Comprare un'auto in Romania è un'operazione economicamente vantaggiosa se si confrontano prezzi più bassi rispetto a quelli italiani per alcuni modelli

Acquistare un’auto in Romania, sia nuova sia usata, può rivelarsi un’opzione conveniente, soprattutto se si valutano modelli a basso costo o occasioni nel mercato dell’usato. La procedura richiede però una buona conoscenza delle procedure burocratiche e delle normative locali.

Dove cercare un’auto in Romania

Il primo passo per comprare un’auto in Romania è la ricerca del veicolo, che può avvenire su vari canali. Se si vuole acquistare un’auto nuova, il miglior punto di partenza sono i concessionari autorizzati dalle case automobilistiche. In Romania, marchi come Dacia, Renault, Ford, Volkswagen e Skoda hanno una forte presenza. Qui si ha la garanzia di un veicolo nuovo, con assistenza post-vendita e garanzia inclusa.

Il mercato delle auto usate in Romania è particolarmente vasto. I siti più utilizzati per la vendita di veicoli usati sono Autovit.ro, Olx.ro e La Jumate.ro. In tutti i casi è indispensabile verificare la storia del veicolo e la sua provenienza, specialmente per auto importate da altri Paesi europei.

Documenti necessari per comprare un’auto in Romania

Per acquistare un’auto in Romania, sia nuova che usata, sono necessari alcuni documenti. A iniziare dal contratto di compravendita che deve essere redatto tra venditore e acquirente e registrato da un notaio per garantire la sua validità legale. Si tratta di un passaggio indispensabile soprattutto per le auto usate, dove la proprietà deve essere formalmente trasferita.

Occorre poi un documento di riconoscimento tra la carta d’identità o passaporto, sufficienti se si è cittadino di uno Stato appartenente all’Unione europea. Per i cittadini italiani che acquistano un’auto in Romania e non risiedono nel Paese può essere richiesta una prova del codice fiscale o l’equivalente rumeno, il codice numerico personale (CNP).

Dalla registrazione all’immatricolazione del veicolo acquistato in Romania

Una volta completato l’acquisto, il veicolo deve essere registrato al DRPCIV (Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor), l’ente rumeno responsabile per le immatricolazioni. La procedura si articola in una serie di passaggi, a iniziare dall’emissione delle targhe.

Dopodiché si passa al pagamento delle tasse, calcolate in base alla cilindrata e alle emissioni del veicolo, e devono essere pagate prima dell’emissione delle targhe definitive.

Tasse e costi aggiuntivi

Comprare un’auto in Romania comporta diverse spese accessorie. Oltre al costo del veicolo, bisogna considerare la tassa di registrazione ambientale: un’imposta che varia in base al livello di emissioni del veicolo. Le auto più inquinanti, specialmente quelle diesel, sono soggette a tariffe più alte.

Quindi bisogna stipulare un’assicurazione RCA, obbligatoria per tutti i veicoli in circolazione. È possibile sottoscrivere polizze con compagnie locali, e i costi variano in base al veicolo e al profilo dell’automobilista.

Infine, l’imposta di circolazione ovvero il bollo annuale è calcolato sulla base della cilindrata e deve essere pagato ogni anno alle autorità locali.

Acquisto di un’auto usata: attenzione ai dettagli

Nel mercato delle auto usate in Romania è facile trovare offerte interessanti, ma è importante fare attenzione ai dettagli. Come in altri mercati, esiste il rischio che il contachilometri sia stato alterato. In termini pratici significa chiedere sempre un rapporto completo della storia del veicolo tramite piattaforme come CarVertical o AutoDNA, che raccolgono informazioni sul passato dell’auto.

Tutti i veicoli in Romania devono superare la revisione periodica obbligatoria. Assicurarsi allora che il veicolo abbia una revisione valida al momento dell’acquisto. Se si sta acquistando un veicolo usato importato da un altro Paese, verificare che tutti i documenti doganali e di conformità siano in ordine.

Esportazione e importazione verso l’Italia

Se si vuole acquistare un’auto in Romania e importarla in Italia, occorre seguire una procedura per cui è indispensabile il Certificato di conformità (CoC). Per importare un’auto in Italia bisogna infatti ottenere questo documento che attesta che il veicolo rispetta le normative europee in materia di sicurezza e ambiente.

Dopo aver importato l’auto si procede con l’immatricolazione negli uffici della Motorizzazione Civile Italiana. Questo passaggio prevede il pagamento delle imposte di immatricolazione e la richiesta di nuove targhe italiane.

Perché comprare un’auto in Romania

Il mercato automobilistico in Romania è noto per offrire prezzi competitivi, soprattutto per le auto usate importate da altri Paesi. Il marchio nazionale Dacia produce veicoli a prezzi molto accessibili, che combinano una buona affidabilità con costi di gestione ridotti. Acquistare una Dacia Duster o una Dacia Logan in Romania può rivelarsi particolarmente conveniente rispetto ai prezzi in altri Paesi europei.

Finanziamenti e leasing

In Romania, molte concessionarie offrono opzioni di finanziamento e leasing, sia per auto nuove sia usate. Le banche locali collaborano spesso con i produttori per proporre tassi di interesse competitivi, rendendo l’acquisto di un veicolo più accessibile.

Il leasing, in particolare, è una scelta popolare per chi preferisce cambiare auto frequentemente o evitare di impegnare capitale iniziale, con vantaggi fiscali per le aziende.

Assistenza post-vendita

Dopo l’acquisto è importante considerare la rete di assistenza post-vendita. Le case automobilistiche presenti in Romania dispongono di un buon numero di centri autorizzati per la manutenzione e le riparazioni. Per chi acquista un’auto usata, è consigliabile verificare se l’auto è ancora coperta da garanzia, soprattutto se il veicolo è relativamente recente. I

concessionari ufficiali offrono anche contratti di manutenzione per garantire un’assistenza continuativa per evitare costi imprevisti in futuro.

Importazione di auto elettriche e ibride dalla Romania

Il mercato delle auto elettriche e ibride in Romania è in espansione, grazie agli incentivi statali che ne promuovono l’acquisto, come sconti sull’Iva e bonus ambientali.

Se si sta considerando l’acquisto di un’auto elettrica o ibrida bisogna tenere presente che i costi di gestione e le agevolazioni fiscali sono favorevoli, soprattutto nelle aree urbane. Si tratta di un motivo in più che rende la Romania un mercato competitivo anche per veicoli a basse emissioni.

Cultura automobilistica e infrastrutture

La Romania, come molti Paesi dell’Europa dell’Est, ha una crescente cultura automobilistica. Il governo sta investendo sempre più in infrastrutture come autostrade e stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Questo sviluppo infrastrutturale rende l’acquisto di un’auto in Romania un’opzione interessante per chi cerca soluzioni di mobilità a lungo termine, soprattutto in un Paese che sta espandendo rapidamente la propria rete viaria e di servizi.