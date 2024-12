Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Cosa dice il Codice della Strada sulle auto addobbate con le luci di Natale

Fra due settimane arriverà il Natale. Un momento per ritrovare persone care, facendo sentire tutta la nostra vicinanza, mentre le città si illuminano di mille colori. Da italiani teniamo parecchio alle tradizioni, e desideriamo dichiararlo al mondo, attraverso il nostro stile, unico e originale. Tra le idee più singolari, le luci di Natale usate per addobbare le auto sono un fenomeno in diffusione.

Obiettivamente, donano un certo fascino alla nostra ‘amica su ruote’, ma prima di lanciarci in esperimenti, desideriamo – come giusto che sia – informarci sulla legge. Cosa dice il Codice della Strada? È la domanda a cui cercheremo di rispondere nei prossimi paragrafi, quando analizzeremo le disposizioni applicate lungo la nostra penisola.

La legge italiana e svizzera

Non vogliamo tenervi sulle spine: usare le luci di Natale sulle vetture costituisce un’infrazione. Meglio mettersi l’anima in pace, dunque, altrimenti il rischio della multa è dietro l’angolo. Se vi può consolare, l’adozione è proibita nella quasi totalità dei Paesi dove è in vigore un testo legislativo abbastanza moderno.

Per i nostri vicini svizzeri vale lo stesso. Hanspeter Krüsi, portavoce della polizia cantonale di San Gallo, ha spiegato a 20 Minuten: “Non è consentito circolare sulle strade con un veicolo eccessivamente decorato con luci luminose perché l’illuminazione vistosa provoca una distrazione eccessiva, che è già la causa principale degli incidenti. Anche se le luci sono spente, non è consentito guidare con il veicolo dotato di luci fiabesche, analogamente a quanto previsto per l’illuminazione del sottoscocca”.

Il veto mira a ridurre il più possibile le distrazioni al volante. Immaginate quanti sguardi riuscirebbe a catalizzare un’auto con le luci di Natale, e converrete l’importanza di porre un freno alla pericolosa trovata. Seppur strappi un naturale sorriso, la sicurezza stradale deve sempre avere la precedenza.

I danni alla carrozzeria

Ve ne sarà pure ‘grato’ il vostro veicolo. Allestire le decorazioni richiede l’utilizzo del nastro adesivo (o altre modalità), che saranno poi difficili da togliere. Inoltre, potreste graffiare o sporcare la carrozzeria. In definitiva, se sognavate di personalizzare l’auto con le luci di Natale vi conviene accantonare l’idea. Seppur diventata sempre più gettonata, soprattutto tra i giovani guidatori, nasconde mille insidie. È il motivo per cui negli Stati Uniti le Forze dell’Ordine hanno avviato una campagna informativa, in particolare a mezzo social.

Tramite il profilo ufficiale di Facebook, la Wyoming Highway Patrol via Facebook, puntualizza: “Nessuna persona deve guidare o spostare alcun veicolo o equipaggiamento su qualsiasi autostrada con qualsiasi lampada o dispositivo in grado di mostrare una luce rossa o blu visibile direttamente di fronte al centro di essa.

Se hai tutte quelle luci di Natale sull’auto e devi frenare all’improvviso c’è il rischio che gli automobilisti dietro di te non vedano le luci dei freni a causa delle quantità di lucine natalizie presenti sull’auto. Quando hai più luci, c’è più distrazione. Ciò aumenta il tempo di reazione e diminuisce la quantità di tempo che hai per reagire effettivamente a qualcosa”. Se avevate in programma di personalizzare l’auto con luci natalizie, ripensateci: i contro superano per ampio distacco i pro.