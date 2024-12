Con il nuovo Codice della Strada arrivano multe più salate per chi guida con il cellulare in mano: ecco cosa è successo dopo un controllo a Faenza

Fonte: 123RF Il nuovo CdS è in vigore: arrivano le prime multe

Tra le novità del Codice della Strada c’è spazio anche per un inasprimento delle sanzioni legate all’uso del cellulare durante la guida. Si tratta di una novità che ha l’obiettivo di disincentivare il più possibile l’utilizzo del cellulare quando si è alla guida della propria auto e, quindi, di migliorare la sicurezza stradale. Da alcuni giorni, le disposizioni previste dal “nuovo” Codice della Strada sono in vigore e le Forze dell’Ordine sono già entrate in azione, applicando le nuove regole, senza eccezioni. Chi viene sorpreso alla guida mentre parla al cellulare, in violazione della normativa vigente, dovrà fare i conti con una sanzione, come previsto dall’Articolo 173 del Codice della Strada. Uno dei primi casi di applicazione delle nuove sanzioni arriva da Faenza, con la Polizia locale che ha fermato un’automobilista faentina che utilizzava il cellulare durante la guida. La sanzione, a causa della violazione dell’articolo del CdS citato in precedenza, è stata immediata. Vediamo tutti i dettagli in merito a quanto avvenuto.

Cosa prevede la sanzione

L’automobilista fermata mentre parlava al cellulare durante la guida, a seguito di un controllo avvenuto mercoledì 18, ha ricevuto una sanzione amministrativa di 250 euro oltre a una decurtazione di 5 punti dalla patente. Da segnalare che è previsto anche il ritiro della patente di guida per la successiva sospensione. Come riportato da Il Resto del Carlino, la Polizia locale dell’Unione Romagna Faentina ha voluto mandare un messaggio a tutti gli automobilisti invitando ad avere “la massima attenzione alla guida e a rispettare le nuove norme. L’utilizzo del cellulare al volante è una distrazione pericolosa che mette a rischio la propria vita e quella degli altri”. Anche nel prossimo futuro, la Polizia di Faenza (ma questo vale per tutte le Forze dell’Ordine in Italia) continueranno a controllare le strade e ad applicare quanto previsto dalle nuove norme del Codice della Strada che, ricordiamo, prevede novità anche per i monopattini oltre a un inasprimento delle sanzioni.

Cosa prevede il nuovo Codice

Le modifiche al Codice della Strada stanno facendo discutere, per via dell’inasprimento delle sanzioni. La normativa è stata modifica con l’obiettivo di ridurre il più possibile le distrazioni e massimizzare la sicurezza. Uno degli elementi principali del pacchetto di novità per il CdS riguarda proprio l’utilizzo del cellulare (o di altri dispositivi simili, come i tablet) durante la guida. Questa pratica può distogliere l’attenzione del conducente e, quindi, essere la causa di un incidente stradale. La distrazione, anche di pochi secondi, è spesso un elemento decisivo tra le cause dei sinistri stradali.

Con la nuova normativa, oramai in vigore dopo il lungo iter legislativo, l’utilizzo dello smartphone durante la guida viene punito in modo molto severo. Le sanzioni possono arrivare a 1.000 euro. C’è poi da considerare la decurtazione di 5 punti dalla patente oltre che la sospensione della patente stessa, che va da un minimo di 7 giorni a un massimo di 15 giorni, sulla base del totale di punti residui. Se l’utilizzo dello smartphone causa un incidente, anche di lieve entità, è previsto il raddoppio dei tempi di sospensione.