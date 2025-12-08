DS prende spunto dall'esperienza accumulata in Formula E lanciando la Performance Line su DS 3, N°4 e DS 7, riviste negli interni e con dotazioni più ricche

Ufficio Stampa DS Automobiles La gamma Performance Line rafforza l’identità sportiva delle DS con dettagli oro satinato e interni in Alcantara

Per DS Automobiles la Formula E è a tutti gli effetti una seconda casa, la miniera di know-how dove ha imparato a spremere l’energia e a leggere la meccanica come farebbe una scuderia abituata alle gare cittadine. Dal 2015 il brand ha portato a casa abbastanza esperienza da usarla come identità: nasce da lì la Performance Line, adesso ordinabile in Italia, una serie speciale pensata per DS 3, N°4 e DS 7 che riprende la stessa cura maniacale vista sulle monoposto del marchio. Per provarla si dovrà aspettare gennaio, quando arriveranno le vetture demo nei DS Store.

I prezzi

La strategia prevede di prendere i modelli principali della gamma e avvicinarli nel look al mondo E-Tense, non tanto con componenti da gara quanto piuttosto attraverso una presenza risoluta. I prezzi di listino si muovono in una forchetta ampia: la DS 3 parte da 34.900 euro nella versione Hybrid 145 e supera i 42.000 nella E-Tense, mentre la N°4 va dai 39.300 euro dell’ibrida ai 47.850 euro della plug-in, con la elettrica fissata a 44.750 euro. La DS 7 resta lassù, con la BlueHDi 130 Automatica a 46.700 euro.

In oro satinato e nero lucido, la livrea della FE25 funziona soprattutto dal vivo, perché il costruttore se ne è servito prudentemente, mentre all’interno prevale l’Alcantara, espressione di comfort e sportività allo stesso tempo. Xavier Peugeot, oggi al timone del marchio, ha sottolineato il senso dell’edizione: riportare su strada la stessa attenzione ai dettagli manifestata in pista. Raffinatezza e tecnologia vanno di pari passo e infatti, dopo aver introdotto ChatGPT sulle proprie vetture, DS aggiunge la funzione “UItime Notizie” nel suo Iris System, capace di rispondere in tempo reale agli eventi di attualità: arriverà a dicembre su DS 3, N°4 e DS 7.

La Casa transalpina del gruppo Stellantis applica la tecnologia della Formula E, soprattutto quella relativa alla gestione dell’energia, negli ibridi e nei modelli elettrici. E in richiamo alla monoposto, il look della Performance Line usa gli stessi colori su stemma, calotte specchietti, cerchi, coprimozzi e monogrammi.

Rimando al motorsport

Un collegamento visivo diretto con il motorsport lo offre il motivo grafico del montante posteriore della DS 3, il resto lo fa l’oro satinato sulle calotte, sul tetto nero e sulla griglia. Per quanto riguarda gli interni, l’adozione dell’Alcantara e la cura delle cuciture li differenziano, così come l’atmosfera di bordo, raccolta e pulita. Si può sceglierla elettrica E-Tense oppure ibrida, e la tavolozza cromatica si allarga fino a includere il nuovo Cashmere, una tinta specifica per differenziare l’allestimento da quelli sottostanti.

Invece, la N° 4 fa leva sulla presenza, soprattutto sul frontale, richiamo alla concept E-Tense Performance. Anche qui le linee appaiono fluide, tuttavia il linguaggio diventa quasi muscolare e dentro trova ampio ricorso l’Alcantara, mentre l’assistente vocale con ChatGPT integrato e la navigazione connessa portano la parte tecnologica in primo piano. È l’unica del segmento a proporre quattro motorizzazioni, dalla diesel alla plug-in, fino all’elettrica da 213 CV in grado di spingere fino a 450 km nel ciclo WLTP.

Il badge sul cofano, le finiture in oro satinato e gli elementi scuri spingono la variante Performance Line della DS 7 verso il tema sportivo. Oltre che per l’abitacolo in Alcantara, spicca la dotazione, comprensiva di 360 Vision e DS Drive Assist, a rimarcare la vocazione del modello: affrontare viaggi lunghi e silenziosi in comodità.