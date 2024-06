Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF Il nuovo van extralusso di Fedez vale una fortuna

Non voglio una vita tranquilla. La canzone irriverente di Tricarico starebbe a pennello su Fedez, che soprattutto in questo momento sta tirando fuori il lato più ribelle di sé. La rottura (da molti ritenuta impensabile) con Chiara Ferragni lo ha reso un uomo libero, come il vento, una libellula, una farfalla, o metteteci voi quello che gli si addice meglio. Restano i fatti, alcuni veri, alcuni presunti. Volato negli Stati Uniti, il rapper si è dato ai piaceri della vita da single. Oltre ai vociferati flirt insieme a modelle e personaggi dello spettacolo, l’imprenditore e star della musica ha messo le mani su una spettacolare Cadillac: seppur presa in noleggio, non poteva sottrarsi dalla tentazione di mostrarla in rete, ai suoi 14,3 milioni di follower.

Degno di Kim Kardashian

Che abbia una natura esibizionista, del resto, mica ce ne siamo accorti oggi. Con la stessa natura sfacciata, interpretata dagli haters in spocchia e arroganza, Federico Lucia a.k.a. Fedez, svela ora l’ultima aggiunta alla sua già ricca collezione di veicoli. Le ruote ci sono, niente auto, però, trattandosi di un van. Un van extralusso (“molto delicato”, dice lui), da tener testa alle star americane, tipo l’avvenente Kim Kardashian. L’influencer e personaggio TV ha speso 400.000 dollari per assicurarsi il suo, a dir poco accessoriato.

Fonte: Screenshot Instagram - @fedez

Dal canto suo, il cantante evita di indicarne l’esatto valore, comunque anche il meno esperto lo percepisce, raccontato con fare quasi epico su Instagram. Nelle storie Federico lo ritrae prima all’esterno; dunque, vi sale a bordo, alla scoperta delle imperdibili chicche. Vi avvertiamo: c’è davvero, ma davvero di tutto, pure (e soprattutto) il superfluo. Una Playstation, ad esempio, utile ad ammazzare il tempo, mentre il tuo autista ti conduce alla prossima tappa del tour. O un caffè, l’ideale per darsi un pieno di energie e, magari, darsi una bella svegliata dopo una notte brava.

Infinite sorprese

In particolare, Fedez sembra essere colpito dalla macchinetta del caffè, collocata sotto i sedili: nemmeno lui, a quanto pare, se l’aspettava e ne è felice. Tecnologia è la parola d’ordine, controllabile da un tablet dedicato, mediante cui configurare anche l’impianto di illuminazione. Il tempo di un click, pardon di un “touch”, e cambiano luci e intensità. In stile Rolls-Royce, il tettuccio è “stellato”, le sedute in pelle con colori a contrasto bianco-nero, manco fosse tifoso juventino, sebbene il calcio non sia una delle passioni.

Al di là della palestra, ha, invece, il conclamato pallino del basket, spesso declamato in interviste e nelle puntate di “Muschio selvaggio”, il podcast curato in coppia con Luis, prima che volassero stracci. Ecco, se vogliamo cercare il pelo nell’uovo, fa quasi specie manchino dei riferimenti, chiari o velati al mondo della pallacanestro. O, almeno, qualora ve ne fossero, ci sfuggono, e pensiamo la decisione esuli da una questione di sobrietà. Al contrario, fa un cenno al concessionario di automobili di lusso Car & Car: i gusti eccentrici e vistosi di Fedez sono una sorta di marchio di fabbrica. Poco male, a ogni modo: “guarda che è incredibile questa macchina”, esclama l’artista meneghino. Da 10 e lode.