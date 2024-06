Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo I prezzi e gli allestimenti dell'Alfa Romeo Giulia

Dopo tanta attesa, il momento dell’ufficializzazione dei prezzi della Giulia, il gioiello di casa Alfa Romeo, era arrivato. Al lancio nel 2016 erano state rese disponibili solo tre versioni, tutte a trazione posteriore: i due turbodiesel 2.2 da 150 CV e da 180 CV e il benzina del modello ‘top’ della gamma, la supersportiva Quadrifoglio con il V6 2.9 da 150 CV con cambio manuale a sei marce. Per tutte poteva però esser richiesto anche il cambio automatico a 8 rapporti (sulla Quadrifoglio a partire da giugno) e tra qualche mese dallo stabilimento di Cassino dovrebbero uscire anche le versioni a trazione integrale.

Gli allestimenti

Nello specifico, erano quattro gli allestimenti standard proposti dalla gamma Alfa Romeo: “Giulia”, “Super,” “Business” e “Business Sport”, anche se nella fase iniziale ce ne saranno altri due con un particolare e più vantaggioso rapporto tra prezzo e allestimento, ovvero, “Busines Launch Edition” e ” Business Sport Edition”. Sempre al momento del lancio è offerta anche una speciale “First Edition”, declinata in due differenti configurazioni: la prima con cerchi in lega sportivi, fari Bi-Xenon e pinze freno colorate, la seconda con sedili in pelle e sistema infotainment Alfa TM Connect 8,8” RadioNAV.

Vediamo ora cosa includevano i vari allestimenti. La dotazione ‘base’, in pratica quella dell’entry-elevel “Giulia”, tra gli altri prevedeva sistemi di sicurezza attiva quali il Forward Collision Warning (FCW) con Autonomous Emergency Brake (AEB) e riconoscimento pedone, il sistema frenante IBS (Integrated Brake System), il Lane Departure Warning (LDW) e il cruise control. A livello estetico e funzionale, invece, c’erano cerchi in lega da 16”, climatizzazione bi-zona, sistema Alfa DNA e sistema infotainment Alfa TM Connect 6,5″. La versione Super aggiungeva caratterizzazioni come i sedili con rivestimenti in pelle e tessuto, sensori di parcheggio posteriori, cerchi in lega da 17″ e sistema infotainment Alfa TM Connect 6,5″ RadioNav DAB che include il navigatore.

Specificatamente concepiti per flotte e professionisti i due allestimenti Business e Business Sport. Il primo offriva di serie cerchi in lega da 16″, navigatore satellitare con schermo da 6,5″, sensori di parcheggio posteriori e specchietti elettrici. Sulla versione Business Sport i cerchi sono da 17″, i sedili in pelle e tessuto, il volante sportivo in pelle. Sportiva anche la pedaliera, con batticalcagno in alluminio, e dettagli esterni come le pinze dei freni nere. Di serie anche proiettori Bi-Xenon con modulo a 25W e sensori di parcheggio anteriori e posteriori, con telecamera posteriore.

Quadrifoglio, il top di gamma

Il top della gamma era ovviamente costituito dalla Quadrifoglio, che di serie aveva i sedili sportivi rivestiti in pelle ed Alcantara, il volante sportivo con tasto d’accensione rosso, gli inserti in fibra di carbonio per interni e appendici aerodinamiche esterne e una dotazione di comfort e sicurezza che comprende anche la tecnologia BSM (Blind Spot Monitoring) e la telecamera posteriore oltre a fari Bi-Xenon con tecnologia AFS. Da sottolineare anche a livello tecnologico il sistema Active Aero Splitter, l’impianto frenante dedicato, il selettore DNA Pro con modalità Race che dialoga con il sistema CDC (Chassis Domain Control) e il Torque Vectoring.

Ogni allestimento era personalizzabile con un’ampia serie di optional, ‘raggruppati’ anche in pacchetti, ben nove: Sport, Sport Plus, Driver Assistance, Driver Assistance Plus, Lighting, Convenience, Convenience Quadrifoglio, Sound Theatre e Climate Upgrade. I prezzi partivano da 35.500 euro