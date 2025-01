Scopri come mantenere la vernice dell'auto in perfette condizioni anche d'inverno. Preservare le guarnizioni ed evitare la formazione del ghiaccio

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

Fonte: iStock Proteggere l'auto dalla neve con gli strumenti giusti

L’inverno, con il gelo, neve e sale, può essere davvero insidioso per la carrozzeria delle auto. Ma con i giusti accorgimenti, è possibile proteggerla e mantenerla in perfetta forma anche durante i mesi più freddi. Vediamo come prendersi cura della vernice, la protezione delle guarnizioni, e la rimozione sicura di ghiaccio e neve dalla carrozzeria.

Proteggere la vernice da agenti atmosferici

L’inverno è una stagione affascinante, ma pioggia, neve, e soprattutto il sale, sono nemici della vernice delle aute. Immaginate cosa succede quando una goccia d’acqua si deposita sulla carrozzeria e, con il gelo notturno, si trasforma in ghiaccio, espandendosi crea delle microfratture invisibili a occhio nudo. Il sale, poi, penetra in queste fessure, innescando un processo di corrosione che a lungo andare deteriora la vernice. Per fortuna, esistono diverse soluzioni per proteggere la vernice e prevenire questi inconvenienti. Vediamo le possibili soluzioni.

Lucidatura con pasta abrasiva e polish

La lucidatura è un processo che rimuove lo strato superficiale della vernice, eliminando graffi, ossidazioni e imperfezioni. Si può articolare in più fasi ma due sono le principali:

lucidatura con pasta abrasiva : contiene particelle abrasive che, applicate con una lucidatrice orbitale, levigano la superficie eliminando i difetti più profondi. È importante scegliere la gradazione della pasta abrasiva in base alla gravità dei danni e al tipo di vernice. Si parte da una pasta grossa per arrivare al termine con una più fine;

: contiene particelle abrasive che, applicate con una lucidatrice orbitale, levigano la superficie eliminando i difetti più profondi. È importante scegliere la gradazione della pasta abrasiva in base alla gravità dei danni e al tipo di vernice. Si parte da una pasta grossa per arrivare al termine con una più fine; polish lucidante : terminato il ciclo con la pasta abrasiva, si procede con il polish, questo contiene particelle abrasive molto fini che lucidano la superficie donando brillantezza, così da ottenere una finitura impeccabile;

: terminato il ciclo con la pasta abrasiva, si procede con il polish, questo contiene particelle abrasive molto fini che lucidano la superficie donando brillantezza, così da ottenere una finitura impeccabile; polish protettivi: questo prodotto contiene cere o polimeri che proteggono la vernice dagli agenti atmosferici. Si usa come trattamento finale dopo la lucidatura o come mantenimento da eseguire ogni 6 mesi.

Questo trattamento è molto efficace per ripristinare la bellezza della carrozzeria, ma è importante affidarsi a professionisti esperti per evitare di danneggiare la vernice. Il servizio di lucidatura totale può variare dai 100 ai 400 euro circa, a seconda della vernice e del tipo di auto.

Trattamento con la nanotecnologia

Questa tecnologia ha rivoluzionato il mondo della cura dell’auto, offrendo soluzioni all’avanguardia per la protezione della carrozzeria. Si basano sull’applicazione di nanoparticelle che si legano alla vernice, creando uno strato protettivo estremamente sottile e resistente, rendendola:

idrorepellente : l’acqua scivola via dalla superficie, portando con sé sporco e impurità. Questo effetto previene la formazione di macchie e aloni, mantenendo la carrozzeria pulita più a lungo;

: l’acqua scivola via dalla superficie, portando con sé sporco e impurità. Questo effetto previene la formazione di macchie e aloni, mantenendo la carrozzeria pulita più a lungo; oleorepellente : il film creato sulla vernice respinge lo sporco, i residui oleosi e le impronte digitali, facilitando la pulizia e mantenendo la carrozzeria brillante;

: il film creato sulla vernice respinge lo sporco, i residui oleosi e le impronte digitali, facilitando la pulizia e mantenendo la carrozzeria brillante; anti-graffio : aumenta la resistenza della vernice ai graffi superficiali causati da lavaggi, piccoli urti o sfregamenti;

: aumenta la resistenza della vernice ai graffi superficiali causati da lavaggi, piccoli urti o sfregamenti; anti-UV: crea una barriera contro i raggi ultravioletti, prevenendo lo sbiadimento del colore e l’invecchiamento della vernice mantenendola brillante più a lungo.

L’applicazione del trattamento nanotecnologico per essere efficace richiede competenza e precisione. È consigliabile affidarsi a professionisti esperti che possono garantire un risultato ottimale e duraturo. Il costo di questo servizio può spaziare tra i 150 e i 500 euro circa a seconda dello stato della vernice e del tipo di auto.

Le guarnizioni dell’auto

Spesso sottovalutate, queste strisce di gomma svolgono un ruolo fondamentale nel preservare il comfort e la sicurezza dell’auto, soprattutto durante l’inverno. Queste componenti si trovano intorno a portiere, finestrini e bagagliaio, agiscono come una barriera protettiva contro gli agenti atmosferici, garantendo:

impermeabilità : impediscono all’acqua di penetrare nell’abitacolo, proteggendo gli interni da pioggia, neve e umidità. Pensate ai danni che l’acqua può causare all’impianto elettrico, alla tappezzeria e ai componenti elettronici se le guarnizioni non fossero perfettamente efficienti;

: impediscono all’acqua di penetrare nell’abitacolo, proteggendo gli interni da pioggia, neve e umidità. Pensate ai danni che l’acqua può causare all’impianto elettrico, alla tappezzeria e ai componenti elettronici se le guarnizioni non fossero perfettamente efficienti; isolamento termico : contribuiscono a mantenere una temperatura ideale all’interno dell’abitacolo, riducendo la dispersione di calore e limitando l’ingresso di aria fredda;

: contribuiscono a mantenere una temperatura ideale all’interno dell’abitacolo, riducendo la dispersione di calore e limitando l’ingresso di aria fredda; isolamento acustico: riducono il rumore proveniente dall’esterno, come il fruscio del vento, il rumore dei pneumatici o il rombo del motore, migliorando il comfort acustico durante la guida.

Guarnizioni usurate, crepate o deformate compromettono la loro funzione protettiva, causando diversi problemi tra cui:

infiltrazioni d’acqua

spifferi d’aria

formazione di ghiaccio sui vetri

rumorosità

Per mantenere le guarnizioni in buono stato e prevenire questi problemi, è importante seguire alcuni semplici accorgimenti:

controllo periodico : ispezionare regolarmente le guarnizioni, verificando la presenza di crepe, tagli o deformazioni. In caso di danni, è necessario sostituirle immediatamente;

: ispezionare regolarmente le guarnizioni, verificando la presenza di crepe, tagli o deformazioni. In caso di danni, è necessario sostituirle immediatamente; pulizia : per mantenerle efficienti pulire le guarnizioni con un panno umido e un detergente neutro, rimuovendo lo sporco, la polvere e i residui di sale;

: per mantenerle efficienti pulire le guarnizioni con un panno umido e un detergente neutro, rimuovendo lo sporco, la polvere e i residui di sale; lubrificazione: applicare un lubrificante per guarnizioni, come il silicone spray. Questo trattamento mantiene le guarnizioni elastiche, previene la formazione di crepe e facilita la chiusura delle portiere.

Rimozione di ghiaccio e neve dalla carrozzeria

Quando l’auto è ricoperta da neve e ghiaccio, la voglia di liberarsi in fretta può portare a commettere errori che rischiano di danneggiare la carrozzeria. Spazzole dure, raschietti metallici o altri oggetti impropri, possono graffiare la vernice, lasciando segni evidenti e favorendo la formazione di ruggine. Ecco tre consigli per rimuovere neve e ghiaccio in modo sicuro, senza danneggiare la vernice:

Utilizzare gli strumenti giusti

La scelta degli attrezzi è fondamentale per rimuovere ghiaccio e neve senza danneggiare la vernice. Ecco cosa ti serve per un intervento efficace e sicuro:

spazzola con setole morbide : per rimuovere la neve fresca dalla carrozzeria, scegliere una spazzola con setole morbide in modo da non graffiare la vernice. Evitare le spazzole con setole dure o in metallo, che possono lasciare segni evidenti;

: per rimuovere la neve fresca dalla carrozzeria, scegliere una spazzola con setole morbide in modo da non graffiare la vernice. Evitare le spazzole con setole dure o in metallo, che possono lasciare segni evidenti; raschietto in plastica con lama in gomma : per rimuovere il ghiaccio o neve ghiacciata da vetri e carrozzeria, utilizzare un raschietto in plastica con lama in gomma. Questo strumento è molto efficace, e non danneggia le superfici;

: per rimuovere il ghiaccio o neve ghiacciata da vetri e carrozzeria, utilizzare un raschietto in plastica con lama in gomma. Questo strumento è molto efficace, e non danneggia le superfici; spray de-icer: per sciogliere il ghiaccio in modo rapido e sicuro, è possibile utilizzare uno spray deghiacciante. Applicarlo sui vetri e sulle superfici ghiacciate, attendere qualche minuto e poi rimuovere il ghiaccio con il raschietto mordido.

Procedere con cautela

Rimuovere neve e ghiaccio richiede attenzione e delicatezza per evitare danni alla carrozzeria. Segui questi consigli per un intervento sicuro:

troppa pressione : quando si utilizza il raschietto, non esercitare troppa pressione per evitare di graffiare la vernice. Se il ghiaccio è molto spesso, applica lo spray e attendere che agisca prima di rimuoverlo;

: quando si utilizza il raschietto, non esercitare troppa pressione per evitare di graffiare la vernice. Se il ghiaccio è molto spesso, applica lo spray e attendere che agisca prima di rimuoverlo; punto di inizio : rimuovere prima la neve dal tetto, facendola scivolare verso il basso. In questo modo, si evita che cada sui vetri laterali e sul parabrezza quando si aprono le portiere;

: rimuovere prima la neve dal tetto, facendola scivolare verso il basso. In questo modo, si evita che cada sui vetri laterali e sul parabrezza quando si aprono le portiere; attenzione alle guarnizioni: nel rimuovere neve e ghiaccio, fare attenzione a non danneggiare le guarnizioni. Utilizzare la spazzola con delicatezza intorno alle portiere, ai finestrini e al bagagliaio cosi da evitare di strapparle o tagliarle.

Prevenire la formazione di ghiaccio

Per evitare di ritrovarsi la mattina con l’auto bloccata, ecco alcuni consigli per prevenire la formazione di ghiaccio sulla propria vettura e risparmiarti tempo e fatica:

parcheggiare in garage o al coperto : se possibile, mettere l’auto in garage o al coperto per proteggerla dalle intemperie soprattutto nei periodi freddi;

: se possibile, mettere l’auto in garage o al coperto per proteggerla dalle intemperie soprattutto nei periodi freddi; utilizzare un telo copriauto : se non si dispone di un garage, è possibile utilizzare un telo copriauto per proteggere la carrozzeria dalla neve e dal ghiaccio;

: se non si dispone di un garage, è possibile utilizzare un telo copriauto per proteggere la carrozzeria dalla neve e dal ghiaccio; applica una cera protettiva: un trattamento con la cera protettiva o la nanotecnologia crea uno strato idrorepellente sulla vernice, rendendo più difficile la formazione di ghiaccio.

Con questi semplici consigli è possibile rimuovere neve e ghiaccio dall’auto in modo sicuro ed efficace, preservando la bellezza e l’integrità della carrozzeria.