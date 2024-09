Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Le regole per pedoni e per auto relative alle strisce pedonali

Nelle giungle urbane bisogna saper imparare a sopravvivere. La fase più delicata per un pedone è quella relativa all’attraversamento della strada. I nostri genitori e nonni ci hanno ammonito tante volte nell’attraversare in modo attento, guardando in entrambe le direzioni. Non sono consentite distrazioni perché gli effetti possono essere devastanti. Sono stati 6.163 gli investimenti di pedoni nelle grandi città italiane nel 2023, 1.959 a Roma, 1.124 a Milano, 577 a Genova, 442 a Torino, 389 a Napoli, 313 a Bologna, 216 a Palermo, 195 a Bari, 161 a Catania, 146 a Trieste, 128 a Verona, 77 a Messina, 71 a Venezia. Numeri drammatici che certificano l’importanza di avere gli occhi sempre aperti in strada.

Le strisce pedonali sono nate per favorire l’attraversamento in sicurezza dei pedoni. Questi ultimi devono conoscere delle regole essenziali. Devono, in primo luogo, camminare sui marciapiedi, sulle banchine o sugli spazi a loro dedicati. I pedoni possono camminare lungo la strada solo quando il marciapiede è assente o inutilizzabile, avendo l’accortezza di rimanere a margine della via per non intralciare il traffico veicolare. In una via a doppio senso, il pedone è obbligato a procedere in senso opposto al senso della marcia dei veicoli. La segnaletica orizzontale delle strisce garantisce ai pedoni la precedenza sulle vetture.

Strisce pedonali, le norme del CdS

Due articoli del Codice della Strada, ovvero l‘articolo 190 e l’articolo 191, stabiliscono le norme per l’attraversamento dei pedoni. Il comma 2 dell’articolo 190 recita: “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri“. Risulta obbligatorio usare le strisce e non lanciarsi in strada, anche se la strada appare libera. E’ vietato soffermarsi sulle strisce più del dovuto. E’ vietato attraversare la strada in diagonale, perdendo tempo. E’ importante non buttarsi di corsa sulle strisce, permettendo agli automobilisti di rallentare e prevedere il movimento dei pedoni.

Occorre attraversare, esattamente, nell’area predisposta. Farlo già a 20 centimetri da esse equivale a non rispettare la regola, tuttavia il pedone ha sempre la precedenza nella fase di avvicinamento sulle strisce. Gli automobilisti sono obbligati a fermarsi quando un pedone aspetta al margine delle strisce e sulle vetture moderne sono aiutati anche dalla frenata automatica d’emergenza. I pedoni possono ricevere delle multe se non rispettano le suddette norme. La multa per i pedoni, per il mancato rispetto delle regole, parte da un minimo di 25 euro sino ad arrivare a un limite massimo di 100 euro. Inoltre, è vietato l’attraversamento delle strade davanti a bus e tram, e nelle circostanze che non danno agli automobilisti la possibilità di vedere il pedone.

L’automobilista che non si ferma prima delle strisce in presenza di pedoni può ricevere una multa di 163 euro, oltre a 8 punti sottratti dalla patente di guida. Le autovetture si devono fermare ed attendere che la persona a piedi raggiunga l’altro lato della carreggiata. Agli incroci regolati da semafori anche il traffico pedonale è regolato dalle luci colorate. Gli automobilisti devono concedere la precedenza a chiunque palesi delle invalidità. Nel caso in cui non si permetta a un disabile di attraversare in sicurezza o non si rispetti l’obbligo di dare la precedenza la multa va dai 162 ai 646 euro. Per coloro che parcheggiano sulle strisce il CdS prevede una sanzione di 84 euro. Se il mezzo finisce per intralciare il percorso pedonale è prevista anche la rimozione forzata.