Consigli utili per togliere la resina dalla carrozzeria

Molte volte vi sarà capitato di parcheggiare l’auto sotto gli alberi, con l’inevitabile risultato di ritrovare l’auto con la carrozzeria imbrattata di resina. Cosa fare? Il primo passaggio è sapere cosa non fare, ovvero provare a grattarla via perché rovinereste la carrozzeria, ed è sconsigliato utilizzare un prodotto aggressivo come l’acetone perché la vernice subirebbe danni.

Sì, d’impulso vi verrebbe da optare per qualcosa di forte, così da risolvere il problema alla svelta e senza fatica. Ma i contro superano i pro, perciò cercate di mantenere la calma. Non è una cosa semplice pulire la resina sull’auto, quindi se già pensavate ad un autolavaggio self service, sappiate che non ve la caverete davvero con così poco. Per svolgere un servizio di ottima qualità, dovrete avere a disposizione quattro cose fondamentali: acqua, pelle di daino, sapone liquido ma specifico per le auto, e in alcuni casi un po’ di benzina.

Procurarsi ciascun elemento del kit fai da te è facile. Basta recarsi in esercizi commerciali della vostra zona o, magari, buttare un occhio all’e-commerce, ad esempio con la pelle di daino e il sapone. Se sceglierete un portale di compravendita online, metterete probabilmente a segno un buon risparmio, data la favorevole politica dei prezzi applicata dalle aziende di settore. Che sono così riuscite a entrare nelle grazie del pubblico di riferimento, allettato dalla prospettiva di contenere le spese. Un pro niente affatto trascurabile, specie con i continui aumenti disposti dagli operatori attivi nel comparto delle polizze Rc Auto.

Lavare con acqua e pelle di daino

Il primo passo da fare a questo punto è evitare di tenere l’auto al sole, perché la resina tirerebbe troppo e diventerebbe ancora più complicato toglierla. Dopo aver immerso il panno di daino nell’acqua, lavare bene la superficie interessata in modo da rendere la resina più umida possibile. Agire con delicatezza per non rovinare la carrozzeria dell’auto.

Lavare a fondo per eliminare le macchie

Asciugare bene la parte dove si è passato il panno umido e, a questo punto, immergere il panno nella benzina. Procedete come nel caso del lavaggio precedente, passando il panno umido di benzina sulle zone colpite dalla resina. Lasciate agire poco tempo perché il carburante è un prodotto molto forte, ed eseguite un lavaggio completo e accurato della superficie interessata.

In alternativa alla benzina, consigliamo l’utilizzo di prodotti specifici e sicuri come il lucidante al silicone che possiamo acquistare comodamente online. L’avvertenza è di non usare mai alcool o acetone perché potrebbero essere troppo aggressivi e rovinare la carrozzeria.

Verificare e ripetere il procedimento

Se tutto va come deve andare, la resina sarà completamente scomparsa dalla carrozzeria, ma se non dovesse essere andata via del tutto, ripetete il passaggio una seconda volta e avrete il risultato sperato. Importante è fare molta attenzione e prendersi tutto il tempo che la situazione richiede, questo per evitare di graffiare la macchina. Utilizzate un panno di daino possibilmente nuovo, in quanto essendo liscio e senza screpolature è perfetto per una situazione così difficile come la rimozione della resina.