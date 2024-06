Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Guida pratica per aprire il cofano dell'auto

Come aprire il cofano dell’auto? Se sei atterrato su questo articolo, te lo starai sicuramente chiedendo. Magari sei alle prime armi e temi di combinare qualche pasticcio, di cui ti andresti poi a pentire. Abbiamo una buona notizia per te: i passaggi da osservare sono facili, alla portata sia di esperti che di principianti. L’unico vero requisito imprescindibile è la disponibilità all’apprendimento. Leggi con attenzione i passaggi da osservare e noterai tu stessa quanto il compito sia meno complicato del previsto. Talvolta, ci lasciamo scoraggiare dalla nostra scarsa esperienza su un determinato argomento. Più ci pensiamo e più il problema (o ciò che percepiamo come tale) tende a ingigantirsi, mentre basterebbe poco. Dunque, fai un bel respiro e prosegui con la lettura.

La procedura da porre in pratica

Partiamo dalla “fase preliminare”: prima di aprire il cofano della tua auto, assicurati di aver spento la vettura e di averla parcheggiata su una superficie piana e stabile. Sì, sono consigli elementari, ne conveniamo, tuttavia, talvolta, capita anche di perdersi in un bicchier d’acqua. In tal modo, impedirai al veicolo di muoversi accidentalmente durante il vero e proprio intervento, potenziale fattore di rischio sia per te stesso sia per le persone vicine. Passiamo ora al clou. Comincia a individuare la leva di sgancio del cofano, di solito collocata sotto il cruscotto dal lato del guidatore. Esatto, di solito, perché l’esatta ubicazione può variare a seconda del modello in possesso. Consulta il relativo manuale utente, dove sarà riportato l’importante dettaglio.

Trovata la leva? Tirala verso l’alto: dovresti sbloccare il cofano e poterlo alzare. Se bloccato, è forse necessario tirare una seconda leva di sgancio o ricorrere a una chiave specifica: sul manuale sarà senz’altro indicato. Con la moderna generazione di veicoli diversi costruttori hanno implementato un’asta di supporto, in grado di bloccarsi in automatico una volta aperto il cofano. In caso contrario, cioè se la tua macchina ne è sprovvista, un puntello ti consentirà di ovviare alla mancanza nel corso delle operazioni di manutenzione o riparazione.

Accesso al vano motore

Ci siamo. Con il cofano aperto e fissato in posizione, hai facoltà di accedere in libertà al vano motore. Qui troverai tutti i componenti essenziali al funzionamento del mezzo, tra cui la batteria, il liquido di raffreddamento, l’olio (da scegliere con cura) e i filtri. Qualora il “cuore pulsante” sia ancora caldo, non aprire mai il cofano: il vapore e il liquido di raffreddamento rischiano di provocare delle serie ustioni. Abbi un po’ di pazienza, non lasciarti cogliere dalla frenesia, spesso cattiva consigliera.

Accertati di aver eseguito una completa apertura prima di metterti a lavorare, onde evitare che possa cadere, determinando danni o lesioni. Per scongiurare spiacevoli sorprese serviti degli strumenti adeguati e rispetta le istruzioni del manuale. Non ti senti sicuro? Invece di buttarti allo sbaraglio, e porre la tua incolumità in pericolo, rivolgiti a un meccanico professionista. L’esperienza, la competenza e gli strumenti gli permetteranno di svolgere un servizio a regola d’arte. Certo, ti costerà, ma è pur sempre meglio che farsi male!