modello è di 5.190 euro.

Talaria xXx TL2500 L1e: le caratteristiche, la batteria e l’autonomia

Se siete invece alla ricerca di una motocross elettrica da utilizzare su strada, una scelta molto interessata è rappresentato dalla Talaria xXx TL2500 L1e. “Un nuovo concetto di Urban Commuter”, è stata definita dalla casa motociclistica. Ha un look molto accattivante, dinamico e certamente all’avanguardia.

Anche la Talaria xXx TL2500 L1e è ovviamente completamente elettrica e ha una batteria da 60V e 40Ah, per una potenza massima di oltre 2,5kW nominali. L’autonomia è di oltre 80 chilometri a una velocità di 40 km/H (la velocità massima che può raggiungere è sempre di 45 km/h).

Talaria xXx TL2500 L1e: le dimensioni

Se la Sting TL4000 R L1e e la Sting TL3000 L1e avevano le stesse dimensioni, la Talaria xXx TL2500 L1e è invece leggermente più piccola rispetto alle altre due. La lunghezza è di 1,850 metri, l’altezza di 1,070 metri e la larghezza, manubrio compreso, è di 0,770 metri. Oltre a essere leggermente più piccola rispetto agli altri modelli visti in precedenza, è anche più leggera: il suo peso è infatti di 58 kg.

Talaria xXx TL2500 L1e: il prezzo

Per quel che riguarda il prezzo, la Talaria xXx TL2500 L1e costa meno rispetto alle altee motocross che abbiamo illustrato in precedenza, il prezzo di listino è infatti di 4.790 euro.

Talaria xXx TL2500 MX: le caratteristiche

Infine, l’ultimo modello disponibile di motocross della Talaria è la xXx TL2500 MX, che ha una forcella rinforzata da 37 mm, cerchione anteriore da 19″ e posteriore da 17″. L’autonomia garantita è di almeno 80 chilometri. La potenza massima è di 5.000 W, mentre la velocità massima che può raggiungere è di 75 km/h. Per quel che riguarda il prezzo, quello di partenza è di 4.190 euro.