Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Novità Citroen al Salone di Parigi.

Citroen protagonista assoluta al Paris Motor Show 2024: in occasione dell’evento della Capitale francese, il marchio di Stellantis mostra il suo percorso evolutivo con una gamma totalmente rinnovata che esprime la nuova identità del brand.

Le novità di Citroen al Paris Motor Show 2024

Sono diversi i modelli che Citroen presenta al Salone di Parigi: durante l’attesissimo evento ci saranno ben quattro anteprime mondiali della Casa transalpina, tra cui una showcar potente e piena di carattere, insieme a diverse sorprese immaginate dai designer per la Ami.

Le sorprese iniziano con i nuovi modelli del segmento B presenti all’interno del listino Citroen del 2024: C3, e C3 Aircross. Per Citroen C3 il Paris Motor Show è il primo grande salone dell’auto: forte di un successo commerciale strepitoso, la vettura sarà visibile sullo stand per consentire ai clienti di ammirare un’auto accessibile, disponibile in versione benzina o elettrica, e confortevole, con un design moderno.

Prima apparizione pubblica per Citroen C3 Aicross, presentato a giugno e presto disponibile nelle concessionari: il SUV compatto più accessibile della gamma spicca per il suo carattere deciso, per le varie opzioni di alimentazione, per lo spazio e il comfort visto che può arrivare a ospitare fino a 7 persone.

Insieme al lancio di C3 e C3 Aircross e dopo aver rinnovato modelli come Berlingo, SpaceTourer e i relativi veicoli leggeri nel 2024, Citroen presenta a Parigi il rinnovo completo delle sue berline segmento C, accomunate dal solito dinamismo che contraddistingue l’azienda transalpina.

Sullo stand Citroen del Paris Motor Show appariranno la C4 e la C4 X con una nuova immagine, derivata da un design più semplice e coerente con la nuova identità della Casa. La C4 è più lineare e stilosa di sempre, mentre la C4 X è una sorta di spazioso salotto in una raffinata fastback.

Showcar in anteprima mondiale e sorpresa per la Ami

Le novità proseguono con l’anteprima mondiale di un futuro modello Citroen, una showcar altamente espressiva: sarà colorata e fedele al nuovo linguaggio dell’azienda per un modello che catturerà sicuramente l’attenzione degli appassionati presenti a Parigi.

Non mancano eventi pensati ad hoc per festeggiare il quarto compleanno della Ami, auto che è riuscita a conquistare più di 65.000 clienti nei 17 diversi mercati in cui è venduta.

La super compatta, lanciata nella versione Tonic, offre una soluzione di mobilità elettrica accessibile, semplice e confortevole al tempo stesso: sarà presentata sullo stand in forma di modelli emblematici, insieme ad altre sorprese in anteprima mondiale ideate dagli eclettici designer di Citroen.

A Parigi la Casa transalpina che ha riportato in vita la Charleston by Biancone, si prepara a mostrare il dinamismo di un brand che in poco più di un anno ha deciso di rinnovare praticamente tutti i suoi modelli.

L’atteso evento motoristico sarà l’occasione per rivelare una visione esclusiva della sua gamma nel 2025: i nuovi prodotti saranno accomunati dallo stesso filo conduttore che accompagna il brand da più di 10 anni, essere un marchio popolare in grado di offrire un’esperienza automobilistica semplice, attraverso auto confortevoli e dal design audace, in grado di rispondere concretamente a tutte le sfide della società.