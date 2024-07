Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

Fonte: 123rf I SUV diesel che fanno più di 25 km con un litro

L’eliminazione del filtro antiparticolato (FAP) dai veicoli Diesel è una pratica che ha suscitato ampi dibattiti negli ultimi anni, alimentando controversie sia nel settore automobilistico che tra gli utenti. Il FAP è un componente essenziale per la riduzione delle emissioni di particolato, un elemento inquinante noto per i suoi effetti dannosi sulla salute e sull’ambiente.

Tuttavia, alcuni proprietari di auto Diesel hanno scelto di rimuovere questo componente nella speranza di migliorare le prestazioni del motore o ridurre i costi di manutenzione. Questa pratica, sebbene possa sembrare vantaggiosa a breve termine, comporta gravi conseguenze legali e ambientali. In Italia, le normative sono molto severe e prevedono pesanti multe per chi decide di circolare con un veicolo non conforme. A breve vedremo i motivi che spingono alcuni a rimuovere il FAP, i rischi associati a questa scelta e le implicazioni legali ed ecologiche che ne derivano.

I motivi per cui viene eliminato il FAP

Una delle principali motivazioni che spinge i proprietari a rimuovere il FAP è il desiderio di migliorare le prestazioni del motore. Il filtro antiparticolato, progettato per trattenere le particelle di fuliggine prodotte dalla combustione del Diesel, può causare un certo grado di resistenza al flusso dei gas di scarico.

Questo può portare a una riduzione della potenza erogata dal propulsore e a un aumento del consumo di carburante. Rimuovendo il FAP, alcuni automobilisti sperano di ottenere una risposta più rapida dell’acceleratore, una maggiore potenza e una migliore efficienza del combustibile. Tuttavia, è importante notare che questi miglioramenti percepiti sono spesso temporanei e possono comportare altri problemi tecnici a lungo termine.

Il FAP richiede una manutenzione regolare per funzionare correttamente. In particolare, deve essere periodicamente rigenerato per evitare l’accumulo eccessivo di particelle di fuliggine. La rigenerazione può essere automatica, ma in alcuni casi richiede interventi manuali o l’utilizzo di additivi specifici per facilitarne l’esecuzione. Inoltre, nel tempo, il FAP può danneggiarsi e richiedere la sostituzione, un’operazione che può essere costosa. Per alcuni proprietari di auto Diesel, l’eliminazione del filtro rappresenta un modo per ridurre i costi di manutenzione ed evitare le spese associate alla rigenerazione e alla sostituzione dello stesso. Altri motivi, decisamente meno “importanti” possono essere sintetizzati come segue:

malintesi sulle normative ambientali: alcuni automobilisti potrebbero non essere pienamente consapevoli della legislatura vigente riguardo le emissioni e potrebbero sottovalutare le conseguenze legali della rimozione del FAP;

alcuni automobilisti potrebbero non essere pienamente consapevoli della legislatura vigente riguardo le emissioni e potrebbero sottovalutare le conseguenze legali della rimozione del FAP; consigli ricevuti da meccanici non qualificati o da forum online possono incoraggiare i proprietari a rimuovere tale filtro senza comprendere appieno i rischi associati;

da meccanici non qualificati o da forum online possono incoraggiare i proprietari a rimuovere tale filtro senza comprendere appieno i rischi associati; alcuni ritengono che il filtro antiparticolato non sia essenziale o che i benefici ambientali non giustifichino i costi e i disagi legati alla sua manutenzione;

problemi ripetuti con il filtro, come frequenti intasamenti o malfunzionamenti, possono portare i proprietari a considerare la sua eliminazione come la soluzione più semplice.

Normative e leggi in Italia sulla rimozione del filtro antiparticolato

In Italia, le normative sulle emissioni dei veicoli Diesel sono state rafforzate negli ultimi anni per ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria. Il FAP è un componente obbligatorio per tutti i veicoli Diesel di nuova produzione, in conformità con gli standard europei sulle emissioni, come le norme Euro 5 e Euro 6. Queste impongono limiti rigorosi sulle emissioni di particolato e altri inquinanti.

L’obbligo di mantenere il FAP operativo e in buone condizioni è sancito da diverse leggi e regolamenti nazionali. La sua rimozione o disattivazione è considerata una violazione e può comportare gravi conseguenze legali. I veicoli devono superare i controlli delle emissioni durante le revisioni periodiche obbligatorie, che includono la verifica della presenza e del corretto funzionamento del FAP.

Le sanzioni sono severe e possono variare a seconda della gravità della violazione e della regione in cui si verifica. Le multe possono andare da alcune centinaia a diverse migliaia di euro. Inoltre, il Codice della Strada prevede che i veicoli non conformi possano essere sequestrati e che il proprietario debba ripristinare il FAP a proprie spese prima di poter riutilizzare il veicolo.

In casi più gravi, come la falsificazione dei documenti di revisione o delle certificazioni sulle emissioni, le sanzioni possono includere anche la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo. Le autorità possono anche imporre sanzioni penali in caso di recidiva o di violazioni particolarmente gravi.

Rischi tecnici e problemi meccanici

La rimozione può sembrare una soluzione rapida per migliorare le prestazioni dell’auto, ma comporta numerosi rischi tecnici, in particolare per il motore. Il FAP è integrato nel sistema di gestione del motore, e la sua rimozione può alterare il suo funzionamento complessivo. Ecco alcuni dei potenziali danni:

surriscaldamento del motore : il FAP contribuisce a mantenere le temperature dei gas di scarico sotto controllo. Senza di esso, il propulsore potrebbe surriscaldarsi, portando a guasti gravi;

: il FAP contribuisce a mantenere le temperature dei gas di scarico sotto controllo. Senza di esso, il propulsore potrebbe surriscaldarsi, portando a guasti gravi; malfunzionamenti del turbo : i Diesel moderni sono spesso dotati di turbocompressori che possono danneggiarsi a causa di un aumento delle temperature e delle pressioni dei gas di scarico dopo la rimozione del filtro antiparticolato;

: i Diesel moderni sono spesso dotati di turbocompressori che possono danneggiarsi a causa di un aumento delle temperature e delle pressioni dei gas di scarico dopo la rimozione del filtro antiparticolato; problemi con il sistema EGR : il sistema di ricircolo dei gas di scarico lavora in sinergia con il filtro per ridurre le emissioni. La rimozione può causare malfunzionamenti nel sistema EGR, portando a una maggiore formazione di depositi di carbonio e possibili guasti;

: il sistema di ricircolo dei gas di scarico lavora in sinergia con il filtro per ridurre le emissioni. La rimozione può causare malfunzionamenti nel sistema EGR, portando a una maggiore formazione di depositi di carbonio e possibili guasti; problemi di gestione elettronica: la centralina del motore (ECU) è programmata per funzionare con il FAP. Rimuovere quest’ultimo, significa riprogrammare l’ECU, che se non eseguita correttamente, può causare malfunzionamenti, errori e riduzione delle prestazioni del motore.

Oltre ai danni diretti al motore, la rimozione del FAP può influenzare negativamente l’affidabilità e la sicurezza complessiva del veicolo. Alcuni di essi includono:

maggiore usura del motore : aumentano le particelle abrasive nei gas di scarico, che possono entrare nel propulsore e accelerare l’usura dei componenti interni, riducendo la vita utile dello stesso;

: aumentano le particelle abrasive nei gas di scarico, che possono entrare nel propulsore e accelerare l’usura dei componenti interni, riducendo la vita utile dello stesso; aumento delle emissioni tossiche : senza il FAP, il veicolo emette una maggiore quantità di particolato fine (PM2.5), ossidi di azoto (NOx) e altre sostanze inquinanti. Questo non solo è dannoso per l’ambiente e la salute pubblica, ma può anche causare problemi durante i controlli delle emissioni, portando a multe e al sequestro del veicolo, come già anticipato;

: senza il FAP, il veicolo emette una maggiore quantità di particolato fine (PM2.5), ossidi di azoto (NOx) e altre sostanze inquinanti. Questo non solo è dannoso per l’ambiente e la salute pubblica, ma può anche causare problemi durante i controlli delle emissioni, portando a multe e al sequestro del veicolo, come già anticipato; problemi con il sistema di scarico : si alterare la dinamica dei gas di scarico, causando potenziali danni al sistema di scarico, come crepe nei collettori, guarnizioni bruciate e altri componenti danneggiati;

: si alterare la dinamica dei gas di scarico, causando potenziali danni al sistema di scarico, come crepe nei collettori, guarnizioni bruciate e altri componenti danneggiati; rischio di incendi : l’assenza del filtro antiparticolato può aumentare il rischio di accumulo di residui di carburante non bruciato nel sistema di scarico, aumentando il rischio di incendi;

: l’assenza del filtro antiparticolato può aumentare il rischio di accumulo di residui di carburante non bruciato nel sistema di scarico, aumentando il rischio di incendi; riduzione della sicurezza del veicolo: la rimozione del FAP può influire sul funzionamento di sistemi di sicurezza correlati, come il controllo delle emissioni e i sensori di bordo, compromettendo la sicurezza complessiva del veicolo.

In sintesi, eliminare o bypassare il FAP comporta una serie di rischi tecnici e meccanici che possono compromettere gravemente il funzionamento della propria auto, l’affidabilità del veicolo e la sicurezza su strada. È fondamentale considerare attentamente queste implicazioni prima di prendere qualsiasi decisione relativa alla modifica del sistema di emissioni del proprio veicolo.