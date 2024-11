Trasportare l'Albero di Natale in auto può sembrare una cosa semplice, ma bisogna attenersi a precise regole se non si vogliono rischiare pesanti contravvenzioni

Il Natale è ormai alle porte e in tutte le città italiane si respira già una certa aria di festa con le luminarie che campeggiano un po’ ovunque. Da qualche anno a questa parte ormai, con buona pace dei tradizionalisti, questo momento dell’anno è stato in qualche modo dilatato, al punto che già dai primi di novembre si cominciano a vedere città e attività commerciali addobbate. Naturalmente ognuno fa la sua parte anche in casa e tra gli oggetti immancabili c’è sicuramente il famoso Albero di Natale.

In America c’è da anni la tradizione di comprarli veri e poi addobbarli, mentre in Italia spesso le famiglie optano per quello sintetico. Per prendere questi alberi con la propria auto però non è certo semplice, visto che sono spesso molto ingombranti. Inoltre, ci sono alcune regole da seguire in maniera metodica se non si vuole incorrere in qualche pesante multa.

Consigli per l’auto

Quando si decide di trasportare un Albero di Natale, per prima cosa è bene accertarsi che questo non provochi danni alla vettura stessa. I rami, infatti, potrebbero provocare graffi. Inoltre c’è bisogno di un veicolo adatto, capace quindi di ospitare l’albero prescelto. Per esempio, qualora lo si dovesse trasportare sul tetto, l’albero non dovrà sporgere posteriormente in lunghezza più di 3/10 di quella dell’auto. Se invece si opta per portarlo all’interno ci vorrà una vettura adatta, capace di avere l’abbattimento dei sedili posteriori.

Tra gli oggetti da procurarsi prima di trasportare il proprio albero ci sono sicuramente i guanti da lavoro e qualche telo o coperta così da proteggere la tappezzeria interna quando si poggia l’albero. Conviene, inoltre svuotare eventuali vani portaoggetti. Tutto ciò è fondamentale per far si che l’auto non subisca dei danni.

Cosa dice la Legge

Il trasporto dell’Albero di Natale all’interno dell’auto prevede che comunque si provveda a bloccarlo. Questa procedura la si può effettuare con una corda o un nastro con cricchetto per portabagagli. Tutto ciò è regolamentato in Italia dagli articoli 61 e 164 del Codice della Strada, che specificano l’obbligo affinché questi carichi non vadano a ledere la visibilità e la libertà di movimento del conducente. Nel caso in cui si decida di trasportare l’albero sul tetto le regole sono in pratica le stesse.

L’Albero di Natale, va quindi fissato in maniera corretta con gli appositi nastri con cricchetto per portabagagli. Deve essere evitato, infatti, che la pianta possa cadere o che ci possa essere dispersione di rami durante la marcia. A tal proposito, se possibile, è bene imbustare l’abete e metterlo con la punta verso il davanti così che il flusso d’aria non faccia sollevare i rami. Tale carico, per Legge, non deve in alcun modo mascherare la segnaletica luminosa del veicolo o creare problemi di visibilità al conducente.

Inoltre l’Albero di Natale non può sporgere anteriormente, ma solo posteriormente, purché non superi i 3/10 della lunghezza della vettura. Lateralmente, invece, è ammessa una sporgenza di massimo 30 cm dalle luci di posizione anteriori e posteriori. La targa inoltre deve essere sempre visibile, quindi è sconsigliato anche tenere il portellone aperto. Si possono trasportare anche alberi molto grandi purché rispettino alcune regole. I limiti stabiliti dalla Legge sono: 2,5 metri di larghezza, 4 di altezza (veicolo sommato all’albero) e 7,5 metri di larghezza, sempre naturalmente tenendo conto della regola dei 3/10 di sporgenza posteriore. Infine, è consigliabile affrettarsi a rimuovere le eventuali macchie di resina dalla vettura, queste con il passare del tempo diventano infatti quasi impossibili da rimuovere.