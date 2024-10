La Nuova Renault 4 E-Tech Electric si mostra con le prime immagini in attesa del debutto ufficiale in programma al Salone di Parigi 2024 in programma il 14 ottobre

Fonte: Ufficio Stampa Renault La presentazione è in programma al Salone di Parigi 2024

Il prossimo 14 di ottobre, in occasione del Salone dell’auto di Parigi, ci sarà il debutto della Nuova Renault 4 E-Tech Electric. Si tratta di un modello inedito che riporterà sul mercato uno dei marchi più iconici della storia di Renault oltre che del mondo delle quattro ruote, come Renault 4, seguendo quanto già fatto con la Renault 5. In attesa del debutto in pubblico, la Casa francese ha diffuso alcune immagini del nuovo modello, mostrando solo dei dettagli della carrozzeria, ed ha anche ufficializzato le prime informazioni.

I primi dettagli

In attesa del debutto ufficiale in programma tra due settimane, Renault ha anticipato i primi dettagli della Renault 4 E-Tech Electric. La vettura ha una lunghezza di 4,14 metri e sarà prodotta sulla piattaforma AmpR Small, la stessa già utilizzata per la Renault 5, modello più compatto, con una lunghezza di 3,92 metri. La sede di produzione sarà Maubeuge, in Francia. Tra le caratteristiche del modello troveremo una calandra con un bordo luminoso, con una linea continua intorno ai fari LED. Ci sarà anche l’iconico stemma 4 mentre i fari posteriori ricorderanno quelli della 4L, con un modulo diviso in tre parti e caratterizzato da una forma di pillola.

In corrispondenza delle ruote posteriori, inoltre, ci saranno dei finestrini trapezoidali che prolungano le superfici vetrate laterali. Sulle fiancate, invece, spazio a tre linee parallele scolpite che sporgeranno dalla carrozzeria. Sui lati del parabrezza saranno installati degli sticker per richiamare i parafanghi del modello originale e, al posteriore, ci sarà spazio per uno spoiler. Il modello avrà un portellone posteriore con una soglia di carico molto bassa e paraurti che richiameranno quelli del modello originale. La Casa francese ha anticipato anche l’arrivo di versioni con tetto apribile in tessuto.

È ancora presto, invece, per i dettagli tecnici della vettura. La nuova evoluzione elettrica della Renault 4 è destinata a ritagliarsi uno spazio di primi piano sul mercato ma bisognerà attendere la presentazione ufficiale, in programma al Salone di Parigi, per saperne di più in merito alle caratteristiche del nuovo modello. Al lancio potrebbero essere disponibili più varianti, con differenze tecniche per quanto riguarda il motore, la batteria e, quindi, l’autonomia. Ulteriori dettagli saranno disponibili nelle prossime settimane. La Nuova Renault 4 sarà tra le grandi protagoniste dello stand Renault al Salone di Parigi.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

Già preordinabile

La Nuova Renault 4 E-Tech Electric può già essere preordinata grazie all’acquisto dell’R4 R Pass, dal costo di 150 euro, che permetterà di ordinare la versione desiderata della vettura in anticipo di 15 giorni rispetto all’apertura al pubblico. Gli R4 R Pass sono disponibili a partire da oggi, 1° ottobre 2024, in 7 mercati europei, Italia compresa. I clienti che acquisteranno il Pass riceveranno anche una serie di gadget e altri vantaggi.

L’acquisto del Pass può essere effettuato tramite il sito ufficiale, renault.it/r4. Il debutto nelle concessionarie è previsto per il 2025. Per il momento, quindi, non c’è ancora una data ufficiale per il lancio. Anche per scoprire il listino prezzi della nuova Renault 4 sarà necessario attendere il prossimo futuro. Il modello, in ogni caso, dovrebbe essere accessibile.