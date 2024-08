Laureata in editoria e giornalismo, ha trasformato la sua passione per le due e quattro ruote in lavoro, diventando tester editor e collaborando con importanti realtà editoriali italiane

Fonte: iStock Pazienza e detergenti neutri sono l'arma per eliminare gli escrementi dalla carrozzeria

Nei cieli delle nostre città s’intrecciano spesso i voli di molte specie di uccelli, al di là dello spettacolo che ci offrono, spesso i loro escrementi ce li ritroviamo depositati sulla carrozzeria delle nostre vetture. Questi, oltre ad essere sgradevoli, sono anche molto acidi, si asciugano in fretta e quindi diventano noiosi difficili da eliminare. Quindi è necessario agire tempestivamente per eliminarli al fine di non causare danni irreparabili alla carrozzeria delle nostre vetture.

I metodi per togliere gli escrementi dalla carrozzeria

La prima cosa da fare è munirsi di pazienza e di un panno che inumidiamo con acqua calda, per poi poggiarlo direttamente sull’area da trattare. In questo modo nello straccio si dovrebbe intrappolare lo sporco depositato sulla carrozzeria, in modo da evitare i danni che si potrebbero invece provocare spruzzando direttamente dell’acqua sulla macchia. Quindi bisogna attendere che gli escrementi assorbano l’umidità del panno stesso.

Una volta che le feci degli uccelli si sono ammorbidite, allora è utile pulire la zona con un sapone dedicato, di quelli che troviamo in commercio per pulire l’auto all’esterno. Basta spruzzare o applicare il prodotto sui residui di sporco, evitando di andare a intaccare le aree pulite. Per ottenere un risultato ottimale basta usare lo shampoo lucidante, che è un detergente che troviamo nei negozi appositi, realizzato e venduto proprio per eliminare sporco, incrostazioni e unto dalla carrozzeria, lasciando anche, a fine trattamento, un velo di cera lucido. Bisogna prestare attenzione nell’acquisto dei prodotti, e questo è sicuramente il migliore aiuto per in questi casi.

Mentre per chi desidera provvedere alla realizzazione di un detergente lucidante fai da te, allora si può unire il sapone liquido per piatti con acqua calda. Si tratta di una soluzione molto semplice e a basso costo, che però è molto efficace per lavare la carrozzeria della tua auto. In ogni caso, è bene che la sostanza agisca per qualche istante, per poi rimuoverla evitando di corrodere la vernice della macchina. Serve, poi, un nuovo panno pulito, inumidito, per eliminare tutto il materiale rimasto sulla carrozzeria. Fai movimenti ampi e delicati, senza strofinare o applicare troppa pressione.

Una volta che tutto lo sporco è stato rimosso, allora si passa ad asciugare la parte interessata tamponando con uno straccio asciutto. I più adatti da usare sono quelli in microfibra, delicati ma che riescono a trattenere la sporcizia e l’umidità. Ovviamente facciamo sempre attenzione a dove parcheggiamo l’auto, per prevenire situazioni di questo tipo, ovviamente quando e dove è possibile. Raccomandiamo anche l’utilizzo dei guanti per la pulizia, visto che le feci degli uccelli potrebbero contenere batteri e altri agenti malsani.

Mentre tra le cose da non fare la prima è proprio quella di portare l’auto o l’autolavaggio con le spazzole o con le lance. Evitate di togliere gli escrementi degli uccelli dalla carrozzeria in questo modo, perché a seconda della vernice e da quanto tempo si sia depositato il tutto, di rischia di rovinarla. Occhio anche a cercare di rimuoverli con fazzoletti usa e getta o carta bagnata, l’effetto che entrambi lasciano è quello di un alone.