Addio alle ganasce: ecco il nuovo sistema per immobilizzare le auto in divieto

Le ganasce auto sono da molti anni un incubo per chi parcheggia in modo selvaggio. Il funzionamento di questo sistema è piuttosto semplice: un operatore individua un veicolo in violazione delle norme di sosta, specialmente in zone dove il carro attrezzi non può intervenire facilmente, e applica le ganasce alle ruote.

Una volta installate , per poterle rimuovere è necessario pagare la multa associata all’infrazione. Questo sistema non è esente da difetti. Alcuni modelli di ganasce auto possono infatti essere aggirati sgonfiando leggermente la gomma intrappolata, permettendo così al veicolo di liberarsi e sfuggire al blocco.

Nonostante queste vulnerabilità, le ganasce auto rimangono uno strumento dissuasivo efficace. Negli ultimi anni, però, si sono sviluppati nuovi metodi di bloccaggio per migliorare l’efficacia e ridurre i tentativi di evasione. Le nuove tecnologie stanno rendendo le ganasce auto più sicure e difficili da manipolare.

L’alternative alle ganasce auto

Negli Stati Uniti si sta facendo largo il Barnacle, un innovativo sistema blocca-vettura a ventosa che sta sostituendo le tradizionali ganasce auto. Ha già fatto il suo debutto in diverse città della Florida e della Pennsylvania, suscitando curiosità per la sua originalità e efficienza.

Il Barnacle è un dispositivo leggero e facile da montare che si posiziona sul parabrezza delle auto, oscurando completamente la visuale e impedendo la guida. Questo sistema offre vantaggi evidenti rispetto alle ganasce auto tradizionali poiché è meno ingombrante e più semplice da utilizzare.

A differenza delle ganasce auto, il Barnacle può essere rimosso direttamente dal guidatore. Basta contattare le autorità competenti e pagare la sanzione in anticipo. In alternativa può saldare la multa tramite cellulare utilizzando una carta di credito e ottenere un codice di sblocco. Una volta sbloccato, il Barnacle deve essere riposto nel portabagagli e consegnato a un centro di ritiro entro 24 ore.

Il Barnacle rappresenta un risparmio di tempo e denaro sia per le amministrazioni sia per gli automobilisti. Le ventose del dispositivo esercitano una forza di 340 kg ciascuna grazie a una pompa elettrica, rendendo impossibile la rimozione senza la chiave o il codice di sblocco. Questo sistema semplifica il processo di sanzione e riduce anche il rischio di danni ai veicoli.

Barnacle, da dove arriva questo nome

Il Barnacle prende il nome da un crostaceo della sottoclasse dei Cirripedi. Protetto da un brevetto internazionale, è disponibile negli Stati Uniti al prezzo di 499 dollari per un pacchetto di 10 pezzi. Questo dispositivo offre una soluzione versatile per il blocco dei veicoli, sia per motivi di sosta irregolare sia per il recupero di sanzioni arretrate o debiti con enti pubblici.