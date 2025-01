La nuova FIAT Grande Panda rappresenta l’auto della svolta per il brand torinese. Scopriamo tutte le varianti proposte in listino

Dopo anni di proclami, in occasione dei 125 anni della FIAT, è stata lanciata la nuova Grande Panda. Ispirandosi al design della primissima serie, ha aperto nuove frontiere per i clienti del brand piemontese. La nuova piccola della Casa italiana è proposta con diverse motorizzazioni per rispondere alla varie esigenze dei clienti. Per ora non ha scaldato il cuore dei puristi, nonostante un look retrò modern. Da oggi è ordinabile sia in versione mild hybrid che full electric. La Grande Panda parte da 18.900 Euro ma il prezzo cresce in base all’allestimento e alla tipologia di motore.

La versione mild hybrid con allestimento Pop vanta un’offerta di lancio con prezzo di 16.950 Euro in caso di rottamazione e scegliendo la soluzione finanziaria di Stellantis Financial Services Italia. La medesima offerta è riservata alla Grande Panda Elettrica che in allestimento RED ha un prezzo di lancio di 22.950 Euro. Gli allestimenti della nuova Grande Panda ibrida sono i seguenti: Pop, Icon e La Prima. Il modello di accesso alla gamma, la Pop, ha cerchi in acciaio neri da 16″, fari alogeni, climatizzatore manuale, strumentazione digitale su display da 10″, alzacristalli elettrici anteriori, freno a mano elettrico, supporto smartphone e sensori di parcheggio posteriori. Manca lo schermo centrale touch da 10″. Soltanto il colore Rosso Passione pastello è gratuito, mentre il bianco pastello e metallizzati costano 750 Euro.

FIAT Grande Panda, gli allestimenti della Hybrid

Se opterete per l’Icon avrete i cerchi in acciaio 16″ e i copricerchi Style, i fari LED Pixel anteriori e LED posteriori, le maniglie delle porte nere, oltre al display da 10.25” al centro della plancia, i finestrini posteriori elettrici, il divano posteriore abbattibile e gli specchietti regolabili elettricamente. Il costo dell’allestimento Icon è di 20.400 Euro. Poi si passa alla versione La Prima (top di gamma) a 22.900 Euro che aggiunge cerchi in lega 17″, barre portatutto, navigatore, ricarica wireless, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera, climatizzatore automatico, vetri privacy, sensori pioggia, Pack Winter opzionale, sedili e volante riscaldati a 400 Euro.

Il pacchetto tech da 1.250 Euro impreziosisce la FIAT Grande Panda Icon con climatizzatore automatico, navigatore, sensori di parcheggio anteriori, telecamera posteriore e caricatore wireless, migliorando comfort, sicurezza e comodità. Il pacchetto style, invece, richiede un esborso di altri 1.250 Euro e comprende cerchi in lega da 16”, barre portatutto, protezioni sottoscocca e vetri oscurati e bracciolo centrale oltre ai sedili posteriori in configurazione 60/40. Ampia la capienza del bagagliaio posteriore che è di 412 litri e si aggiunge ai 13 litri di vani portaoggetti in plancia. La Grande Panda Hybrid, ideale anche per i neopatentati, ha un consumo omologato WLTP di 5,4 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 123 g/km di CO2.

Questa versione attribuisce cerchi in lega da 17″, barre portatutto, vetri oscurati, clima automatico, rivestimenti in tessuti di alta qualità e tessuti di alta qualità e “BAMBOX Bamboo Fiber Tex”. Sulla La Prima spicca il navigatore integrato, la ricarica wireless per smartphone, i sensori pioggia e i sensori di parcheggio anteriori, oltre alla doppia presa USB-C posteriore. Col pack winter da 400 Euro si hanno anche i sedili anteriori, il volante e il parabrezza riscaldati. Sotto al cofano c’è un 1.2 tre cilindri mild hybrid da 100 CV che ha una piccola batteria agli ioni di litio a 48 volt da 0,9 kWh che spinge il motore elettrico da 21 kW (28,5 CV circa) associato a un cambio automatico doppia frizione 6 marce eDCT.

FIAT Grande Panda full electric

La Grande Panda Elettrica prevede l’allestimento RED con cerchi in acciaio bianchi da 16″ con coprimozzo, il logo RED sul montante centrale, i gruppi ottici EcoLED, gli specchietti neri regolabili elettricamente e con indicatori di direzione a LED, i passaruota a contrasto, lo spoiler posteriore, le maniglie nere, la plancia rivestita in tessuto “Style” e il clima manuale. Il prezzo della RED è di 24.900 Euro. Al lancio ci sono i sedili anteriori regolabili in altezza, il divano posteriore reclinabile 60/40, la chiave con telecomando, il touchscreen da 10,25‘’ con mirroring wireless per gli smartphone, l’impianto audio con 4 altoparlanti e 2 tweeter, oltre a cruise control, doppia presa di ricarica USB-C e quattro alzacristalli elettrici.

Per La Prima, invece, occorrono 27.900 Euro. L’auto alla spina FIAT ha in più i cerchi in lega 17″, barre portatutto, navigatore, ricarica wireless, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera, climatizzatore automatico, vetri privacy, sensori pioggia. La Grande Panda alla spina (guidabile anche dai neopatentati) ha un motore da 83 kW (113 CV) alimentato da una batteria da 44 kWh che è in grado di toccare una velocità massima di 132 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 11 secondi.

Il consumo combinato di 16,8 kWh/100 km con un’autonomia WLTP di 320 km. La Grande Panda elettrica dispone di un cavo a spirale retrattile e lungo 4,5 metri che esce dalla griglia anteriore per la ricarica in corrente alternata fino a 7 kW di potenza. Si ricarica dal 20 all’80% di carica in 4 ore e 20 minuti. Standard sulla Grande Panda elettrica è presente anche la presa di ricarica in corrente continua da 100 kW di potenza che permette un pieno di energia in soli 27 minuti.