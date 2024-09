Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF Poliziotti-gallina popolano le strade per sensibilizzare sulle strisce pedonali

Stravagante, ma efficace. Lungo le strade di San Francisco si sta facendo largo una nuova specie, mai vista prima: quella dei poliziotti-gallina. Esatto, degli agenti attraversano le strisce pedonali a bordo del loro mezzo, con uno scopo preciso: sensibilizzare i conducenti. Che, a quanto pare, evitavano spesso di accordare la precedenza. Con un pizzico di ironia, il dipartimento locale ha pensato di adottare l’iniziativa, diventata presto virale in rete.

Sulle piattaforme social vanno in scena dei bei confronti tra gli utenti. Tra battute di spirito e riflessioni più serie, il popolo del web prova a immaginare cosa succederebbe se l’idea prendesse piede pure altrove. Ve lo immaginate, ad esempio, se venisse introdotto in Italia? Quale sarebbe la reazione degli automobilisti? Solo la prova sul campo permetterebbe di stabilirlo, però i responsi oltreoceano paiono incoraggianti.

Infatti, la fase di test ha già portato a dei risultati interessanti. Lo dichiara Amy Hurwitz, capitano del dipartimento, al notiziario locale SFGate: “Il costume è così luminoso, come puoi non vederlo?”. Il tenente Jonathan Ozol aggiunge: “Un’altra persona che si ferma, un’altra persona che è al sicuro”.

Al di là delle multe (l’infrazione ‘costa’ 238 dollari), lo scopo è sensibilizzare la popolazione circa il rispetto delle norme stradali. Capita, ahimè, di assistere ancora oggi a episodi di inciviltà. I rischi corsi dai pedoni non sono indifferenti, tuttavia l’idea di affrontare il tema in chiave ironica brilla in originalità. Con un’esperienza memorabile, i guidatori apprendono una preziosa lezione.

Le indicazioni del Codice della Strada italiano

Il Codice della Strada italiano dà delle precise indicazioni circa l’utilizzo delle strisce pedonali e l’obbligo di fermarsi, qualora uno o più pedoni le stiano attraversando. “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità”, indica l’art. 191 del C.d.S.

“I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”.

In particolari circostanze, il legislatore dispone delle ulteriori accortezze: “I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto”. Trasgredire le norme comporta una multa di importo variabile a seconda dell’entità: “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 167 a € 665”.