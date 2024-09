Vent’anni di stile, tecnologia e sicurezza all’avanguardia: benvenuta nuova Kia Picanto

Nel panorama delle city car, poche vetture possono vantare la longevità e la popolarità di Kia Picanto. Giunta al suo ventesimo compleanno, la piccola 5 porte del marchio coreano si rinnova completamente per affrontare il mercato con un mix di stile, tecnologia e sicurezza senza eguali nel segmento A. Lanciata in Italia con un prezzo di partenza di 11.750€, nuova Picanto promette di mantenere salda la sua posizione di leader tra le vetture compatte grazie a una serie di aggiornamenti significativi che coinvolgono ogni aspetto del modello.

Design audace ispirato alla filosofia “Opposites United”

Il restyling di Picanto è guidato dalla filosofia di design “Opposites United”, un concetto che si basa sul contrasto armonico tra elementi apparentemente opposti, come natura e modernità. Questo approccio si traduce in linee decise e un aspetto audace che conferisce alla vettura un carattere distintivo e futuristico.

Il frontale, completamente ridisegnato, si fa notare per la caratteristica griglia Tiger Nose, un vero marchio di fabbrica Kia, che ora si espande in larghezza per enfatizzare la presenza della vettura su strada. Il paraurti anteriore e le prese d’aria laterali contribuiscono a creare una figura robusta, mentre la nuova firma luminosa, disponibile anche con fari a LED, aggiunge un tocco high-tech e sofisticato. Posteriormente, le linee semplici e nette si fondono con una nuova firma luminosa che utilizza la parte centrale del portellone per creare una percezione di maggiore larghezza e stabilità.

Inoltre, i cerchi in lega, disponibili da 14 a 16 pollici, aggiungono un ulteriore tocco di personalizzazione, con la versione sportiva GT Line che si distingue per il design aggressivo e i cerchi diamantati specifici da 16 pollici. Le nuove colorazioni, tra cui Signal Red, Smoke Blue, Sporty Blue e Adventurous Green, offrono una varietà cromatica inedita, consentendo a ogni cliente di scegliere lo stile che meglio rappresenta la propria personalità.

Fonte: Ufficio Stampa Kia

Motorizzazioni efficienti e performanti

Sotto il cofano di nuova Picanto troviamo due diverse opzioni di motorizzazione a benzina, pensate per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di guidatori. Il motore 1.0 litri a 3 cilindri da 63 CV rappresenta l’alternativa perfetta per chi cerca efficienza e consumi ridotti, ideali per un utilizzo cittadino. Chi desidera un po’ più di brio potrà optare per il 1.2 litri a 4 cilindri da 79 CV, capace di offrire prestazioni più vivaci e una maggiore coppia, utile soprattutto nei sorpassi e nelle salite.

Entrambe le motorizzazioni sono accoppiate a una trazione anteriore e offrono la possibilità di scegliere tra un cambio manuale a cinque marce e un cambio manuale automatizzato (AMT), che unisce l’efficienza di un cambio manuale con la comodità di una trasmissione automatica. Questa soluzione, particolarmente adatta per la guida urbana, elimina lo stress del cambio di marcia, garantendo al contempo bassi consumi e una guida rilassata.

Divertimento di guida e agilità urbana

Nuova Kia Picanto non è solo un’auto da guardare, ma anche da guidare. Grazie alle sospensioni anteriori McPherson e all’asse posteriore a travi di torsione, la vettura garantisce un elevato comfort di marcia senza compromettere la stabilità. Il passo lungo contribuisce inoltre a migliorare la qualità di guida, rendendo la Picanto ideale per affrontare tanto le strade cittadine quanto i percorsi extraurbani.

Un altro punto di forza della vettura è il sistema di sterzo, progettato per rispondere rapidamente agli input del conducente. Con un rapporto di sterzo ridotto (2,8 giri), la Picanto è agile e scattante, perfetta per muoversi in città e affrontare anche le manovre più strette. Il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC) è affiancato dal torque vectoring, una tecnologia che migliora la stabilità in curva riducendo il sottosterzo, un’innovazione raramente vista nel segmento A.

Tecnologia a bordo: sempre connessa

L’abitacolo è stato progettato per offrire un’esperienza digitale all’avanguardia, con un sistema di infotainment da 8,0 pollici “floating” di serie, che include Apple CarPlay, Android Auto e connessione Bluetooth multipla, permettendo di associare fino a due dispositivi contemporaneamente.

Kia Connect, incluso per sette anni, permette di accedere a una vasta gamma di servizi online come le informazioni sul traffico in tempo reale, le previsioni meteo e la ricerca di punti di interesse. È possibile inviare da remoto le indicazioni al navigatore, controllare la posizione del veicolo e monitorare lo stato diagnostico, offrendo così un’esperienza di connettività senza precedenti.

Il riconoscimento vocale online consente inoltre di controllare facilmente il sistema con comandi semplici, mentre l’Online Navigation suggerisce percorsi ottimali basati su dati in tempo reale, garantendo la massima precisione negli spostamenti.

Sicurezza ai massimi livelli

Nuova Kia Picanto non si accontenta di offrire comfort e prestazioni, ma pone anche un’enfasi particolare sulla sicurezza. La vettura è dotata di una gamma completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), tra cui il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) con rilevamento di pedoni, ciclisti e veicoli, che assiste il conducente in caso di rischio di collisione, e il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), che monitora gli angoli ciechi.

Altre funzioni di sicurezza includono il Lane Keeping Assist (LKA), che mantiene l’auto al centro della corsia, e l’Emergency Stop Signal (ESS), che attiva le luci d’emergenza in caso di frenata improvvisa. Il sistema Hill-Start Assist Control (HAC) garantisce partenze fluide in salita, mentre il Vehicle Stability Management (VSM) e il Cornering Brake Control (CBC) aiutano a mantenere il controllo della vettura in condizioni di frenata e curva.

Versione speciale “20th Anniversary Edition”

Per celebrare i vent’anni di Picanto, Kia ha lanciato la versione speciale 20th Anniversary Edition, caratterizzata da un design ancora più ricercato e un equipaggiamento completo. Con cerchi in lega da 16 pollici, fari Full LED, vetri oscurati e interni rifiniti con dettagli in pelle, questa versione si distingue per uno stile esclusivo, mantenendo tutte le innovazioni tecnologiche e di sicurezza che rendono la Nuova Picanto un modello di riferimento.

Disponibile con motorizzazione 1.0 MPi, la 20th Anniversary Edition include anche un sistema di allarme per il sedile posteriore (Rear Seat Occupant Alert) e numerose altre funzionalità che aumentano il comfort e la praticità di utilizzo.

Nuova Kia Picanto rappresenta un passo avanti significativo nel segmento delle city car, combinando un design fresco e moderno con tecnologie di sicurezza e connettività all’avanguardia. Che si tratti di muoversi nel traffico cittadino o affrontare viaggi più lunghi, la Picanto è pronta a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta a prestazioni, comfort e sicurezza, il tutto mantenendo un prezzo competitivo.