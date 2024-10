Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Salone di Parigi, Citroen anticipa il futuro con un nuovo SUV

In occasione del Salone dell’Auto di Parigi 2024, Citroen ha presentato il concept di un compatto destinato a far breccia nel mercato. Atteso già da qualche mese, infatti, per l’appuntamento parigino la Casa ha deciso di svelare Citroen C5 Aircross Concept, il SUV che conferma il dinamismo di un marchio in piena trasformazione e con uno sguardo deciso al futuro.

C5 Aircross, un nuovo SUV in città

Dopo aver presentato C3 Aircross solo pochi mesi fa, Citroen fa il bis aprendosi la strada verso il futuro. Il SUV, in versione concept, è un vero e proprio assaggio di quello che potrebbe essere il nuovo compatto del segmento C, un mezzo di carattere e massimo comfort. Le immagini in vista del Salone dell’Auto di Parigi sembrano parlare chiaro, perché la Casa ha intenzione di mettere a punto un’auto sì spaziosa, ma anche e soprattutto accessibile a tutti.

In un mercato dei SUV altamente competitivo e sempre più standardizzato, Citroen ha deciso di rimescolare tutte le carte in tavola introducendo col nuovo SUV un design e un dinamismo senza precedenti. Progettata sulla piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis, la C5 Aircross Concept è un veicolo multi-energy che esprime vigore, forza e carattere attraverso uno studio preciso per l’aerodinamica. Le linee, infatti, sono ridotte e i volumi pieni e generosi, per una fluidità complessiva che rende il compatto bello da vedere.

La vettura si presenta come un’unità densa e dai volumi generosi, a enfatizzare l’essenzialità della silhouette. Il frontale, a forma verticale per incorporare il nuovo logo, esprime forza e fluidità. Ma rispetto ai SUV tipici, C5 Aircross Concept si allontana dalle linee morbide e arrotondate per vestire un design solido.

La sua struttura combina un’altezza contenuta di 1,66 m e una lunghezza di 4,65 m (con 15 cm in più rispetto all’attuale C5 Aircross), con linee e spalle che conferiscono alla vettura un aspetto snello, ma anche energico. E la carrozzeria è snella, perché come detto l’aerodinamica è il principio guida del suo design.

Una nuova piattaforma per Citroen

Con C5 Aircross Concept debutta anche la piattaforma STLA Medium, utilizzata per la prima volta da Citroen. Una piattaforma, quella di primo pelo del Gruppo Stellantis, che permetterà ai clienti di beneficiare di tutta una serie di sistemi di ausilio alla guida e di un’interfaccia di connettività e infotainment all’avanguardia.

In quanto veicolo multi-energy, con motori a combustione interna, ibridi e 100% elettrici, C5 Aircross Concept sarà in grado di adattarsi alle esigenze e agli usi di un’ampia gamma di clienti. E offre una grande flessibilità in termini di dimensioni, rendendola ideale per più passeggeri. Grazie al suo passo lungo, infatti, il SUV made in Citroen è perfettamente proporzionato per offrire un ampio spazio per cinque persone.

Ma per scoprire gli interni ci sarà ancora da aspettare, perché non ci sono immagini sull’abitacolo della C5 Aircross Concept. Fidandosi della Casa, però, è possibile già parlare di “zone di relax”, perché Citroen ha fatto sapere di aver progettato un’area benessere che evoca tutto il comfort di un vero e proprio salotto, dove i cinque occupanti potranno rilassarsi e viaggiare in totale serenità