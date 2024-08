L'uso di cuffie e auricolari in moto è regolamentato dal Codice della Strada per garantire la sicurezza dei motociclisti: cosa prevedono le norme aggiornate

Fonte: 123RF Le normative sull'uso di cuffie e auricolari in moto sono chiare e mirano a garantire la massima sicurezza per i motociclisti

L’uso del telefonino durante la guida della moto è severamente vietato dalla legge, ma il Codice della Strada prevede un’eccezione per chi utilizza auricolari per comunicare, purché vengano rispettate alcune regole fondamentali. Questo vale sia per gli automobilisti che per i motociclisti, con particolare attenzione a quest’ultimi per garantire la sicurezza su strada.

Quando si possono usare cuffie e auricolari in moto

L’uso di cuffie e auricolari in moto è regolamentato dal Codice della Strada per garantire la sicurezza dei motociclisti. L’articolo 173, comma 2, stabilisce che il conducente “non può far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore“. In ogni caso è consentito l’uso di dispositivi a vivavoce o auricolari, a condizione che il conducente mantenga una adeguata capacità uditiva a entrambe le orecchie e che questi dispositivi non richiedano l’uso delle mani per il loro funzionamento.

La legge permette l’uso di auricolari, ma solo in modo che il motociclista possa sentire chiaramente i suoni dell’ambiente circostante. Le cuffie over-ear, spesso utilizzate per ascoltare musica, creano un effetto isolante e non sono idonee per la guida. Invece gli auricolari che lasciano un orecchio libero sono consentiti poiché permettono di mantenere sotto controllo la situazione del traffico e percepire i segnali sonori esterni.

In pratica è consentito indossare l’auricolare solo su un orecchio, lasciando l’altro libero per ascoltare l’ambiente circostante. Il volume degli auricolari deve essere regolato in modo da non compromettere la capacità uditiva, mantenendo la percezione dei suoni esterni. Ed è importante utilizzare auricolari e sistemi di comunicazione omologati e progettati per l’uso in moto.

Cuffie e auricolari in moto, come fare a usarli

Come abbiamo esaminato, secondo l’articolo 173 del Codice della Strada, l’utilizzo di auricolari durante la guida è permesso solo se vengono rispettate precise condizioni. In particolare è vietato l’uso di cuffie sonore che coprono entrambe le orecchie, creando un effetto isolante parziale o totale. Questo divieto è dovuto al rischio elevato di distrazione e riduzione della capacità di concentrazione del conducente.

Gli auricolari da smartphone possono essere utilizzati solo su un orecchio, a condizione che il loro funzionamento non comprometta la sicurezza durante la guida. Questa accortezza consente al motociclista di mantenere il controllo della strada e di percepire i suoni ambientali, come clacson, sirene e altri segnali di pericolo.

Le cuffie che coprono entrambe le orecchie, spesso utilizzate per ascoltare musica, sono vietate alla guida poiché provocano un effetto isolante che riduce la capacità di sentire i rumori esterni. Questo tipo di cuffie aumenta il rischio di incidenti stradali dovuti alla mancata percezione dell’ambiente circostante.

Anche l’uso di auricolari è regolamentato con precisione. È consentito l’utilizzo di un solo auricolare per mantenere un orecchio libero e attento ai rumori esterni. L’altro auricolare deve essere rimosso una volta entrati nel veicolo. Questa misura riduce i rischi legati all’isolamento sonoro e alle possibili distrazioni causate dall’audio in uscita dagli auricolari.

La normativa vigente non fa distinzioni tra diverse tipologie di auricolari, come quelli con cancellazione del rumore. Qualsiasi tipo di auricolare, sia con cavo che senza, è vietato se utilizzato per entrambe le orecchie. Le uniche eccezioni riguardano i conducenti di veicoli delle Forze armate, dei corpi di Polizia e dei veicoli adibiti ai servizi stradali, autostradali e al trasporto di persone per conto terzi, che possono utilizzare entrambe le cuffie.

Il mancato rispetto delle normative sull’uso di auricolari può comportare sanzioni amministrative. I conducenti che utilizzano entrambi gli auricolari durante la guida possono essere multati, con importi variabili e la possibile decurtazione di punti dalla patente.

Quali multe per chi infrange le norme su cuffie e auricolari in moto

L’articolo 173 del Codice della Strada stabilisce che la multa per la guida con cuffie non idonee varia da un minimo di 165 euro a un massimo di 422 euro, con punte fino a 1.697 euro. In caso di recidiva entro due anni, la sospensione della patente può scattare già alla prima infrazione, con una durata che va dai 7 giorni ai 2 mesi, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente.

Chi commette una recidiva nel biennio successivo affronta sanzioni ancora più severe: una multa di 2.588 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della stessa fino a 3 mesi. Queste pene hanno lo scopo di sensibilizzare i guidatori sui possibili rischi derivanti dall’uso di auricolari o cuffie durante la guida.

Chi guida veicoli adibiti ai servizi stradali e autostradali, al trasporto di persone per conto terzi, o appartenenti ai servizi di Polizia e Forze Armate, può utilizzare entrambe le cuffie. Questa eccezione è prevista per facilitare le comunicazioni necessarie durante il servizio.

Le normative sull’uso di cuffie e auricolari in moto sono state introdotte per garantire un maggiore sicurezza stradale. Il rispetto di queste regole è considerato fondamentale dal legislatore non solo per evitare sanzioni, ma anche per proteggere la propria vita e quella degli altri utenti della strada.

Suggerimenti per la guida in sicurezza

Il Codice della Strada è dunque chiaro riguardo all’uso di cuffie e auricolari in moto: sono vietati entrambi gli auricolari e le cuffie che coprono entrambe le orecchie. In ogni caso esistono soluzioni sicure per chi desidera comunicare con altri motociclisti o ascoltare musica durante la guida.

Una delle opzioni consentite è l’utilizzo di un solo auricolare, che permette al motociclista di mantenere un orecchio libero per percepire i suoni ambientali, garantendo una maggiore sicurezza. La soluzione più avanzata e sicura è rappresentata dai caschi dotati di interfono e collegamento Bluetooth.

Nel dettaglio, i caschi con interfono Bluetooth permettono ai motociclisti di comunicare con il passeggero o con altri centauri, effettuare chiamate e ascoltare musica senza compromettere la sicurezza. Questi sistemi integrati sono progettati per offrire funzionalità simili a quelle disponibili nelle automobili, consentendo una gestione sicura delle comunicazioni e dell’intrattenimento durante la guida.

Sebbene il Codice della Strada stabilisca le regole, la sicurezza sulla strada dipende anche dal buonsenso dei singoli motociclisti. Portare avanti una conversazione telefonica o ascoltare musica ad un volume elevato può ridurre il livello di concentrazione e attenzione alla guida. Meglio mantenere il volume moderato e prestare sempre attenzione all’ambiente circostante.