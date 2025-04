Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images Elettra Lamborghini tenta di evitare una multa: il video fa il giro del web

Quando si dice trasformare una multa in contenuto virale. Sul suo profilo TikTok, Elettra Lamborghini ha condiviso un video che ha fatto il giro dei social in poche ore. Nelle immagini, la cantante e conduttrice viene ripresa mentre cerca – tra il serio e il faceto – di convincere la Polizia a lasciar correre su una sanzione appena inflitta al suo autista.

Il tono? Quello che ormai è diventato il suo marchio di fabbrica: ironico, diretto e senza troppi filtri. “Collega, chiuda un occhio dai”, dice sorridendo a uno degli agenti, mentre si avvicina alla volante. “Ci ha fatto un multone, veramente”, insiste. Poi guarda l’importo e chiede: “Quanto ci ha fatto? 90,30 euro?”. E infine, con un mezzo sorriso: “Lo sconto?”.

Il video – corredato dalla frase “Hanno multato il nostro driver, il nostro nuovo programma promette benissimo” – è stato pubblicato direttamente sul profilo TikTok di Elettra, diventando subito virale.

Il web si interroga (e si diverte)

Oltre alla scena in sé, a far ridere i fan è stata soprattutto una parola: collega. In tanti, nei commenti, si sono chiesti perché la Lamborghini continuasse a chiamare così l’agente, come se fosse uno del mestiere. C’è chi ha ipotizzato un riferimento ironico al fatto che anche lui fosse “in scena”, visto che stavano registrando uno show, e chi ha semplicemente apprezzato il tono leggero della scena.

“È una di noi”, scrive qualcuno nei commenti. “La prossima volta provaci col cashback”, aggiunge un altro. E tra meme, battute e video reaction, il siparietto ha alimentato l’ennesimo capitolo della narrazione social sempre attiva attorno a Elettra. E qualcuno già ce la vede a presentare ricorso.

Nuovo programma, nuovo “incidente”

Il tutto è accaduto durante le riprese del suo nuovo programma: L’ignoto, un adventure game che andrà in onda su Rai2 a partire da settembre. Lo show segna un altro passo nella carriera televisiva di Elettra, ormai sempre più lanciata come volto dello spettacolo oltre che cantante. Il programma, inizialmente pensato per Simona Ventura, è poi passato nelle mani della Lamborghini, che ha ormai preso dimestichezza con la telecamera in qualsiasi circostanza.

Il video, al di là della scenetta, mostra quanto Elettra sappia esattamente come muoversi sui social, far parlare di sé e trasformare anche un imprevisto (tipo una contravvenzione) in uno sketch. Non è la prima volta che la cantante finisce al centro dell’attenzione per qualcosa di inaspettato. Ma, come sempre, sa giocarsela con leggerezza e autoironia. In un mondo in cui ogni contenuto viene misurato in view e like, anche 90 euro di multa possono diventare un buon investimento se fanno sorridere milioni di persone.

A differenza di altri episodi simili nel mondo dello showbiz, il pubblico sembra aver colto lo spirito del video: nessuna sfida alle regole, nessuna arroganza, solo un momento leggero da condividere. Certo, la multa all’autista è rimasta. E lo sconto, a quanto pare, non è arrivato. Ma la scena ha fatto il suo giro, alimentato la curiosità sul nuovo programma e confermato, ancora una volta, che Elettra Lamborghini non ha bisogno di cercare l’attenzione: la attira naturalmente.