DS N°8 integra tecnologia da Formula E

Nel motorsport si vince in pochi secondi, ma si impara per anni. DS Automobiles lo ha capito presto. Anzi, per certi versi è stata proprio lei ad aprire la strada: primo marchio premium a scendere in pista nella Formula E già nel 2015, quando la maggior parte dei costruttori stava ancora a guardare. Oggi, quella scelta paga. E lo fa in modo molto concreto: si chiama DS N°8, la nuova ammiraglia 100% elettrica del marchio francese. Un’auto che guarda avanti, con un’autonomia da record — 750 chilometri nel ciclo WLTP — e una filosofia che arriva dritta dai box: sfruttare ogni metro per imparare, ogni gara per crescere.

Il circuito come laboratorio

“Grazie al costante impegno in Formula E nell’ultimo decennio, il nostro brand beneficia del know-how tecnico acquisito nelle competizioni per sviluppare le vetture elettrificate”, spiega Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles. La pista, insomma, è un luogo dove si inventa il futuro. La frenata rigenerativa, per esempio, oggi trova comunemente applicazione sulle elettriche di serie.

In Formula E è pane quotidiano. E sulla DS N°8 funziona come una seconda natura: rilasci l’acceleratore, e l’auto rallenta. Senza bisogno di toccare il freno. Ci sono tre livelli di intensità, gestibili con i paddle dietro il volante. E se vuoi una guida ancora più lineare, puoi contare sulla funzione One-Pedal, per scivolare nel traffico con un solo piede.

750 km e una spinta da gara

DS N°8 punta a farti partire bene. “La missione di DS Performance è fondamentale per più di una ragione”, racconta Eugenio Franzetti, DS Performance Director. “Oltre agli obiettivi sportivi che ci siamo prefissati, gareggiamo sui circuiti di Formula E per supportare il marchio nello sviluppo e nella messa a punto delle sue auto stradali”.

E si vede. La gestione intelligente della trazione integrale sulla N°8 nasce dallo stesso principio delle partenze in gara della DS E-Tense FE 25: appena premi l’acceleratore, anche in modalità Eco, le quattro ruote motrici si attivano subito, per darti tutta la trazione necessaria. A prescindere che tu sia in città o su una strada bagnata. La sensazione rimane la stessa: grip immediato, controllo pieno.

Una DS taglia il traguardo in Formula E? Qualcosa cambia nel modo in cui sviluppa le sue auto. “L’ultima ammiraglia, DS N°8, incarna perfettamente questa visione”, spiega Peugeot. “Con un’autonomia di 750 chilometri nel ciclo misto, ridefinisce i confini della mobilità elettrica aprendo la strada a lunghi viaggi senza necessità di ricarica. Questo salto tecnologico testimonia i grandi progressi compiuti dal nostro marchio”.

Il prezzo per una fetta di futuro

La N°8 rappresenta il coronamento di dieci anni di fatica, podi e telemetria. Quanto provato da DS in pista ora si ritrova tra le mani dei clienti: materiali leggeri, gestione energetica avanzata, software raffinati, soluzioni pensate per resistere alla pressione delle gare. E che, su strada, si traducono in comfort, efficienza, autonomia, e una guida che non ti chiede mai di scegliere tra piacere e intelligenza. I prezzi di listino da 58.990 euro trovano facile spiegazione.

“Siamo orgogliosi di rappresentare DS sui podi delle gare di tutto il mondo”, conclude Franzetti, “ma siamo altrettanto fieri di contribuire alla creazione di auto che stanno rivoluzionando la mobilità elettrica“. Il senso è racchiuso lì: la gara continua, anche quando la bandiera a scacchi è già sventolata.