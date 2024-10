Al Salone di Parigi verrà svelata la nuova Renault Twingo, che per ora è già stata mostrata alla stampa. Un restyling completo che la vedrà esordire in veste full electric

Fonte: Ufficio Stampa Renault Renault Twingo svelata a Parigi

Nel 1992 Renault, per sostituire la 4, diede vita ad una vettura di segmento A, quell’auto era la Twingo. Il suo nome è un mix tra le parole twist e tango. Nata come citycar giovanile dallo stile accattivante, in questi anni è già stata prodotta in 3 versioni diverse, l’ultima delle quali nel 2014, facendo registrare sempre ottimi dati di vendita.

In occasione del Salone di Parigi 2024, dove il Marchio francese manco a dirlo gioca in casa, verrà mostrata al mondo intero la nuova Twingo. La kermesse, che si terrà dal 14 al 20 ottobre, vedrà la piccola vettura transalpina grande protagonista, con la sua motorizzazione 100% elettrica. Naturalmente, come spesso accade in questi casi, la vettura è già stata mostrata alla stampa e si prepara al suo primo incontro con il grande pubblico.

Uno sguardo al passato

La nuova Renault Twingo conserva quello spirito da monovolume minimalista che ha sempre contraddistinto il modello. La fanaleria poi gioca con le curve e le forme rendendo quest’auto “simpatica” allo sguardo. Agile in città, grazie alle sue 5 porte si rende anche piacevole e pratica per un uso diverso da quello urbano.

Al posteriore troviamo un lunotto arricchito da una cornice nera con dei fari che richiamano quelli anteriori e sono completati al centro dalla scritta Twingo. Proprio la fanaleria è il tratto distintivo di questa vettura, con le sue forme tondeggianti e il particolare che fuoriescono dalla carrozzeria. Altro punto forte estetico di questa Twingo E-Tech Electric Prototype (questo il nome completo), è dato dal generoso tetto panoramico che inonda di luce l’abitacolo.

Sulle fiancate, invece, troviamo l’apertura delle porte circolare che richiama l’antenata del 1992, arricchita in questo caso da una linea luminosa. Le tre piccole aperture sul cofano, invece, sono naturalmente un omaggio allo stile storico della Twingo. In questo caso però perdono la loro funzione di creare una presa d’aria per il motore e sono semplicemente un dettaglio estetico.

Prezzo e nuova gamma Renault

Questo modello prosegue sul solco di quelli precedenti e rilancia la sfida cominciata 30 anni fa da Renault di creare una citycar agile e accattivante. La nuova Twingo verrà commercializzata nel 2026. Il prezzo non è stato ancora ufficializzato, ma il Marchio francese ha annunciato che costerà meno di 20.000 euro. Insomma l’idea è quella di diventare una delle elettriche più economiche in assoluto. La Casa transalpina con la quarta seri di questo modello completa una gamma completamente elettrificata che arriverà nei prossimi anni e che vede già presentati i seguenti veicoli: Renault 5 E-Tech Electric, Renault 4 E-Tech Electric, Megane E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric.

Ricordiamo che secondo le direttive europee, entro il 2035 si dovrà arrivare a commercializzare solo vetture a emissioni zero. Renault, insieme alla controllata Dacia, sta lavorando da tempo su una doppia strada. Da un lato c’è l’elettrico come stanno facendo quasi tutti i costruttori e dall’altro c’è ancora attenzione ai motori endotermici, in particolare quelli GPL. In Italia, infatti, questi due marchi sono tra i pochi ancora rimasti che si stanno occupando di produrre vetture con questo tipo di propulsori. Staremo a vedere come evolverà poi in futuro su questo fronte.