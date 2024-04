Il servofreno è un dispositivo fondamentale per ridurre lo sforzo necessario a rallentare un veicolo. Come riconoscere i guasti principali

Fonte: 123RF Il servofreno è un sistema importante per ridurre lo sforzo necessario a fermare un veicolo

Il servofreno è un componente fondamentale del sistema di frenata di un veicolo. Si tratta di un dispositivo meccanico o idraulico progettato per assistere il conducente nell’applicare la forza frenante per rallentare o fermare il veicolo. Il suo obiettivo principale è di aumentare tale forza senza richiedere un eccessivo sforzo da parte dell’automobilista.

In sostanza, quando il conducente preme il pedale del freno, il servofreno amplifica la forza applicata, consentendo al veicolo di frenare più efficacemente e con più facilità. Questo è particolarmente utile in situazioni di emergenza o quando è necessario rallentare bruscamente, riducendo così lo spazio di arresto del veicolo e migliorando la sicurezza su strada.

Cosa succede se si guasta il servofreno

Quando il servofreno si danneggia, l’effetto che si verifica dipende dal tipo di guasto e dal design specifico del sistema di frenata del veicolo:

perdita di assistenza : se smette di funzionare a causa di una perdita di pressione o di un problema meccanico, il conducente dovrà fare più sforzo per frenare il veicolo. Senza l’assistenza del servofreno, il pedale diventa più rigido . Tuttavia, i freni continueranno comunque a funzionare, anche se con una minore efficienza;

: se smette di funzionare a causa di una perdita di pressione o di un problema meccanico, il conducente dovrà fare più sforzo per frenare il veicolo. Senza l’assistenza del servofreno, il . Tuttavia, i freni continueranno comunque a funzionare, anche se con una minore efficienza; perdita totale di frenata assistita: in alcuni casi, il guasto potrebbe causare una perdita totale della frenata assistita. Questo può accadere se c’è una rottura completa o una perdita totale di pressione dell’olio idraulico (nel caso il sistema fosse idraulico). In questo caso, il pedale del freno potrebbe diventare estremamente duro o addirittura bloccarsi del tutto. Il veicolo continua a poter essere rallentato, ma è necessario uno sforzo maggiore.

In entrambi i casi sopracitati, quindi, il sistema di frenata rimane funzionante. I freni sono progettati per essere efficienti anche senza l’assistenza del servofreno. Tuttavia, il conducente dovrà applicare una forza notevolmente maggiore sul pedale del freno per fermare il veicolo, il che potrebbe rendere difficile o addirittura pericoloso frenare in situazioni di emergenza. È un po’ la situazione che si verifica quando si prova a rallentare un’auto a motore spento. La servoassistenza non funziona se il quadro strumenti non è acceso.

Quali componenti possono danneggiarsi

Il servofreno è un sistema composto da diversi componenti che possono essere soggetti a guasti. Alcuni di essi sono i seguenti:

membrana o diaframma : nel servofreno a depressione, la membrana o il diaframma è una parte fondamentale che si deforma sottovuoto per amplificare la forza applicata dal conducente. Se questo componente si strappa o si danneggia, il servofreno potrebbe perdere la sua capacità di assistenza nella frenata;

: nel servofreno a depressione, la membrana o il diaframma è una parte fondamentale che si deforma sottovuoto per amplificare la forza applicata dal conducente. Se questo componente si strappa o si danneggia, il servofreno potrebbe perdere la sua capacità di assistenza nella frenata; valvola di vuoto : nei sistemi a depressione, regola il flusso di vuoto all’interno del servofreno. Se questa valvola si blocca o si guasta, potrebbe causare problemi di assistenza alla frenata;

: nei sistemi a depressione, regola il flusso di vuoto all’interno del servofreno. Se questa valvola si blocca o si guasta, potrebbe causare problemi di assistenza alla frenata; cilindro principale del freno : converte la pressione del liquido freni in forza meccanica per azionare i freni. Se il cilindro principale perde pressione o si guasta, il sistema frenante potrebbe diventare inefficace;

: converte la pressione del liquido freni in forza meccanica per azionare i freni. Se il cilindro principale perde pressione o si guasta, il sistema frenante potrebbe diventare inefficace; tubi flessibili : trasportano il liquido freni dai cilindri alle pinze. Se i tubi si danneggiano o si deteriorano, potrebbero verificarsi delle perdite, compromettendo l’efficacia del sistema;

: trasportano il liquido freni dai cilindri alle pinze. Se i tubi si danneggiano o si deteriorano, potrebbero verificarsi delle perdite, compromettendo l’efficacia del sistema; guarnizioni e o-ring : all’interno del servofreno e dei componenti del sistema di frenata possono deteriorarsi nel tempo a causa dell’usura o della corrosione. Se si danneggiano, potrebbero verificarsi perdite di pressione del fluido freni;

: all’interno del servofreno e dei componenti del sistema di frenata possono deteriorarsi nel tempo a causa dell’usura o della corrosione. Se si danneggiano, potrebbero verificarsi perdite di pressione del fluido freni; sensore di pressione: alcuni veicoli sono dotati di sensori di pressione del servofreno che monitorano la pressione all’interno del sistema di frenata. Se questo microscopico componente si guasta, potrebbe influenzare il funzionamento corretto del sistema di assistenza alla frenata.

Quali sono i sintomi

Esistono diversi segnali che possono indicare un problema con il servofreno della propria auto. Ecco alcuni di quelli a cui prestare attenzione:

frenata dura: se per rallentare l’auto è necessario premere il pedale del freno con una forza maggiore rispetto al solito, potrebbe esserci un problema con il servofreno;

se per rallentare l’auto è necessario premere il pedale del freno con una forza maggiore rispetto al solito, potrebbe esserci un problema con il servofreno; spazio di frenata aumentato: il veicolo in questo caso impiega più tempo del solito per fermarsi, anche premendo il pedale con forza;

il veicolo in questo caso impiega più tempo del solito per fermarsi, anche premendo il pedale con forza; rumore anomalo: se si avverte un sibilo quando si preme il pedale del freno, potrebbe esserci una perdita d’aria nel sistema del servofreno. In questo caso, è importante far controllare l’auto da un meccanico il prima possibile, poiché una perdita simile può compromettere gravemente l’efficienza della frenata;

se si avverte un sibilo quando si preme il pedale del freno, potrebbe esserci una perdita d’aria nel sistema del servofreno. In questo caso, è importante far controllare l’auto da un meccanico il prima possibile, poiché una perdita simile può compromettere gravemente l’efficienza della frenata; pedale del freno spugnoso: se si verifica ciò oppure affonda troppo quando lo si preme, potrebbe esserci un problema con la valvola di ritegno. È la responsabile del mantenimento della depressione nel sistema. Quindi se è difettosa, il pedale non opporrà la giusta resistenza;

se si verifica ciò oppure affonda troppo quando lo si preme, potrebbe esserci un problema con la valvola di ritegno. È la responsabile del mantenimento della depressione nel sistema. Quindi se è difettosa, il pedale non opporrà la giusta resistenza; spia ABS accesa: potrebbe esserci un problema generico con il servofreno. Per approfondire i dettagli, è importante far controllare l’auto da un meccanico per diagnosticare il problema.

È importante sottolineare che, se si sospetta un problema del genere, è importante far controllare l’auto da un meccanico qualificato il prima possibile. Guidare con un servofreno difettoso può essere estremamente pericoloso.