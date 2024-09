Immettere gasolio in un'auto a benzina è un'inconveniente che talvolta può capitare. Come comportarsi in questi frangenti e limitare gli eventuali danni

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Getty Images Cosa fare quando si mette il diesel in un'auto a benzina

Fare il rifornimento di carburante sbagliato spesso capita. Purtroppo. Cosa bisogna fare in questa situazione così sconveniente e che può cogliere impreparati molti automobilisti. Bene, la prima cosa è mantenere sangue freddo e appena ci si accorge dell’errore arrestare il veicolo, affinché il carburante sbagliato non entri troppo in circolo, danneggiando ulteriormente il mezzo. Anche se a volte si può fare.

Cosa succede quando si mette il diesel al posto della benzina

I motori diesel hanno un comportamento molto legato alla qualità del carburante, poiché il gasolio non solo guida il motore, ma lubrifica anche la pompa di iniezione e gli iniettori. La benzina, purtroppo, non possiede queste proprietà. Inoltre, il diesel e la benzina hanno caratteristiche di combustione diverse, ciò significa che si possono verificare degli incendi che possono danneggiare il circuito dell’iniettore, il filtro del carburante o la pompa di iniezione.

Il gasolio può causare danni alla marmitta catalitica e alle candele di accensione perché l’olio presente nel diesel confluisce nel sistema di alimentazione e lo intasa. A seconda del quantitativo di carburante disponibile, l’auto reagirà in un modo o nell’altro. Se il veicolo diesel ha solo benzina, non può essere avviato. Se ha un po’ di diesel e una moderata quantità di benzina, potrà essere guidato, ma il motore produrrà rumori sinistri.

Come comportarsi dopo un rifornimento errato

Qualora si noti di aver messo pochi litri di gasolio nel serbatoio dell’auto a benzina, è possibile interrompere immediatamente l’erogazione e fare il pieno di benzina. Il poco gasolio non crea problemi al motore. Per essere sicuri di diluire bene il gasolio, quando il serbatoio sarà di nuovo a metà sarà sufficiente fare un ulteriore pieno di benzina alla vettura.

Se invece è stato inserita una grande quantità di gasolio nell’auto a benzina bisogna fare attenzione. Prima cosa, non accendere il motore, perché in questo modo il gasolio non entrerà in circolo evitando di fare gravi danni al motore della tua auto. Seconda cosa, è necessario contattare un carroattrezzi e farsi condurre nell’officina più vicina per rimuovere il carburante errato.

Evitare l’errore alla pompa del distributore

Attualmente, con le nuove auto, sbagliare è diventato un più difficile perché il costruttore riporta la dicitura del carburante corretto applicando un adesivo all’interno dello sportellino del serbatoio (E5 – E 10 per la benzina; B 7 – B10 per il gasolio). In ogni caso, qualora si avessero dei dubbi si può sempre chiedere al benzinaio di farsi aiutare a comprendere quale sia il carburante giusto per la propria autovettura. Inoltre, i serbatoi più recenti hanno un’apertura specifica per la pompa della benzina e per quella del gasolio, così da evitare di incappare in errore forzando l’operazione.

In ogni caso è bene sempre non distrarsi quando si effettua un’operazione come quella del rifornimento. Un consiglio sempre utile è quello di non prestare troppo affidamento al colore delle pompe stesse, perché talvolta il nero che contraddistingue solitamente il gasolio, talvolta potrebbe invece corrispondere a una lancia che emette benzina. Dunque, bisogna rimanere sempre vigili e attenti a non commettere un danno che potrebbe causare danni e un esborso di denaro ingente.