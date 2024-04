Gomme e pneumatici estivi: i trucchi per verificarne l’usura

Tempo di cambio gomme per molti automobilisti che devono montare le estive al posto delle invernali. Il Codice della Strada prevede che gli pneumatici ‘montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filo-veicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza‘: in caso contrario si rischiano sanzioni amministrative.

Spessore battistrada: cosa dice la legge

Il testo di riferimento dal quale partire per conoscere a fondo le norme relative allo spessore del battistrada è uno solo: il Codice della Strada. Nell’appendice al titolo III, Appendice VIII, articolo 237, dedicata all’Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione, leggiamo le seguenti, essenziali prescrizioni tecniche:

”Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all’incirca i tre quarti della superficie dello stesso”.

Come controllare la profondità del battistrada del pneumatico?

Con gli indicatori di usura del battistrada

Gli indicatori di usura del battistrada sono piccoli rilievi che si trovano sul fondo dei canali principali del battistrada. Sui pneumatici MICHELIN, ad esempio, la sagoma dell’omino Michelin sulla spalla del pneumatico mostra la posizione di tali indicatori.

Qualora il battistrada del pneumatico dovesse raggiungere l’altezza dell’indicatore di usura solo da una parte del battistrada (es.: solo all’interno, solo al centro o solo all’esterno), la gomma si sta usurando in modo anomalo.

Uso del calibro di profondità

Se si vuole verificare esattamente il livello del battistrada si può acquistare un calibro di profondità (costo circa 10 euro) che consente di misurare al millimetro se la gomma è in regola.

Il trucco delle moneta

Esiste un trucco fai da te per calcolare lo stato di usura delle gomme. Per gli pneumatici estivi si può utilizzare una moneta da 1 euro: se le stelle sul bordo della moneta sono visibili, significa che lo spessore del vostro pneumatico è inferiore alla misura legalmente valida per la circolazione, nel caso di una gomma invernale si può utilizzare una moneta da 2 euro controllando se il bordo argentato rimane fuori dalla scanalatura.