I consigli su come risparmiare sui prezzi delle RC Auto: dalla guida esclusiva alla scatola nera, passando per i preventivi delle assicurazioni online

Fonte: iStock RC Auto, prezzi alle stelle: come risparmiare.

In Italia il costo dell’assicurazione rappresenta una voce importante nel budget complessivo destinato al mantenimento di un’auto: i prezzi delle polizze, inoltre, sono aumentati in maniera significativa negli ultimi anni, per via dell’inflazione che ha colpito diversi settori, compreso quello assicurativo.

Al netto di una tendenza che vede i prezzi lievitare con il passare dei mesi, bisogna comunque essere a conoscenza dell’esistenza di alcuni piccoli stratagemmi che se adottati, possono consentire agli automobilisti di risparmiare sul costo della RC Auto.

Come risparmiare sull’assicurazione auto

Una delle prime cose da fare se si intende risparmiare sull’assicurazione auto è quella di valutare un cambio di compagnia: passando da una società all’altra, infatti, è più facile strappare prezzi inferiori al contratto precedente, in quanto la compagnia tende a incentivare l’arrivo di un nuovo cliente.

Non si tratta di una prassi, ma di una possibilità concreta: il risparmio è molto più probabile se si decide di passare a una delle tante assicurazioni attivabili online, ma bisogna sempre controllare e leggere scrupolosamente il contratto per capire cosa c’è incluso nei costi e cosa è escluso.

Risulta fondamentale mettere a confronto diversi preventivi prima di andare a stipulare la propria polizza assicurativa. Questa azione può essere effettuata in due modi: andando a confrontare uno per uno i vari preventivi delle assicurazioni, sia fisicamente che online, oppure affidarsi a una delle tante agenzie presenti sul web che dopo aver compilato una serie di dati, in automatico restituisce decine di preventivi dai quali poter scegliere comodamente il più adatto.

Quali sono le voci che incidono sui prezzi

In un contratto assicurativo ci sono delle voci che incidono più di altri sul prezzo finale: l’età dell’assicurato, la presenza di eventuali sinistri precedenti, la potenza della vettura da assicurare e in alcune occasioni anche il luogo di residenza del richiedente.

Al tempo stesso, però, ci sono delle clausole che consentono di veder scendere il prezzo dell’assicurazione, a cominciare dalla voce relativa alla guida esclusiva: questa opzione si può applicare quando il contraente è anche il proprietario del mezzo da assicurare.

Anche l’adozione della scatola nera permette di risparmiare sul costo finale: si tratta di un dispositivo che la compagnia assicurativa fa installare all’interno del veicolo, ideato per mettere un freno alle tante frodi assicurative che si sono verificate negli ultimi anni. La scatola nera consente di tracciare un profilo del conducente: così facendo la compagnia si mette al riparo da eventuali truffe e può valutare la condotta del conducente anche per i costi di eventuali rinnovi futuri.

I rincari delle RC Auto

Da mesi l’Italia sta affrontando una situazione molto delicata dal punto di vista economico, con l’inflazione che ha generato rincari su tanti settori, da quello alimentare ai trasporti, passando per l’aumento dei prezzi della benzina. Non va meglio alle assicurazioni auto che nel mese di febbraio del 2024 sono aumentate del 6,5% stando a quanto riferito dal Codacons.

Mediamente per ogni singola RC Auto si spendono 24 euro in più rispetto all’anno precedente: il costo medio di un’assicurazione è arrivato a quota 395 euro. I rincari riguardano tutto il territorio nazionale, anche se i prezzi delle polizze possono cambiare a seconda delle zone.

A livello provinciale, per esempio, ad Aosta si è registrato l’incremento più significativo su base annuale: l’11% in più rispetto al 2023; al contrario la provincia di Reggio Calabria è quella dove gli aumenti delle assicurazioni sono stati più contenuti, fermandosi a quota +1,8%.

Napoli occupa la prima posizione nella classifica delle province italiane dove le RC Auto costano di più: in media si spendono 569 euro per assicurare un veicolo. Seguono Prato con 565 euro, Caserta con 508, Firenze con 483 e Pistoia con 482. Polizze più economica a Enna, dove costano mediamente 287 euro; prezzi contenuti anche a Oristano (297 euro) e Potenza (300 euro).