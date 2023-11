La vecchia Renault 5 rinasce a zero emissioni grazie al kit per il retrofit 100% elettrico di R-FIT: 80 km di autonomia senza rinunciare al cambio manuale

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Renault Group La vecchia Renault 5 torna in pista con un kit di conversione elettrico: come funziona e quanto costa

La vecchia Renault 5 può affacciarsi al futuro con la certezza di avere di fronte a sé una storia ancora lunga. La Casa francese ha deciso di unire le forze R-FIT, azienda specializzata nell’allestimento retrofit dei veicoli d’epoca, per proporre un kit di conversione 100% elettrico per la leggendaria utilitaria nata nel 1972.

Il kit studiato per la cara vecchia Renault 5 – per il momento disponibile solo in Francia – offre la possibilità di trasformare la propria auto d’epoca in una vettura 100% elettrica, omologata e certificata, che conserva il tradizionale cambio manuale a 4 marce e ha un’autonomia dichiarata di 80 km.

Renault 5, arriva il kit per il retrofit 100% elettrico

In attesa del debutto della Renault 5 elettrica, previsto per il 2024, la Casa di Billancourt ha deciso di riportare in vita la vecchia R5, col suo sguardo inconfondibile e l’elegante praticità delle auto destinate a diventare veri e propri oggetti di culto.

La nuova R5 elettrica non sarà l’unica del suo genere (e a zero emissioni) a circolare per le strade francesi: grazie alla partnership con R-FIT, azienda pioniera del retrofit elettrico di auto d’epoca, anche la vecchia Renault 5 degli anni Settanta può essere trasformata in un veicolo elettrico.

Il kit retrofit 100% elettrico elaborato da R-FIT, già disponibile per la Renault 4L, viene oggi offerto anche per il leggendario Progetto 122. Permetterà agli appassionati di continuare a guidare la propria amata auto d’epoca unendo piacere di guida, risparmio e sostenibilità. I veicoli “retrofittati” con il kit di R-FIT dispongono di certificati di omologazione e di immatricolazione che gli permettono di circolare ovunque, anche nelle zone a traffico limitato, senza dover rinunciare al cambio manuale o doversi abituare a una vettura più pesante o con una risposta diversa alla guida.

Kit retrofit R5: caratteristiche e prezzo

Il kit di Retrofit elettrico per la Renault 5 permette di mantiene la trasmissione meccanica originale, con il classico cambio manuale a quattro marce, così come la distribuzione dei pesi. Il sistema si compone di un motore sincrono di tipo brushless da 30 CV e di una batteria al Litio Ferro Fosfato da 10,7 kWh, che si ricarica completamente in circa tre ore e mezza e che offre un’autonomia di 80 chilometri.

Il kit di conversione per la vecchia R5 è omologato per le R5 TL e GTL a 3 e 5 porte, di tipo 139700 e 122700, ed è già disponibile – per il momento soltanto in Francia. Si può ordinare sul sito internet di R-FIT Vintage, al prezzo di 15.900 euro (costo che include, oltre all’installazione, anche batterie e caricabatterie).

La prima occasione utile per vedere con i propri occhi una Renault 5 retrofittata è al Salone Epoqu’Auto, in svolgimento a Lione fino a domani: lo stand The Originals Renault – La Collection, la collezione conservata e gestita da Renault, ospiterà una R5 omologata nel settembre 2023 e una Renault 4 omologata lo scorso febbraio. R-FIT, oltre al kit per Renault 5, ha già realizzato in collaborazione con la Casa francese il kit di conversione per la R4, e offre anche una soluzione equivalente per l’altrettanto leggendaria Citroen 2CV. E presto, assicura la Casa della Losanga, sarà disponibile anche il retrofit elettrico per un altro modello amatissimo, Renault Twingo, fuori produzione dal 2021.