Hai trovato una piccola ammaccatura sulla tua auto? Non è il caso di disperarsi! Forse puoi ancora rimediare senza contattare un professionista, che, ovviamente, ti farebbe pagare i propri servigi, anche a cifre abbastanza cospiacue, qualora abbia già un buon bacino di clienti nella zona. Invece di correre di tutta fretta da lui, valuta in base alle circostanze.

Se il segno ti sembra minimo, forse hai l’opportunità di arrangiarti in autonomia, a patto di possedere una discreta abilità manuale. A onor del vero, quest’ultimo requisito non è così necessario, perché le due tecniche di cui ti parleremo sono elementari, purché tu segua in maniera rigorosa le indicazioni (tradotto: zero improvvisazioni!).

Le soluzioni

La prima soluzione prevede di ricorrere al ghiaccio e al phon: sfrutta il principio di contrazione e dilatazione dei materiali. Applica un cubetto di ghiaccio sulla zona ammaccata per qualche minuto, dopodiché riscaldala in modo delicato mediante un phon professionale. Il repentino cambio di temperatura dovrebbe farla rientrare.

In alternativa, laddove i segni fossero superficiali, adopera una ventosa e della vaselina. Spalmane un velo sui bordi e colloca la ventosa al centro. Tira con decisione e costanza verso l’esterno, fino a quando l’ammaccatura non svanirà. Assicurati che la ventosa aderisca bene alla carrozzeria per garantire una pressione uniforme.

I metodi che ti abbiamo appena illustrato sono efficaci solo nelle situazioni meno preoccupanti. Insomma, se ti aspetti di fare un “miracolo” dopo aver riportato un danno profondo o la vernice è rovinata, ci tocca raffreddare l’entusiasmo: ne rimarrai dispiaciuto. Evita di volare troppo alto con la fantasia e impara a guardare in faccia la realtà. Piuttosto di peggiorare le cose, ti conviene contattare un esperto.

La qualità conta

A prescindere da quale metodologia tu stabilisca di mettere in pratica, agisci con delicatezza, altrimenti potresti causare dei graffi o peggiorare lo stato della vernice. Provvedi a munirti di prodotti all’altezza dal punto di vista della qualità. Già l’arte del fai-da-te ti consentirà di risparmiare; pertanto, è meglio puntare su articoli di qualità.

Della vaselina e un phon professionale con regolazione della temperatura sono essenziali. Piuttosto, se i risparmi scarseggiano, buttati sugli acquisti online. Le piattaforme e-commerce, generaliste e specializzate, fissano di norma prezzi più bassi. Verifica un po’ qual è il feedback dei clienti e le eventuali recensioni lasciate da portali competenti in materia.

Ci dobbiamo ritenere davvero fortunati oggi, in confronto ai nostri antenati. Che avevano poche opzioni di acquisto, figurarsi poi dei tutorial. Sui maggiori siti di condivisione dei video, da YouTube a TikTok, troverai del materiale utile in pochi minuti. Soprattutto agli inizi, avendo mille insicurezza da tenere a bada, può rivelarsi rassicurante guardare dei filmati in cui vengono illustrati i minimi passaggi da osservare.

Giunti alla conclusione, ti ringraziamo per la tua pazienza: speriamo di esserti stati d’aiuto. La riparazione fai-da-te è una strada valida in caso di ammaccature marginali. Sii cauto ed esamina l’entità del problema. In presenza di dubbi o danni seri, rivolgersi a un carrozziere esperto è la scelta migliore per assicurarti un risultato impeccabile e duraturo.

