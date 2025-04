Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Dacia La top 10 delle auto usate a Gpl più comprate in Italia

Fino a pochi anni fa, quasi ogni Casa aveva in listino almeno una versione a benzina/Gpl delle sue auto più gettonate. Una scelta comoda, economica e – diciamocelo – furba per chi usa l’auto ogni giorno e vuole risparmiare senza impazzire con la ricarica. Poi è arrivata la grande corsa all’elettrico e tanti modelli bi-fuel sono spariti dal nuovo.

In un momento storico in cui tutto ruota attorno al full electric e agli incentivi, tanta gente prende sempre in seria considerazionele auto a Gpl. Perché? Semplice: costano meno, vanno ovunque, e non richiedono prese, colonnine o app da usare. Sono ancora oggi perfette per chi macina chilometri ogni giorno, per chi lavora lontano da casa o ha un budget contenuto. E il mercato di seconda mano, come vedremo tra poco, offre vere e proprie chicche.

Secondo i dati ACI relativi ai primi tre mesi del 2025, 10 auto a Gpl spiccano in Italia. Passiamo in rassegna quanti passaggi di proprietà hanno avuto, che motore montano, quanto consumano e quanto costano oggi se cerchi un’occasione.

Il “glam” delle city car

Non sarà durata tantissimo in listino, ma la Citroën C3 a GPL (1.745 passaggi) ha lasciato il segno. Il cambio è manuale a 5 marce, molto semplice nel funzionamento. I consumi? Si tengono bassi: intorno ai 5 litri per 100 km a benzina, poco più a Gpl. Nello 0-100 ci mette 13 secondi, sufficiente nel contesto quotidiano. Spazio? Abbastanza per una famiglia piccola: 4 metri di lunghezza e 300 litri di bagagliaio. Sul mercato dell’usato si trova tra i 9 e i 13.000 euro, in base all’anno e ai chilometri. Un compromesso onesto, che ha ancora il suo pubblico.

Non poteva mancare la piccolina chic di casa Fiat, la 500 (2.110 passaggi). Nella versione Easypower (Pop o Lounge), monta il 1.2 da 69 CV, con consumi tra 5,0 l/100 km a benzina e 6,5 a Gpl. Emissioni sempre sotto controllo, guida semplice e prestazioni nella media (0–100 in 12,9 sec, 160 km/h di punta). Occhio però al bagagliaio, che con 165 litri non è esattamente il massimo. Sul fronte usato: ampia offerta sotto i 7.000 euro, anche con 130–150.000 km. Se ne vuoi una con meno di 70.000 km, preparati a salire verso i 10.000 euro.

È ancora sul mercato in versione nuova, ma l’usato della Renault Clio (2.515 passaggi) bi-fuel tira fortissimo. Sotto il cofano, un 1.0 a tre cilindri da 100 cavalli: si difende bene pure fuori città. Il cambio è manuale a sei marce, ben spaziato e piacevole nell’utilizzo. E alla fine, nei numeri, dice la sua: da 0 a 100 in poco meno di 12 secondi e fino a 180 km/h di velocità massima. Insomma, non è solo risparmio: si muove anche con dignità. Consuma circa 5,4–5,5 l/100 km a benzina e 7,0–7,1 a Gpl, con basse emissioni. La nuova generazione è più cara (tra 13.000 e 16.000 euro), tuttavia ben accessoriata. Ottima scelta se vuoi una Gpl recente e moderna.

Spazio in quantità

Il SUV low-cost per eccellenza. La Dacia Duster (2.562 passaggi) monta un 1.0 tre cilindri da 101 CV, cambio manuale a 6 marce, e offre spazio da vendere: oltre 1.400 litri di carico abbattendo i sedili. Consuma 6,4 l/100 km a benzina, 7,8 a GPL, e va da 0 a 100 in 13,8 secondi (velocità max: 168 km/h). Il vero punto forte? Sul mercato usato trovi esemplari sotto i 12.000 euro, anche del 2019, spesso con meno di 50.000 km. Ottimo affare per chi vuole un mezzo alto senza spendere troppo.

Un grande classico italiano. Realizzata in collaborazione con Landi Renzo, la Opel Corsa (2.608 passaggi) ha due motorizzazioni: il più recente è un 1.4 da 90 CV. Trasmissione manuale a 5 marce, prestazioni tranquille (0–100 in 13,9 sec), ma tanta sostanza. Consumi intorno ai 6,0 a benzina e 7,8 a Gpl, dimensioni compatte, bagagliaio da 285 litri. L’usato? Offre davvero di tutto, anche sotto i 10.000 euro, con tante auto tra il 2012 e il 2019.

Le “dure a morire”

Anche se non si produce più, la Ford Fiesta (2.780 passaggi) continua a fare numeri da record sul mercato dell’usato. La versione GPL monta un motore 1.1 da 75 CV, con consumi che variano tra 7,1 e 8,0 l/100 km. Prestazioni modeste (14,7 sec nello 0–100), ma comfort e guidabilità restano da segmento superiore. Con un bagagliaio da 311 litri e una buona distribuzione dell’offerta, puoi trovarla a meno di 10.000 euro, anche se spesso i chilometri superano quota 130.000.

Doppia versione, Streetway e Stepway, stesso motore: il 1.0 da 101 CV. Cambio manuale a 5 marce, consumi bassi (5,4 a benzina, 6,7 a GPL) e prestazioni discrete (0–100 in 11,6 sec). Molto spaziosa per essere una compatta, con un bagagliaio da 328 litri, la Dacia Sandero (2.899 passaggi) è richiestissima. I modelli più vecchi partono da meno di 9.000 euro, mentre quelli più recenti (2021-2023) non scendono sotto i 13.500.

Nonostante gli anni, la Fiat Grande Punto (3.006 passaggi) tiene ancora botta. Monta un 1.4 da 77 CV, abbinato a un impianto Landi Renzo, e va da 0 a 100 in 13,2 secondi. La velocità massima è di 165 km/h, i consumi dichiarati sono 5,7 a benzina e 7,0 a GPL. Bagagliaio generoso, fino a 1.007 litri, e tanta offerta di privati. Il bello? Si trovano facilmente a meno di 5.000 euro, anche se con chilometraggi importanti. Una delle scelte più intelligenti per chi cerca un’auto “da battaglia”.

La capitana della nave

Un evergreen, soprattutto tra chi cerca un’auto compatta ed elegante al tempo stesso. La Lancia Ypsilon Ecochic (3.952 passaggi) monta un 1.2 tre cilindri da 69 CV, con cambio manuale a 5 marce. Consumi bassi (6,1 a benzina, 7,4 a GPL), emissioni contenute e un design che ha retto bene gli anni. Bagagliaio da 210 litri, dimensioni contenute (poco meno di 3,84 metri). Le versioni recenti (dal 2020 in su) costano attorno ai 12.000 euro, ma si trovano occasioni valide anche sui 7.000, se ben tenute.

Non servono troppe presentazioni: la Fiat Panda (6.142 passaggi) è la regina incontrastata del mercato dell’usato bi-fuel. Economica, pratica, perfetta per la città e – sorpresa – pure per chi macina tanti km. Sotto il cofano c’è il classico 1.2 da 69 CV, consumi: 5,6 a benzina, 7,2 a GPL. Tre allestimenti (Pop, Easy, Lounge), bagagliaio da 200 litri e prestazioni modeste (0–100 in 14,5 sec, max 164 km/h).

L’offerta sull’usato è enorme: con 10.000 euro si trovano modelli con meno di 80.000 km, spesso ben tenuti e già tagliandati. Per tanti, è ancora l’auto perfetta. In quella che è per davvero l’alba di una nuova era, con l’avvento della Grande Panda, il mito tricolore occupa un posto speciale nelle classifiche di gradimento ancora una volta.