Fonte: Getty Images Edd China venne attaccato duramente dall'ex amico Mike Brewer dopo l'addio ad Affari a Quattro Ruote

Dopo tredici stagioni, lo scorso anno il meccanico più famoso della Tv, Edd China ha lasciato la trasmissione Affari a Quattro Ruote che in Italia è trasmessa dal canale Dmax. Lo show è trasmesso in 220 Paesi al mondo e la sua produzione non si è fermata. Si è infatti deciso di anche la 18^ stagione. In seguito alla rottura, destò scalpore un video caricato su YouTube, dove Mike Brewer criticò pesantemente il compagno di avventure: “Ha fatto cose scorrette e Discovery Channel ha deciso di non voler lavorare più con lui. Gli hanno dato l’opportunità di lasciare e lui l’ha presa“. Secondo lui l’ex amico si era montato la testa: “È diventato una stella della TV e si è dimenticato che era un meccanico“.

La tesi non corrispondeva alla versione fornita dai media, stando ai quali il meccanico dal ciuffo grigio aveva deciso di interrompere la collaborazione con il programma per via dei rapporti con la nuova casa americana Velocity Channel, che, spinta da questioni di budget, esercitava pressioni affinché tagliasse le scene in cui veniva mostrato il restauro delle auto, una passione coltivata anche in Italia, ad esempio da Marco Bellotti, uno specialista nelle auto d’epoca.

Le scene del laboratorio avevano conquistato fan e curiosi

Le scene del laboratorio di Edd China costituivano un appuntamento fisso e irrinunciabile per i fan della trasmissione, data la cura maniacale riposta nei particolari. Spesso Edd dissezionava procedure complesse da professionisti del settore, spiegate con parole semplici e dimostrazioni pratiche, affinché lo spettatore medio a casa lo seguisse agevolmente. Ma ciò ha comportato dei costi di produzione estremi, e mentre i responsabili cercavano di ridurre le uscite, i segmenti di Edd dovevano essere ridotti. Secondo quanto riferisce Car Throttle, la società aveva intenzione di chiudere col passato. Dal punto di vista degli affari, confermarlo sarebbe, infatti, stato un lusso troppo grande sostenere.

La risposta alle speculazioni

È in sostanza la stessa tesi portata avanti dal diretto interessato: “La copertura dettagliata e approfondita delle mie riparazioni in officina, ciò che considero la spina dorsale e l’USP del programma, sono qualcosa che ad avviso di Velocity doveva essere ridotta – aveva affermato Edd China a commento di un video -. I lavori in officina sono certamente la parte più difficile da realizzare e ridurne la sostanza e il ruolo nello spettacolo comporterà alla produzione un notevole risparmio di tempo, fatica e quindi denaro. Tuttavia, la nuova direzione non è qualcosa con cui mi sento a mio agio in quanto sento che gli angoli che mi è stato chiesto di smussare compromettevano la qualità del mio lavoro ed erodevano la mia integrità così come quella dello show.

Dunque, sono giunto alla conclusione che la mia unica opzione sia quella di lasciare che Velocity vada avanti. Senza di me. È stato un privilegio incontrare e lavorare con così tante persone fantastiche e, dall’officina alle prove su strade, avere la possibilità di provare così tante auto favolose e luoghi incredibili. Lasciare lo show all’apice del suo successo è stata una decisione davvero difficile da prendere, ma credo che sia il momento giusto per me di spiegare le ali”.