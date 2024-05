Fonte: 123RF La patente A2 permette di guidare moto con potenza inferiore a 35 kW e un rapporto potenza di 0,2 kW/kg

I 18 anni segnano una pietra miliare nella vita di ogni giovane. Oltre alla possibilità di ottenere la patente B per guidare le auto, questo è anche il momento in cui si può sostenere l’esame per la patente A2, necessaria per guidare alcune moto. La teoria per la patente A2 è la stessa di quella per la patente B, quindi se si possiede già questa licenza non è necessario ripetere l’esame teorico. La patente A2 è dedicata a moto con una cilindrata superiore ai 125 cc, ma con una potenza limitata a 35 kW (47,6 CV).

Questa patente consente anche di guidare veicoli come motocicli da 50 e 125 cc, nonché veicoli a tre ruote con velocità massima fino a 45 km/h e quadricicli leggeri con massa massima a vuoto di 350 kg e potenza massima di 4 kW. Se si svolge l’esame pratico con uno scooter o una moto senza cambio e frizione, si otterrà l’abilitazione a guidare solo quel tipo di veicolo, senza la possibilità di guidare moto con cambio manuale. La patente A2 viene rinnovata ogni 10 anni fino ai 50 anni, poi ogni lustro fino ai 70 anni, ogni triennio tra i 71 e gli 80 anni e ogni 24 mesi dopo gli 80 anni di età.

La lista delle moto da guidare con la patente A2

Tra le moto da guidare con la patente A2 troviamo la Benelli Trk 502, la Yamaha MT-07, la Honda CB 500 X, la Royal Enfield Meteor, la Moto Guzzi V7, la Kawasaki Z900, la Yamaha Tracer 7, la Aprilia Tuareg 660, la Ducati Multistrada V2 e la Ducati Scrambler 800.

Di queste moto, solo Benelli, Honda e Royal Enfield rientrano nei limiti dei 35 kW, consentendo la guida senza la necessità di depotenziamento. Per le altre è richiesto un kit di depotenziamento o sono disponibili versioni dedicate con potenza limitata. Quando si opta per il depotenziamento di una moto, il costo totale, comprensivo della pratica, del kit stesso e della mano d’opera, si aggira intorno ai 200 euro. I costi possono aumentare quando è necessario rimuovere il kit di depotenziamento per ripristinare la potenza originale della moto. Questo perché oltre alla mano d’opera dell’officina autorizzata, è necessario affrontare anche la parte burocratica, compresa l’omologazione a libretto.

Aprilia Tuareg 660

I nomadi Tuareg, con il loro spirito libero e avventuroso, incarnano l’essenza della libertà. È da questa dimensione di uomo-libero o imohag nella loro lingua, che nasce la nuova Aprilia Tuareg 660. Ispirata all’epoca d’oro della Parigi-Dakar, questa moto evoca un senso di libertà, avventura ed esplorazione dell’ignoto. Tuareg 660 si distingue per un design che unisce eleganza e robustezza, leggerezza e resistenza. Concepita per affrontare ogni tipo di terreno, offre comfort, funzionalità e prestazioni tecniche di alto livello, sia su strada che in fuoristrada.

Il cuore pulsante di questa moto è il motore bicilindrico da 660cc, derivato dalle piattaforme Tuono ed RS. Grazie ad aggiornamenti, il motore offre una convincente coppia ai bassi e medi regimi, con 70 Nm a 6.500 giri/min, garantendo una risposta pronta e potente anche fuoristrada. Per adattarsi alle esigenze dei neopatentati, la Tuareg 660 è disponibile anche in una versione depotenziata da 35 kW (47,6 Cv), mantenendo comunque prestazioni e sensazioni di guida esaltanti.

Benelli Trk 502

La Benelli TRK 502, touring bicilindrica dalle dimensioni medio-grandi, offre la possibilità di avvicinarsi al mondo delle due ruote senza dover rinunciare alla qualità e alle prestazioni. Non è solo una questione di costo. La TRK 502 si distingue per la sua erogazione fluida e una potenza di 47,6 CV che risulta accessibile anche per i motociclisti alle prime armi. Grazie alla sua posizione di guida confortevole, adatta a motociclisti di tutte le stature, questa moto si è guadagnata una solida reputazione nel tempo.

La TRK 502 ha saputo costruire il suo successo su un terreno fertile, guadagnando vantaggio negli anni precedenti grazie alla sua combinazione di prestazioni affidabili, comfort e convenienza.

Honda CB 500 X

In un panorama in cui le moto compatibili con la patente A2 sono limitate dalle restrizioni di potenza, spicca una scelta giapponese che sfrutta appieno i dettami normativi. Con una potenza di 48 CvV, appena sotto il limite massimo consentito dalla legge, questa crossover si posiziona come una delle poche nativamente concepite sotto la soglia dei 35 kW.

Ma quali sono i vantaggi di questa moto? Oltre alla potenza contenuta, offre facilità d’uso e una posizione di guida comoda, elementi fondamentali per chi si avvicina al mondo delle due ruote. Inoltre, i consumi contenuti la rendono una scelta ideale per chi cerca un’esperienza di guida efficiente e conveniente.

Kawasaki Z900

La Kawasaki Z900 è un’icona di prestazioni nel mondo delle moto. Con una potenza di 125 Cv, questa naked è sinonimo di adrenalina e divertimento. Kawasaki non dimentica i neopatentati o coloro che sono in possesso della patente A2. La casa madre offre una versione limitata a 48 CV per un’esperienza di guida sicura e accessibile anche per i giovani motociclisti. Questa versione depotenziata consente di godere del quadricilindrico senza preoccupazioni, offrendo prestazioni equilibrate e divertenti.

La Kawasaki Z900 offre tre diverse opzioni di potenza. Oltre alla versione da 125 CV e quella limitata a 48 CV, c’è anche una versione intermedia da 95 CV, che può essere depotenziata in un secondo momento, offrendo una flessibilità senza pari per adattarsi alle esigenze dei motociclisti di tutti i livelli di esperienza.

Con la Kawasaki Z900, la potenza e il divertimento si uniscono alla sicurezza e alla versatilità, offrendo un’esperienza di guida senza pari per tutti, dai principianti ai piloti più esperti. Scopri la tua Z900 e preparati a vivere l’emozione della strada con stile e sicurezza.

Royal Enfield Meteor 350

Nel panorama delle moto adatte alla patente A2, la piccola custom di Royal Enfield mostra un motore monocilindrico raffreddato ad aria da 349 cc. I suoi 20,2 Cv rientrano pienamente nei limiti consentiti dalla legge, garantendo una guida accessibile anche per i principianti. Con un’altezza sella di 77 cm, questa moto si adatta anche ai motociclisti di statura più bassa, offrendo comfort e facilità di manovra in ogni situazione.

Yamaha MT-07

Yamaha si conferma tra le case motociclistiche più attente alle esigenze dei neopatentati con una versione adatta alla patente A2 per la sua iconica MT-07. Con una potenza di 35 kW, questa moto si adatta ai limiti di legge, garantendo un’esperienza di guida sicura per i giovani motociclisti.

La MT-07 è rinomata per il suo look giovanile e grintoso, che cattura l’attenzione di molti giovani di 18 anni. Grazie alla versione da 48 CV, i nuovi motociclisti non devono rinunciare alla potenza e allo stile di questa naked giapponese, senza dover sostenere i costi per il kit di depotenziamento. Il bicilindrico CP2, condiviso con altri modelli di successo come la Ténéré 700 e la Tracer 7, assicura prestazioni elevate, facilità di guida e affidabilità.