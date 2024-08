Il suo look, subito denominato "new retrò", del nuovo scooter Tennis di Velocifero arriva in Italia in due differenti motorizzazioni: termica o elettrica

Fonte: Lulop Annunciati i prezzi del nuovo scooter Velocifero Tennis in Italia

Velocifero, marchio italiano sinonimo di innovazione nel settore della mobilità, punta a ridefinite i canoni del design e delle performance con Tennis, un nuovo modello di scooter. Con un look che strizza l’occhio al passato, denominato “new retrò”, e una tecnologia all’avanguardia, si posiziona come la scelta ideale per chi cerca un mezzo di trasporto agile, sostenibile e accattivante sotto il profilo estetico nella guida urbana.

Le forme della due ruote costituiscono un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità. Dalle linee sinuose, le finiture curate richiamano i modelli classici, mentre i dettagli sofisticati e i materiali lo proiettano al futuro. La scelta di offrire una gamma di colori accattivanti (bianco, rosso, grigio e nero) rende la new entry sul mercato oggetto del desiderio, che soprattutto il pubblico più giovane apprezzerà.

Motorizzazione termica o elettrica

Uno dei tratti distintivi di Tennis consiste nella possibilità di scegliere tra due differenti propulsori: termico o elettrico. La prima declinazione, con un motore a quattro tempi monocilindrico da 125 cc con potenza di 8,8 kW e 11,4 Nm di coppia motrice massima, assicura performance brillanti e un’autonomia leader nei viaggi quotidiani. La controparte a zero emissioni, invece, è la soluzione ideale per chi va alla ricerca di una mobilità sostenibile e silenziosa.

Grazie alle due batterie estraibili fornite di serie, aventi una capacità complessiva di 2,88 kWh, la percorrenza arriva a 100 km. Aggiungiamoci la ricarica rapida, e tutto appare chiaro: Tennis E consente di muoversi lungo le affollate vie urbane nella massima libertà, senza rinunciare alle performance.

Il cuore pulsante da 4.000 watt e 175 Nm di coppia si spinge fino a 7.500 watt, per una velocità di picco superiore ai 100 km/h. Sviluppato con la tecnologia IPM (International Permanente Magnet), la Tennis E può affrontare agevolmente una pendenza di 18°. Per esaltare il piacere di guida, la sospensione anteriore è con forcella idraulica telescopica, la sospensione con monoammortizzatore. Ulteriore punto a favore, il sistema di frenatura a disco idraulico, sia all’anteriore sia al posteriore.

Dotazioni e prezzi

Qualunque sia la tipologia scelta, le numerose dotazioni rispondono ai bisogni contemporanei. Il cruscotto TFT a colori vanta un’interfaccia intuitiva e personalizzabile, mentre i sistemi di frenata e sospensione assicurano sicurezza e comfort al volante. Inoltre, il capiente vano sottosella e i vari portaoggetti fanno sì che la due ruote sia un compagno di viaggio pratico e funzionale. In vena di sorprese? Vi colpirà la sospensione posteriore progressiva posizionata sotto la pedana poggiapiedi. È, infatti, raro che soluzioni del genere vengano applicate negli scooter. Riporre il casco è un gioco da ragazzi.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’arrivo in Italia di Tennis, il nostro scooter che si contraddistingue per una proposta senza precedenti: la libertà di scegliere tra motorizzazione a benzina o elettrica”, dichiara Alessandro Tartarini, fondatore di Velocifero. “Questa doppia opzione permette a Tennis di adattarsi perfettamente alle diverse esigenze di ogni utente, garantendo prestazioni di alto livello in entrambe le versioni e un design italiano dallo stile new retrò”. La Velocifero Tennis è disponibile a 3.190 euro per la 125 cc, 2.990 euro per la E L1 e 5.490 euro per la E L3.