Vetro scheggiato del parabrezza: cosa fare

Fonte: 123RF Riparare o sostituire il parabrezza dell'auto scheggiato? Cosa fare

In qualsiasi momento potresti accorgerti che il parabrezza della tua auto sia scheggiato, ed è necessario che tu corra immediatamente ai ripari e capisca se è sufficiente intervenire con una riparazione oppure se è il caso di sostituire il vetro.

Sostituire il parabrezza richiede una spesa elevata, che parte da 150-200 euro circa, ma che può arrivare anche a 1.000 euro. Si tratta di un’operazione che deve essere eseguita da un’officina specializzata. Raccomandiamo di non guidare con il parabrezza scheggiato, perché potrebbe essere molto rischioso per la propria incolumità e sicurezza. Infatti basta davvero poco per far ingrandire la crepa nel vetro o addirittura farlo scoppiare e ridurre in mille pezzi. Vediamo quindi come procedere.

Riparare il parabrezza autonomamente

Il vetro scheggiato del parabrezza si può riparare fai da te esclusivamente se il danno è di lieve entità e la crepa delle dimensioni di una moneta da 2 euro al massimo. La scheggiatura, per essere riparata, dovrebbe anche essere distante dalla visuale del conducente e dal bordo del parabrezza. In caso contrario il vetro deve essere sostituito.

Altrimenti è possibile comprare un kit fai da te che contiene:

tubetto di resina;

applicatore con ventose;

strisce adesive;

perno di pressione;

lametta per raschiare l’eccesso di resina.

Il kit costa relativamente poco, in genere tra i 15 e i 35 euro.

Come procedere:

innanzitutto fai il lavoro in una giornata di sole, per asciugare infatti la resina ha bisogno di essere polimerizzata dai raggi UV;

pulisci il vetro con un panno umido e asciugalo bene, se è necessario usa un phon;

indossa dei guanti;

riempi l’applicatore a ventosa con la resina, seguendo la quantità scritta nelle istruzioni, bastano poche gocce;

lubrifica le ventose e montale all’applicatore, posizionalo con la punta sulla scheggiatura e chiudi il meccanismo, in modo che la punta tocchi il vetro;

applica la resina nella fessura, spostando l’applicatore avanti e indietro;

copri la resina con le strisce adesive e lascia polimerizzare la resina;

stacca l’applicatore e fai asciugare la resina per circa 2 ore;

togli le strisce e raschia la resina in eccesso con le lamette apposite che trovi nel kit.

Quanto costa riparare il parabrezza presso un centro specializzato

I centri specializzati si occupano della riparazione del parabrezza dell’auto scheggiato e anche della parte burocratica che ne consegue. Infatti sono loro che contattano anche la compagnia di assicurazione per chiedere i tutti i permessi necessari per procedere con la riparazione e quindi fare in modo che rientri nella copertura della polizza Rc Auto con le dovute garanzie.

Questo consente all’automobilista di risparmiare tempo e di risolvere le problematiche legate alla scheggiatura del vetro senza il bisogno di occuparsene autonomamente, con il rischio che l’intervento fai da te non abbia l’effetto desiderato.

La spesa della riparazione presso i centri specializzati in genere costa all’incirca 100 euro, nel caso in cui la polizza assicurativa non copra i cristalli, altrimenti si tratta di un lavoro gratuito, che rientra appunto negli interventi compresi nella polizza Rc Auto.

Le cause di possibili crepe e scheggiature nel parabrezza

Quanto ti accorgi di avere il vetro del parabrezza della tua auto scheggiato, il primo pensiero è: come è potuto accadere? Ebbene, ci sono differenti situazioni che possono mettere a rischio il vetro e causare quindi queste crepe, micro fori e fessure.

Alcune si formano per motivazioni accidentali, molto spesso quindi difficili da prevenire, altri invece sono legate alla cura del veicolo. Vediamo le maggiori cause di scheggiatura del parabrezza:

una grandinata di dimensioni ragguardevoli e violenta;

pietrisco, ghiaia e altri corpuscoli che finiscono sul parabrezza durante la circolazione su strada;

variazioni di temperatura che contraggono ed espandono il vetro.

I consigli utili per evitare possibili scheggiature, non sempre sufficienti per scongiurare il problema:

mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli che trasportano ghiaia o altri materiali simili;

cercare di tenere l’auto al coperto quando fa molto freddo e di non esagerare con il riscaldamento nell’abitacolo;

cercare di tenere l’auto lontana da grandinate, tenendola in garage o riparandosi nel caso in cui la grandine ti sorpresa durante il viaggio.

Quanto sono pericolose le crepe nel parabrezza

Viaggiare con il vetro anteriore dell’auto scheggiato o forato può essere molto pericoloso, perché uno scontro con un altro veicolo o un ostacolo, un piccolo urto, una buca e qualsiasi altro evento improvviso potrebbero provocare la rottura del parabrezza.

Il vetro che finisce in mille pezzi provoca una pioggia di cristalli che colpisce gli occupanti del veicolo, e potrebbe far perdere il controllo al conducente alla guida. Per questo è molto pericoloso. E non è tutto: quando la crepa è davanti alla visuale del guidatore, la limita, rendendo la guida meno sicura.

Viaggiare con il parabrezza scheggiato è contro la legge? La multa

Per tutti i motivi che abbiamo descritto sinora, viaggiare con il parabrezza dell’auto crepata o forato può essere molto pericoloso. È quindi indispensabile procedere con la riparazione o la sostituzione totale del vetro, operazione utile anche se si vogliono evitare multe.

Il Codice della Strada infatti, all’articolo 79, dice che le auto devono circolare garantendo la massima efficienza e quindi la sicurezza su strada: “I veicoli a motore e i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza […]”.

L’articolo 79 stabilisce anche le sanzioni in caso di violazione: “Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte […], è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 87 a 344 euro”.

L’Articolo 175 riguarda le “Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali” e vieta la circolazione ai “veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione”. La sanzione prevista per “chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 a 173 euro”, “accertate le violazioni, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l’autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono”.

Consigliamo di procedere immediatamente, quando possibile, alla riparazione della scheggiatura del parabrezza, sia per evitare sanzioni, che per evitare che il danno peggiori e metta a repentaglio la sicurezza in auto. Non è tutto: riparare un danno di piccole dimensioni, come abbiamo visto, ha un costo decisamente ridotto rispetto alla sostituzione completa del parabrezza.