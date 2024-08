Copywriter e Storyteller specializzata in Automotive. Da sempre appassionata di motori, mobilità sostenibile e tecnologia, ama viaggiare in scooter, scoprire in anteprima i nuovi modelli automobilistici.

Fonte: iStock Ecco cosa fare se il cd rimane incastrato nel lettore dell'autoradio

Che bello ascoltare la musica mentre si guida: la nostra canzone preferita o il nostro gruppo del cuore rendono il viaggio più piacevole, fanno compagnia nei lunghi tragitti e fanno dimenticare il traffico della città nell’ora di punta, quando si è fermi in coda o al semaforo che sembra non voler scattare mai sul verde. Al tempo stesso, che fastidio quando il cd, per qualche strana ragione, rimane incastrato nell’autoradio e non ne vuole sapere di uscire. Come fare per recuperarlo e tornare ad ascoltarlo in tutta comodità? Vediamo insieme come possiamo intervenire senza causare danni al cd o, peggio, all’autoradio.

Cosa fare se il cd rimane incastrato

Per prima cosa, se è ancora presente, consultare il manuale d’istruzioni dell’autoradio che potrebbe riportare tutte le informazioni necessarie per risolvere il problema. Molte autoradio sono infatti dotate di sistemi di “espulsione forzata” da usare quando il cd rimane incastrato all’interno. Prova allora a premere il tasto di espulsione cd sia ad auto accesa che spenta, perché ogni modello ha le sue specifiche e per alcune potrebbe essere necessario premere contemporaneamente il pulsante accensione ed espulsione presenti sull’autoradio per almeno 10 secondi. Se questo sistema non dovesse funzionare, esistono altre procedure da poter utilizzare per recuperare il cd e salvare l’autoradio.

Usare un secondo cd

Uno dei metodi più diffusi consiste nell’utilizzare un secondo cd per smuovere l’altro e cercare di disincastrarlo. In questo caso, utilizza un cd vecchio, rovinato o che non ascolti più, e inseriscilo per circa 2-3 cm nella fessura dell’autoradio. Premendo il pulsante di espulsione, fai una leggera pressione con il cd in mano per cercare di spostare l’altro all’interno. Prova anche a posizionare il secondo cd sotto il primo in maniera da smuoverlo verso l’alto. Questo metodo, solitamente, permette di recuperare velocemente il cd e poter utilizzare di nuovo il lettore.

Fare un reset elettrico

Questo metodo può essere molto utile nel caso in cui l’autoradio non dovesse dare più segni di vita e quindi il cd, in verità, non risulta incastrato ma è rimasto semplicemente bloccato all’interno del lettore. Occorre allora fare un reset elettrico dell’autoradio con una disconnessione e una riconnessione dell’alimentazione del lettore dall’impianto elettrico: con questa operazione l’autoradio verrà resettato e saranno perse tutte le impostazioni memorizzate, come le stazioni radio. Meglio allora prendere nota per poterle riprogrammare successivamente. Prima di procedere, spegni l’auto, togli la chiave di accensione e fai molta attenzione perché bisogna lavorare sulla batteria elettrica, con tutti i pericoli connessi. Fai questa operazione solo se hai esperienza in merito e usa tutte le precauzioni necessarie.

Dopo aver spento l’auto, scollega il terminale negativo di colore nero della batteria, se occorre aiutandoti con delle pinze, e attendi 10 secondi prima di ricollegarlo. Successivamente, riaccendi l’auto e prova ad espellere il cd premendo il tasto di espulsione. Se hai difficoltà con questa operazione e preferisci non correre rischi, puoi rivolgerti ad un elettrauto specializzato che potrebbe anche procedere alla sostituzione di un fusibile della vettura.

Intervento manuale

Se il reset elettrico non dovesse funzionare, potresti provare ad agire manualmente con l’aiuto di alcuni strumenti come un coltello di plastica, dei bastoncini oppure una tessera di plastica insieme ad un cacciavite.

Coltello o bastoncini

Per mettere in pratica questo ingegnoso sistema, puoi utilizzare un coltello di plastica oppure dei bastoncini di legno insieme a del nastro adesivo e della carta. Si tratta di attaccare al coltello di plastica, se non è molto sottile potrebbe non riuscire ad essere infilato nella fessura del lettore, una piccola lingua di carta e ricoprirla con del nastro adesivo in maniera tale che resti scoperta una parte. Infila poi il coltello o il bastoncino con la linguetta di carta nella fessura e, muovendolo su o giù, prova ad intercettare il cd e a farlo attaccare al nastro adesivo in modo da poterlo poi estrarre agevolmente.

Tessera di plastica e cacciavite

In alternativa, puoi provare anche con una tessera di plastica, tipo quella del supermercato, sottile e allo stesso tempo resistente, e un cacciavite e testa piatta. In questo caso, lavorando con un oggetto di metallo su un dispositivo elettrico, dovrai usare particolare attenzione per evitare una folgorazione, assicurandoti che l’auto sia spenta e dopo aver scollegato il terminale negativo della batteria, come per fare il reset elettrico. Avvolgi quindi una estremità della tessera con del nastro biadesivo e, con l’aiuto del cacciavite, inserisci la tessera nella fessura. Quando entrerai in contatto con il cd, usa il cacciavite per far pressione sulla carta e far aderire il cd al nastro biadesivo. Tirando delicatamente verso di te, il cd dovrebbe seguire così la tessera ed uscire facilmente dal lettore.