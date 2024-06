Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

Fonte: 123RF Esistono due tipologie di filtri antiparticolato, attiva e passiva. Ecco le differenze

Nell’era della crescente attenzione all’ambiente e della lotta contro l’inquinamento, i veicoli Diesel hanno subito numerose modifiche per ridurre le emissioni nocive. Uno dei componenti chiave in questo processo è il filtro antiparticolato (FAP), un dispositivo progettato per catturare e ridurre le particelle di fuliggine presenti nei gas di scarico.

Tuttavia, per garantire che il FAP funzioni in modo efficiente e prolungare la sua durata, è fondamentale adottare una corretta manutenzione. Analizzeremo nel dettaglio le tecniche e le migliori pratiche per mantenere pulito il FAP del motore Diesel, assicurando così prestazioni ottimali del veicolo e una maggiore tutela ambientale.

Cos’è il FAP

Il filtro antiparticolato (FAP) è un dispositivo installato nei sistemi di scarico dei veicoli Diesel con l’obiettivo di ridurre le emissioni di particelle di fuliggine. Queste, derivanti dalla combustione del carburante, sono tra i principali responsabili dell’inquinamento atmosferico. Il FAP le cattura e immagazzina, impedendo loro di essere rilasciate nell’ambiente.

Il suo funzionamento è relativamente semplice ma efficace. Quando i gas di scarico attraversano il filtro, le particelle di fuliggine vengono intrappolate all’interno della struttura porosa dello stesso. Nel tempo, queste particelle si accumulano, e il FAP deve essere rigenerato per evitare l’intasamento e garantire una corretta efficienza del motore. La rigenerazione è un processo che brucia le particelle accumulate, riducendole a cenere e liberando il filtro.

Tipologie di filtro antiparticolato

Esistono due tipologie di filtri antiparticolato:

FAP passivi: sono i più semplici in termini di design e funzionamento. Questi filtri utilizzano le alte temperature dei gas di scarico prodotte durante il normale funzionamento del motore per rigenerarsi automaticamente . Generalmente sono costituiti da materiali ceramici come il carburo di silicio o il cordierite, che sono resistenti alle alte temperature e alle sollecitazioni termiche. La struttura interna è a nido d’ape con pareti porose che catturano le particelle di fuliggine. La rigenerazione avviene quando le temperature dei gas di scarico raggiungono livelli sufficientemente alti (circa 500-600 °C), permettendo la combustione delle particelle di fuliggine intrappolate;

sono i più semplici in termini di design e funzionamento. Questi filtri utilizzano le alte temperature dei gas di scarico prodotte durante il normale funzionamento del motore per . Generalmente sono costituiti da materiali ceramici come il carburo di silicio o il cordierite, che sono resistenti alle alte temperature e alle sollecitazioni termiche. La struttura interna è a nido d’ape con pareti porose che catturano le particelle di fuliggine. La rigenerazione avviene quando le temperature dei gas di scarico raggiungono livelli sufficientemente alti (circa 500-600 °C), permettendo la combustione delle particelle di fuliggine intrappolate; FAP attivi: rappresentano una soluzione più complessa e versatile, adatta a veicoli che operano in condizioni meno favorevoli per la rigenerazione passiva. Questi sistemi includono meccanismi per aumentare artificialmente la temperatura dei gas di scarico e garantire una rigenerazione regolare. Il FAP attivo è dotato di un sistema elettronico che monitora continuamente il livello di accumulo di fuliggine e la avvia quando necessario. La rigenerazione attiva può essere realizzata tramite iniezioni di carburante post-combustione che aumentano la temperatura allo scarico o attraverso resistenze elettriche che riscaldano direttamente il filtro. Sono progettati per veicoli che operano frequentemente a basse velocità o su brevi distanze.

Funzionamento, vantaggi e svantaggi

Durante la guida, specialmente a velocità costante e su lunghe distanze, il motore Diesel raggiunge temperature elevate. Queste ultime sono sufficienti per attivare la rigenerazione passiva, che brucia le particelle di fuliggine trasformandole in CO2 e cenere. Questo processo non richiede interventi esterni e avviene automaticamente. I vantaggi del FAP passivo sono i seguenti:

semplicità di manutenzione: poiché la rigenerazione avviene automaticamente, non sono necessari interventi frequenti,

poiché la rigenerazione avviene automaticamente, non sono necessari interventi frequenti, ciclo di vita lungo: la rigenerazione automatica prolunga la vita del filtro senza richiedere manutenzioni straordinarie.

Per quanto riguarda, invece, gli svantaggi:

dipendenza dalle condizioni di guida: la rigenerazione efficace richiede condizioni specifiche di guida, come lunghi tratti autostradali, che non sono sempre praticabili per tutti gli utenti;

la rigenerazione efficace richiede condizioni specifiche di guida, come lunghi tratti autostradali, che non sono sempre praticabili per tutti gli utenti; rischio intasamento: in condizioni di guida urbana o a basse velocità, il filtro può non raggiungere le temperature necessarie per rigenerarsi, portando all’intasamento.

Nel caso di FAP attivo, invece, quando il sistema di controllo rileva che il filtro è intasato, attiva il processo di rigenerazione. Questo può avvenire in due modi:

iniezione di carburante : in alcuni sistemi, il motore inietta una piccola quantità di carburante nel sistema di scarico, che bruciando aumenta la temperatura e permette la combustione delle particelle di fuliggine;

: in alcuni sistemi, il motore inietta una piccola quantità di carburante nel sistema di scarico, che bruciando aumenta la temperatura e permette la combustione delle particelle di fuliggine; resistenze elettriche integrate nel filtro per riscaldarlo direttamente, raggiungendo le temperature necessarie per la rigenerazione.

I vantaggi della rigenerazione attiva sono:

flessibilità di utilizzo : funziona efficacemente in tutte le condizioni di guida, compresa la guida urbana e a basse velocità;

: funziona efficacemente in tutte le condizioni di guida, compresa la guida urbana e a basse velocità; manutenzione programmata: riduce il rischio di intasamento e la necessità di interventi straordinari.

Gli svantaggi, invece, sono:

complessità e costi, sia in termini di installazione che manutenzione;

sia in termini di installazione che manutenzione; consumo aggiuntivo di carburante: la rigenerazione attiva può comportare un leggero aumento del consumo di carburante poiché sono necessarie delle post iniezioni apposite per incrementare le temperature allo scarico.

Altri modi per mantenere pulito il FAP

Adottare uno stile di guida che favorisce la rigenerazione del FAP è fondamentale, specialmente per i veicoli che operano prevalentemente in ambiente urbano. È importante guidare a velocità costante su strade extraurbane o autostrade per almeno 15-30 minuti, in quanto aiuta a raggiungere le temperature necessarie per la rigenerazione passiva.

I tragitti brevi, infatti, non permettono al motore di raggiungere la temperatura necessaria per la rigenerazione del FAP, aumentando il rischio di intasamento. Usare un carburante di alta qualità riduce la produzione di fuliggine e altre particelle, facilitando la manutenzione del filtro antiparticolato. Esistono additivi specifici per il carburante che possono facilitare la rigenerazione del FAP. Questi prodotti aiutano a ridurre la temperatura necessaria per la combustione delle particelle di fuliggine, migliorando l’efficienza del filtro.

In alcuni casi, specialmente quando la rigenerazione automatica non è sufficiente, può essere necessario ricorrere a una pulizia professionale del FAP. Questo processo può includere:

pulizia con getti d’aria o acqua : utilizza getti ad alta pressione per rimuovere le particelle accumulate;

: utilizza getti ad alta pressione per rimuovere le particelle accumulate; pulizia chimica : impiega soluzioni chimiche specifiche per dissolvere e rimuovere i depositi nel filtro;

: impiega soluzioni chimiche specifiche per dissolvere e rimuovere i depositi nel filtro; pulizia a forno: il filtro viene rimosso dal veicolo e riscaldato in un forno speciale che brucia i residui senza danneggiare il materiale del filtro stesso.

Mantenere pulito il FAP del motore Diesel è fondamentale per la longevità del veicolo e la protezione dell’ambiente. Adottare uno stile di guida adeguato, utilizzare carburanti di qualità, monitorare il sistema e, se necessario, ricorrere a pulizie professionali, sono tutte pratiche che aiutano a garantire il corretto funzionamento del filtro. Con una manutenzione regolare e accurata, è possibile ridurre le emissioni nocive e migliorare le prestazioni del proprio veicolo Diesel.