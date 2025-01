Ecco quali sono le sanzioni previste dal Codice della Strada per chi usa il cellulare alla guida violando le normative previste sulla sicurezza in auto

Le novità del Codice della Strada sono uno dei temi caldi di questo periodo. Entrate in vigore lo scorso 14 dicembre 2024, le nuove regole hanno portato, tra le altre cose, a un inasprimento delle sanzioni per alcune delle più diffuse violazioni del Codice della Strada. Oltre alla questione legata alla guida in stato di ebbrezza, che ha spinto diversi automobilisti a chiedersi quanti bicchieri di vino si possono bere prima di mettersi alla guida, un altro tema molto importante riguarda le sanzioni per chi guida usando il cellulare, in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

Si tratta di un’infrazione ancora molto diffusa ma che viene punita in vari modi. Le sanzioni previste per chi guida utilizzando il cellulare, infatti, sono molto pesanti, con multe che possono arrivare fino a 1.000 euro. L’obiettivo è, naturalmente, incentivare a una guida sicura. L’utilizzo del cellulare, per chiamate, messaggi o anche per navigare, può distrarre il conducente ed è, quindi, una delle principali cause di sinistri stradali. Naturalmente, l’uso del cellulare è vietato anche dalle norme che regolano l’utilizzo dei monopattini, che hanno registrato diverse novità con il nuovo Codice della Strada.

Vediamo quali sono le sanzioni previste oggi per gli automobilisti che utilizzando il cellulare in auto, violando le normative del CdS.

Cosa prevede il Codice della Strada

Con il nuovo Codice della Strada viene introdotta una stretta importante, con sanzioni rafforzate per chi usa il cellulare durante la guida. Per chi trasgredisce alle regole, infatti, è prevista una sanzione che parte da 250 euro e può arrivare fino a 1.000 euro. A questa sanzione bisogna aggiungere anche la sospensione automatica della patente per una settimana, nel caso in cui ci siano almeno 10 punti sulla patente. Chi ha meno di 10 punti, invece, dovrà scontare una sospensione di 15 giorni. Non è finita qui: per i recidivi, infatti, è prevista una sanzione aggiunta e si può arrivare a una multa con importo massimo di 1.400 euro. Il periodo di sospensione della patente, invece, può arrivare a 3 mesi e bisogna aggiungere una decurtazione dei punti della patente, da 8 a 10.

Come usare lo smartphone in auto

Non è possibile utilizzare il cellulare quando si guida. La normativa consente l’interazione con il dispositivo ma solo utilizzando soluzioni alternative all’utilizzo con una delle due mani. Per usare il telefono in auto evitando multe è necessario, quindi, fare attenzione e munirsi di sistemi adatti. È possibile, infatti, utilizzare apparecchi vivavoce oppure soluzioni auricolari oltre che i comandi vocali. In questo modo è possibile parlare al telefono, inviare messaggi e gestire varie funzioni del dispositivo (ricorrendo all’assistente vocale).

Per quanto riguarda gli auricolari, invece, è possibile utilizzarli a un solo orecchio. Un modo semplice per utilizzare lo smartphone in auto è sfruttare le piattaforme Android Auto e Apple CarPlay. Per le auto meno recenti, prive di un sistema di infotainment, c’è la possibilità di acquistare specifici dispositivi per utilizzare Android Auto. Ricorrendo a queste soluzioni tecnologiche, il conducente può interagire con il dispositivo senza togliere le mani dal volante e senza distogliere lo sguardo e l’attenzione dalla strada.