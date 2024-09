Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Non ti insegnano questi trucchi a scuola guida, ma possono fare la differenza tra un novellino e uno esperto. Assumere padronanza alla guida ti consentirà di circolare in sicurezza, efficienza e piacere. Nel corso dei prossimi paragrafi ti illustreremo, in maniera dettagliata, dodici consigli pratici e subito applicabili: padroneggerai il tuo veicolo come un professionista!

Controlla bene gli specchietti

Regolare correttamente gli specchietti tende ad apparire una dritta banale. Eppure, è essenziale sia per la tua sicurezza che per quella altrui. Quando ti siedi al volante, verifica che siano posizionati in maniera ottimale. Ti bastano pochi secondi. Ben collocato, lo specchietto esterno ti consentirà di avere una visuale chiara del lunotto posteriore. Dì addio ai fastidiosi abbagliamenti. Invece, quelli laterali configurali per ridurre al minimo l’angolo cieco. Ricorda, l’obiettivo è avere una panoramica completa dell’ambiente circostante. Così anticiperai le manovre degli altri veicoli, conserverai una distanza di sicurezza idonea ed eviterai sorprese sgradevoli.

Impara a “sentire” le ruote

Ogni rumore, vibrazione o variazione di trazione è un prezioso indizio sulle condizioni della tua vettura e sulla strada percorsa. Un “clic” leggero potrebbe, ad esempio, indicare un sassolino incastrato nel battistrada. Un rumore sordo e continuo ti avvisa forse su un problema più serio, tipo un ammortizzatore usurato o uno pneumatico forato. Saper “ascoltare” la tua “bambina” è il modo migliore per prevenire guasti e disavventure. Ti sentirai tranquillo.

Parcheggia tenendo in considerazione gli specchietti

Parcheggiare non è solo una questione di trovare un posto libero, bensì di farlo in modo sicuro e ordinato. Gli specchietti retrovisori costituiscono i tuoi “occhi” durante la manovra, necessari a valutare gli spazi ed evitare collisioni. Se ti disponi frontalmente, lo specchietto esterno diventa il tuo punto di riferimento. Immagina di tracciare una linea immaginaria dal marciapiede allo specchietto: se forma un angolo retto, ci sei.

In tale maniera, saprai valutare con precisione la distanza dalla macchina dietro ed evitare spiacevoli sorprese una volta sceso dal mezzo. Se intendi metterti in fila, la metà del parabrezza diventa il tuo allineamento ideale. Cerca di posizionarla parallela al marciapiede o alla macchina davanti. Manterrai una distanza uniforme e il parcheggio risulterà ordinato.

Asciuga i freni

Immergere le ruote in una pozzanghera può sembrare innocuo, ma nasconde delle insidie. L’acqua depositatasi sui freni crea uno strato tra le pastiglie e i dischi, causa di un attrito ridotto, di una distanza di sicurezza allungata e dell’aquaplaning. Per ripristinare l’efficacia dei freni, crea un po’ di attrito. Alterna con delicatezza accelerazioni e frenate, cosicché il calore generato faccia evaporare l’acqua: ripristinerai l’aderenza tra le pastiglie e i dischi.

Fai attenzione alle manovre dei veicoli più alti

Condividere la strada con autobus e camion è un’esperienza quotidiana per molti di noi. Con la loro altezza e stazza, questi veicoli imponenti offrono ai loro conducenti una visuale privilegiata della strada. Occhio, però, perché esiste pure il rovescio della medaglia: gli angoli ciechi. Zone celate allo sguardo degli specchietti, dove una vettura più bassa potrebbe sfuggire all’attenzione dell’autista del mezzo pesante. Dunque, nel caso in cui ti ritrovi a condividere una parte del viaggio con loro, mantieni una distanza di sicurezza adeguata, evita di sostare nei punti in cui potresti non essere visto e segnala sempre le tue manovre con gli indicatori di direzione.

Se l’auto non parte aziona le luci

Se la tua auto non parte al primo tentativo, prova ad accendere le luci per qualche secondo. Il trucco, non insegnato a scuola guida, può conferire una spinta alla batteria, che fornirà l’energia necessaria ad avviare il motore. Laddove il problema persista, controlla lo stato della batteria o rivolgiti a un meccanico.

Abbassa lo specchietto retrovisore di notte

Per una guida notturna più sicura e confortevole, ricorda di abbassare leggermente lo specchietto retrovisore interno. Grazie al semplice gesto ridurrai parecchio l’abbagliamento provocato dai fari delle auto che ti seguono. Lo specchietto retrovisore è provvisto di una comoda funzione giorno/notte: basta spostare la piccola leva stesso in posizione “notte”, affinché entri in funzione. La guida al calar del buio smetterà di essere motivo di apprensione.

Accendi il condizionatore

Nei mesi caldi ce ne serviamo volentieri e con enorme piacere. Abbiamo un po’ di sollievo dalle temperature bollenti, ormai abituale con il cambiamento climatico. Siccome comportano un inevitabile dispendio di risorse, verrebbe naturale spegnerlo in pieno inverno. Al posto tuo, però, cercheremmo di tenerlo in funzione. Non 24 ore su 24, ci mancherebbe: limitati a 15 minuti al giorno. Serve a mantenere l’impianto efficiente e igienizzato. Favorirai la circolazione del refrigerante, in modo da prevenire sul nascere la formazione di muffe e batteri. Da un lato, salvaguarderai la tua salute, dall’altra l’impianto resterà al 100% funzionante.

Utilizza sempre il freno a mano

Sia in piano sia in pendenza, utilizza sempre il freno a mano quando parcheggi. È essenziale per la tua sicurezza e la longevità della tua vettura. Lo immobilizzerai completamente e alleggerirai il carico sui freni a disco, che prolungheranno la loro relativa durata.

Osserva l’auto al tuo fianco

Siccome la prudenza non è mai troppa, osserva bene l’auto che ti affianca. Se noti un rallentamento improvviso, ha forse incontrato un ostacolo, un pedone o una situazione pericolosa, celata alla tua vista. Rallenta gradualmente e preparati a qualsiasi manovra, in rispetto della distanza di sicurezza appropriata.

Attenzione all’illusione della bassa velocità

Su una strada dritta la percezione della velocità rischia di ingannarti. L’assenza di curve e cambi di direzione tende a far sottovalutare la velocità di marcia, e le probabilità di rimanere coinvolti in incidenti sale. Rammenta: un impatto, anche a velocità moderata, è potenzialmente capace di determinare conseguenze gravi. Mantieni una velocità adeguata, verifica il tachimetro con regolarità e adatta il tuo stile al volante alle condizioni della strada e del traffico.

Non girare le ruote in anticipo a sinistra

La svolta a sinistra va eseguita soltanto nel momento in cui sei sicuro di poterla eseguire senza porre a repentaglio la tua incolumità, e sei abbastanza vicino all’incrocio o allo svincolo. Non dimenticare di segnalare la tua intenzione mediante gli indicatori di direzione con sufficiente anticipo.