Fonte: Waymo Quasi 600 multe nel 2024 per i robotaxi di Waymo

La guida autonoma dovrebbe essere il futuro della mobilità, soprattutto in città dove le vetture potrebbero muoversi in autonomia semplificando gli spostamenti delle persone. Già oggi, in alcune città, sono disponibili delle flotte di robotaxi in grado di muoversi senza conducente a bordo.

Una delle principali è quella di Waymo che opera anche nella città di San Francisco, in California. Proprio da questa città arriva un primo campanello d’allarme sullo stato dei veicoli senza conducente. Secondo i dati, i robotaxi hanno un serio problema con il parcheggio in divieto di sosta.

A fare il punto della situazione è stato un articolo del The Washington Post che ha pubblicato i dati relativi alle infrazioni registrate dai modelli di Waymo nel corso del 2024.

Pioggia di multe

La flotta di robotaxi di Waymo di San Francisco comprende circa 300 vetture. Nel corso del 2024, queste vetture hanno raccolto 589 infrazioni per sosta vietata. Anche se si tratta di una porzione minima del totale di multe per divieto di sosta registrate a San Francisco (circa lo 0,05%), il dato è comunque molto curioso. Le cause che portano le vetture senza conducente a parcheggiare in divieto di sosta sono diverse e in alcuni casi sono legate ai comportamenti delle persone, di altri conducenti o degli stessi passeggeri dei veicoli autonomi. Spesso, infatti, le multe arrivano quando il robotaxi è fermo in attesa dei passeggeri oppure quando le zone di carico e scarico dedicate a questo tipo di veicolo sono occupate ed è necessario, quindi, fermarsi in un altro punto. Ricordiamo che il settore dei veicoli a guida autonoma per il trasporto delle persone si prepara all’arrivo dei robotaxi Tesla che dovrebbero entrare in funzione nel 2026 in diverse città americane (e non solo). L’azienda di Elon Musk punta a rivoluzionare il settore anche se, in questo momento, è alle prese con enormi difficoltà e ha appena annunciato un maxi richiamo per il suo Cybertruck.

Ci sono margini di miglioramento

Il portavoce di Waymo, Ethan Teicher, oltre a chiarire quelle che sono le cause che portano i robotaxi a violare le regole sul parcheggio, ha confermato che l’azienda è attualmente al lavoro per migliorare i sistemi di guida autonoma che regolano gli spostamenti dei veicoli, rendendoli più precisi e in grado di identificare e prevenire le possibili violazioni. In sostanza, Waymo intende migliorare tutti gli aspetti collegati alla sosta delle sue vetture con l’obiettivo di ridurre ancora di più il numero di infrazioni per divieto di sosta, fino ad arrivare ad azzerarle.

La guida autonoma senza conducente non è ancora perfetta e può commettere degli errori, anche legati alla violazione del Codice della Strada locale. Bisogna comunque sottolineare che il totale di violazioni registrate non è elevatissimo e ci sono enormi margini di miglioramento per questo tipo di veicoli. Waymo continuerà a investire nei suoi robotaxi e, probabilmente, già da quest’anno potrebbe registrarsi un netto calo delle infrazioni. Staremo a vedere quali saranno le novità con cui l’azienda andrà a migliorare i suoi sistemi di guida autonoma (e di parcheggio) per i veicoli senza conducente.